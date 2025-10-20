Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 42 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 2.199.226 612,19 1.346.336.180 13. oktober 2025 17.000 741,60 12.607.127 14. oktober 2025 8.750 741,36 6.486.885 15. oktober 2025 31.273 758,24 23.712.499 16. oktober 2025 16.557 749,80 12.414.482 17. oktober 2025 9.000 733,23 6.599.111 Total under programmet 2.281.806 617,12 1.408.156.283

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.281.806 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,71% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

