Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 42 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.199.226
|612,19
|1.346.336.180
|13. oktober 2025
|17.000
|741,60
|12.607.127
|14. oktober 2025
|8.750
|741,36
|6.486.885
|15. oktober 2025
|31.273
|758,24
|23.712.499
|16. oktober 2025
|16.557
|749,80
|12.414.482
|17. oktober 2025
|9.000
|733,23
|6.599.111
|Total under programmet
|2.281.806
|617,12
|1.408.156.283
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.281.806 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,71% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
Vedhæftet fil