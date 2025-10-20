Aktsiaselts Infortar alustab kuni 250 000 oma aktsia tagasiostmist

Aktsiaselts Infortar otsustas, tuginedes aktsionäride 4. juuni 2025 üldkoosoleku otsustele, alustada Aktsiaseltsi Infortar 250 000 oma aktsia tagasiostmist turult optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks.

Vastavalt üldkoosoleku otsusele omandatakse aktsiad viieaastase perioodi jooksul. Omandamishind ei tohi ületada viimase 30 kauplemispäeva keskmist Aktsiaseltsi Infortar aktsia börsihinda rohkem kui 50% võrra.

Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja korraldajaks on AS SEB Pank, kes teostab aktsiate tagasiostu Aktsiaseltsi Infortar nimel. Programmi täideviimisel on AS SEB Pank kauplemisotsuste tegemisel iseseisev, järgides kehtivaid tingimusi ning piiranguid, ilma et Aktsiaselts Infortar saaks mõjutada aktsiate ostutehingute aega.

Omandamine võib alata peale käesoleva teate avaldamist ja omandamiste koondandmed (omandatud aktsiate kogus ja kaalutud keskmine hind päeva kaupa) avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja Aktsiaseltsi Infortar investorlehel.

Aktsiaseltsil Infortar on õigus omandada oma aktsiaid viie aasta jooksul alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest tagasiostuprogrammi raames EL määruse nr 596/2014 (Turukuritarvituse määrus) ja EL delegeeritud määruse nr 2016/1052 tähenduses, ostes aktsiad Nasdaq Tallinna Börsilt.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6866 inimesele.

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

