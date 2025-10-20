NexisPeak Global tamatkan mesyuarat luar talian Ke-3 dengan kejayaan cemerlang

HONG KONG, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mesyuarat luar talian ke-3 NexisPeak Global telah berakhir dengan jayanya dalam suasana yang mesra dan profesional. Persidangan bertemakan “Konsensus, Penciptaan Bersama dan Menang-Menang” ini telah menghimpunkan pelabur terkemuka, rakan kongsi strategik serta pakar industri dari seluruh pelosok negara dan luar negara. Mereka membincangkan cara untuk mencapai pertumbuhan kekayaan dan nilai jangka panjang melalui strategi inovatif dan pelaburan yang stabil dalam konteks landskap ekonomi global dan era aset digital. Acara tersebut berakhir dengan jayanya diiringi tepukan gemuruh dan pertukaran idea yang penuh semangat. Ini bukan sekadar pertembungan idea, tetapi juga himpunan kekuatan. Para hadirin dapat menyaksikan sendiri kekuatan kolaborasi berpasukan dan pelaksanaan strategik melalui keuntungan sebenar serta pengalaman pertumbuhan yang dikongsi bersama. Keunggulan pemikiran setiap rakan menyerlah dalam komunikasi dan kepercayaan dalam kerjasama dimantapkan melalui kesepakatan bersama.

Dalam persidangan tersebut, pasukan kerjasama teras NexisPeak Global telah berkongsi susun atur strategik terkini dan pelan pembangunan masa depan, termasuk pencapaian utama seperti sistem pesanan pintar SOR, mekanisme penyampaian perjanjian serta pelan pertumbuhan anuiti. Strategi-strategi berinovatif ini menandakan satu langkah baharu bagi NexisPeak Global dalam memperkukuh dagangan pintar, sistem kawalan risiko dan penambahan nilai aset.

Dipacu oleh Kebijaksanaan · Kemajuan yang Mantap

NexisPeak Global percaya bahawa pelaburan masa depan bukan sekadar berasaskan data, tetapi lebih tertumpu kepada cerapan. Melalui peruntukan aset pelbagai dimensi dan pembuatan keputusan berasaskan model pintar, mengekalkan pertumbuhan stabil dalam pasaran kompleks telah menjadi konsensus utama persidangan ini.

Beberapa wakil rakan kongsi tampil ke pentas untuk berkongsi pencapaian praktikal masing-masing, sekali gus memperlihatkan kekuatan kerjasama berpasukan dan pelaksanaan strategi melalui prestasi sebenar serta pengalaman pertumbuhan yang nyata. Idea-idea bernas menyerlah melalui pertukaran pandangan dan kepercayaan dalam kerjasama semakin diperkukuh melalui kesepakatan yang dicapai bersama.

Melangkah Bersama · Menyinari Masa Depan

Pertumbuhan bukanlah perjalanan yang dilalui seorang diri, tetapi hasil usaha bersama rakan seperjuangan.

Mesyuarat ke-3 NexisPeak Capital bukan sekadar rumusan menyeluruh dan permulaan baharu, tetapi turut meraih kepercayaan serta pengiktirafan daripada setiap rakan kongsi. Sebagai tanda penghargaan atas sokongan dan pengiktirafan yang diterima, NexisPeak Global akan terus dipandu oleh visi global, dipacu oleh teknologi inovatif dan disokong oleh strategi yang mantap sambil berganding bahu bersama semua pihak dalam usaha membina ekosistem premium yang berdaya tahan serta berorientasikan masa depan..

Syarikat: NexisPeak Global

E-mel: info@nexispeakglobal.com

Laman Web: https://www.nexispeakinvest.com/

Orang untuk Dihubungi: Ethan Teo

Bandar: Hong Kong

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36aa8c6e-d078-42fa-9c9f-1aafdde461c5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be8843d2-a7f1-44ab-99bd-a9794f947e3f