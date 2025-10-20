Aspocomp julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 2025 torstaina 30.10.2025

Aspocomp Group Oyj, Sijoittajauutinen, 20.10.2025 klo 10.00



Aspocomp Group Oyj julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 2025 torstaina 30.10.2025 arviolta klo 9.00 Suomen aikaa.



Aspocompin toimitusjohtaja Manu Skyttä esittelee osavuosikatsauksen 2025 suomenkielisessä webcast-lähetyksessä tuloksen julkistuspäivänä klo 13.00 alkaen. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.events.inderes.com/q3-2025. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalin chat-toiminnallisuuden kautta.



Tilaisuuden esitysmateriaali ja webcast-tallenne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://aspocomp.com/investors/raportit/osavuosikatsaukset/?lang=fi.



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



