Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (2 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-10-01 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-10-06 – 2025-10-17.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-10-13 – 2025-10-17.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2025.10.13
|78.000
|0,833
|64.972,00
|2025.10.14
|78.000
|0,831
|64.818,00
|2025.10.15
|78.000
|0,828
|64.622,01
|2025.10.16
|78.000
|0,833
|65.004,00
|2025.10.17
|78.000
|0,834
|65.024,00
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|390.000
|0,832
|324.440,01
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|740.250
|0,826
|611.335,04
|
Banko turimos savos supirktos akcijos: 2.890.250 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 3.280.250 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,50 % visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
