TCM Group A/S: Storaktionærmeddelelse

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 244/2025

Tvis, 20. oktober 2025

Storaktionærmeddelelse
TCM Group A/S ("Selskabet") kan med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30 oplyse, at Bank of America Corporation har meddelt, at de pr. 16. oktober 2025 har ændret deres besiddelse af aktier og stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i henhold til Kapitalmarkedslovens § 39 stk. 2 i TCM Group A/S som følger:

Aktiekapital og stemmerettighederBesiddelse i TCM Group A/S tidligereBesiddelse i TCM Group A/S pr. 16. oktober 2025
Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til aktier i %1,383%0,194%
Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til finansielle instrumenter i %4,282%0,001%
Bank of America Corporation samlede aktiekapital og stemmerettigheder i %5,665%0,195%

Pr. 16. oktober 2025 kontrollerer Bank of America Corporation direkte eller indirekte 20.430 aktier / stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i TCM Group A/S, svarende til 0,195% af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i TCM Group A/S.

For yderligere information:
Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64
Thomas Hjannung, CFO, TCM Group A/S, +45 25 17 42 33
IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group
TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

