Aspocomp Group Oyj, Sijoittajauutinen, 20.10.2025 klo 10.00
Aspocomp Group Oyj julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 2025 torstaina 30.10.2025 arviolta klo 9.00 Suomen aikaa.
Aspocompin toimitusjohtaja Manu Skyttä esittelee osavuosikatsauksen 2025 suomenkielisessä webcast-lähetyksessä tuloksen julkistuspäivänä klo 13.00 alkaen. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.events.inderes.com/q3-2025. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalin chat-toiminnallisuuden kautta.
Tilaisuuden esitysmateriaali ja webcast-tallenne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://aspocomp.com/investors/raportit/osavuosikatsaukset/?lang=fi.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.
Aspocomp – heart of your technology
Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.
Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.
Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com
Aspocomp julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 2025 torstaina 30.10.2025
| Source: Aspocomp Group Oyj Aspocomp Group Oyj
Aspocomp Group Oyj, Sijoittajauutinen, 20.10.2025 klo 10.00
Recommended Reading
-
September 30, 2025 02:00 ET | Source: Aspocomp Group Plc
Aspocomp Group Plc, Stock Exchange Release, September 30, 2025 at 9:00 a.m. Finnish timeAspocomp Group Plc will publish its financial information in 2026 as follows:Financial Statements 2025:...Read More
-
September 25, 2025 02:00 ET | Source: Aspocomp Group Plc
Aspocomp Group Plc, Press Release, September 25, 2025, at 9:00 a.m.Aspocomp will organize a Capital Markets Day for investors, analysts, financial media and other industry representatives on November...Read More