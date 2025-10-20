Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 20. oktober 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 42
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|404.277
|1.423,38
|575.437.982
|13. oktober 2025
|4.500
|1.431,20
|6.440.400
|14. oktober 2025
|5.000
|1.420,31
|7.101.550
|15. oktober 2025
|4.500
|1.448,23
|6.517.035
|16. oktober 2025
|5.000
|1.436,34
|7.181.700
|17. oktober 2025
|5.000
|1.421,43
|7.107.150
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|428.277
|1.423,81
|609.785.817
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|842.477
|1.317,28
|1.109.774.523
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 842.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,32 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|10
|1432
|XCSE
|20251013 9:00:28.351000
|20
|1430
|XCSE
|20251013 9:07:42.350000
|10
|1430
|XCSE
|20251013 9:09:24.857000
|20
|1434
|XCSE
|20251013 9:16:44.186000
|2
|1437
|XCSE
|20251013 9:21:06.299000
|8
|1437
|XCSE
|20251013 9:21:06.299000
|9
|1437
|XCSE
|20251013 9:21:06.299000
|19
|1436
|XCSE
|20251013 9:25:22.635000
|28
|1437
|XCSE
|20251013 9:39:07.195000
|10
|1434
|XCSE
|20251013 9:45:46.493000
|9
|1434
|XCSE
|20251013 9:45:46.493000
|355
|1434
|XCSE
|20251013 9:51:48.732744
|350
|1434
|XCSE
|20251013 10:02:11.407160
|400
|1434
|XCSE
|20251013 10:23:51.092171
|450
|1435
|XCSE
|20251013 10:47:36.321777
|4
|1438
|XCSE
|20251013 11:00:55.170000
|25
|1438
|XCSE
|20251013 11:00:55.170000
|3
|1436
|XCSE
|20251013 11:01:28.418000
|16
|1440
|XCSE
|20251013 11:06:00.710000
|18
|1438
|XCSE
|20251013 11:06:25.870000
|1
|1437
|XCSE
|20251013 11:11:01.431000
|9
|1437
|XCSE
|20251013 11:11:01.431000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 11:11:01.431000
|10
|1438
|XCSE
|20251013 11:18:24.055000
|10
|1436
|XCSE
|20251013 11:19:43.356000
|20
|1436
|XCSE
|20251013 11:28:43.790000
|2
|1437
|XCSE
|20251013 11:30:32.054000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 11:30:51.055000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 11:33:21.621000
|12
|1437
|XCSE
|20251013 11:34:58.338000
|1
|1437
|XCSE
|20251013 11:36:30.391000
|19
|1437
|XCSE
|20251013 11:36:52.063000
|19
|1434
|XCSE
|20251013 11:41:15.326000
|14
|1434
|XCSE
|20251013 11:45:45.895000
|4
|1434
|XCSE
|20251013 11:45:53.221000
|4
|1434
|XCSE
|20251013 11:46:28.920000
|16
|1434
|XCSE
|20251013 11:46:28.920000
|10
|1434
|XCSE
|20251013 11:51:30.330000
|11
|1434
|XCSE
|20251013 11:55:32.469000
|28
|1435
|XCSE
|20251013 11:58:25.616000
|20
|1434
|XCSE
|20251013 11:58:51.086000
|10
|1436
|XCSE
|20251013 12:01:56.931000
|10
|1434
|XCSE
|20251013 12:11:20.212000
|9
|1434
|XCSE
|20251013 12:11:20.212000
|9
|1434
|XCSE
|20251013 12:21:32.049000
|3
|1434
|XCSE
|20251013 12:21:32.049000
|7
|1434
|XCSE
|20251013 12:21:32.049000
|9
|1434
|XCSE
|20251013 12:27:25.181000
|19
|1434
|XCSE
|20251013 12:27:25.181000
|9
|1434
|XCSE
|20251013 12:27:25.181000
|9
|1434
|XCSE
|20251013 12:27:25.181000
|40
|1437
|XCSE
|20251013 12:29:32.128000
|11
|1437
|XCSE
|20251013 12:29:32.128000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 12:30:33.945000
|3
|1434
|XCSE
|20251013 12:30:46.434000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 12:33:33.520000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 12:35:40.481000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 12:37:49.055000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 12:39:46.054000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 12:41:40.055000
|10
|1437
|XCSE
|20251013 12:43:23.721000
|28
|1435
|XCSE
|20251013 12:44:26.459000
|4
|1434
|XCSE
|20251013 12:44:28.032000
|25
|1434
|XCSE
|20251013 12:44:28.032000
|10
|1433
|XCSE
|20251013 12:58:29.712000
|3
|1435
|XCSE
|20251013 13:01:29.145000
|19
|1435
|XCSE
|20251013 13:01:29.145000
|12
|1434
|XCSE
|20251013 13:01:34.054000
|12
|1434
|XCSE
|20251013 13:01:40.936000
|12
|1434
|XCSE
|20251013 13:02:07.813000
|10
|1433
|XCSE
|20251013 13:04:39.352000
|10
|1433
|XCSE
|20251013 13:04:39.352000
|9
|1433
|XCSE
|20251013 13:05:26.283000
|1
|1433
|XCSE
|20251013 13:05:26.283000
|10
|1432
|XCSE
|20251013 13:05:33.289000
|10
|1430
|XCSE
|20251013 13:12:23.083000
|9
|1430
|XCSE
|20251013 13:12:23.083000
|19
|1430
|XCSE
|20251013 13:19:38.986000
|10
|1429
|XCSE
|20251013 13:22:29.590000
|10
|1429
|XCSE
|20251013 13:22:29.590000
|7
|1428
|XCSE
|20251013 13:22:29.725000
|8
|1428
|XCSE
|20251013 13:22:29.725000
|5
|1428
|XCSE
|20251013 13:22:29.725000
|10
|1429
|XCSE
|20251013 13:23:13.925000
|2
|1429
|XCSE
|20251013 13:29:31.404000
|27
|1429
|XCSE
|20251013 13:31:05.503000
|19
|1430
|XCSE
|20251013 13:35:13.557000
|19
|1429
|XCSE
|20251013 13:36:02.167000
|19
|1429
|XCSE
|20251013 13:39:22.094000
|37
|1428
|XCSE
|20251013 13:49:25.093000
|37
|1428
|XCSE
|20251013 13:50:53.845000
|45
|1431
|XCSE
|20251013 14:02:20.972000
|15
|1431
|XCSE
|20251013 14:02:59.752000
|1
|1431
|XCSE
|20251013 14:03:49.628000
|16
|1431
|XCSE
|20251013 14:03:56.991000
|8
|1431
|XCSE
|20251013 14:04:14.287000
|19
|1429
|XCSE
|20251013 14:04:35.568000
|20
|1427
|XCSE
|20251013 14:07:46.746000
|9
|1427
|XCSE
|20251013 14:07:46.746000
|30
|1426
|XCSE
|20251013 14:09:17.776000
|9
|1426
|XCSE
|20251013 14:09:17.776000
|10
|1426
|XCSE
|20251013 14:09:17.776000
|20
|1426
|XCSE
|20251013 14:09:23.006000
|10
|1427
|XCSE
|20251013 14:09:44.895000
|10
|1427
|XCSE
|20251013 14:09:58.090000
|31
|1427
|XCSE
|20251013 14:12:50.668000
|13
|1427
|XCSE
|20251013 14:13:07.841000
|36
|1426
|XCSE
|20251013 14:15:55.081000
|10
|1427
|XCSE
|20251013 14:30:23.068000
|10
|1427
|XCSE
|20251013 14:30:23.068000
|28
|1426
|XCSE
|20251013 14:35:04.091000
|7
|1427
|XCSE
|20251013 14:47:27.906000
|1
|1429
|XCSE
|20251013 14:50:31.799000
|29
|1428
|XCSE
|20251013 14:55:15.386000
|22
|1428
|XCSE
|20251013 14:56:56.569000
|23
|1428
|XCSE
|20251013 14:56:56.662000
|11
|1427
|XCSE
|20251013 14:56:57.951000
|19
|1427
|XCSE
|20251013 15:06:52.100000
|20
|1429
|XCSE
|20251013 15:08:31.276000
|10
|1429
|XCSE
|20251013 15:08:31.276000
|3
|1429
|XCSE
|20251013 15:08:31.276000
|22
|1429
|XCSE
|20251013 15:09:42.361000
|10
|1429
|XCSE
|20251013 15:10:40.488000
|10
|1429
|XCSE
|20251013 15:12:31.055000
|10
|1429
|XCSE
|20251013 15:13:28.057000
|17
|1429
|XCSE
|20251013 15:13:33.009000
|28
|1428
|XCSE
|20251013 15:15:55.474000
|19
|1427
|XCSE
|20251013 15:18:02.091000
|10
|1427
|XCSE
|20251013 15:18:02.091000
|9
|1427
|XCSE
|20251013 15:18:02.091000
|10
|1427
|XCSE
|20251013 15:18:02.091000
|16
|1429
|XCSE
|20251013 15:20:58.813000
|13
|1429
|XCSE
|20251013 15:20:58.813000
|15
|1428
|XCSE
|20251013 15:21:42.819000
|40
|1426
|XCSE
|20251013 15:27:15.692000
|9
|1426
|XCSE
|20251013 15:27:15.692000
|40
|1424
|XCSE
|20251013 15:27:41.290000
|18
|1423
|XCSE
|20251013 15:27:41.767000
|20
|1423
|XCSE
|20251013 15:27:41.767000
|24
|1425
|XCSE
|20251013 15:28:37.677000
|10
|1425
|XCSE
|20251013 15:28:45.054000
|6
|1425
|XCSE
|20251013 15:28:51.055000
|5
|1425
|XCSE
|20251013 15:28:51.055000
|11
|1425
|XCSE
|20251013 15:28:57.054000
|86
|1427
|XCSE
|20251013 15:32:13.336000
|5
|1427
|XCSE
|20251013 15:32:13.336000
|39
|1427
|XCSE
|20251013 15:36:38.800000
|9
|1427
|XCSE
|20251013 15:36:38.800000
|39
|1427
|XCSE
|20251013 15:47:05.798000
|39
|1426
|XCSE
|20251013 15:51:12.075000
|10
|1426
|XCSE
|20251013 15:51:12.075000
|1
|1428
|XCSE
|20251013 15:59:29.381000
|9
|1429
|XCSE
|20251013 16:00:09.648000
|14
|1429
|XCSE
|20251013 16:00:09.648000
|7
|1429
|XCSE
|20251013 16:00:12.328000
|67
|1430
|XCSE
|20251013 16:06:35.119000
|64
|1430
|XCSE
|20251013 16:06:39.538000
|55
|1429
|XCSE
|20251013 16:07:19.876000
|9
|1429
|XCSE
|20251013 16:07:19.876000
|1
|1427
|XCSE
|20251013 16:21:07.997000
|29
|1427
|XCSE
|20251013 16:21:07.997000
|400
|1426
|XCSE
|20251013 16:30:28.908537
|113
|1426
|XCSE
|20251013 16:30:28.908598
|10
|1422
|XCSE
|20251014 9:00:35.537000
|19
|1414
|XCSE
|20251014 9:04:59.565000
|7
|1412
|XCSE
|20251014 9:08:58.082000
|19
|1416
|XCSE
|20251014 9:13:56.375000
|475
|1415
|XCSE
|20251014 9:13:56.375599
|25
|1415
|XCSE
|20251014 9:13:56.380839
|10
|1419
|XCSE
|20251014 9:22:35.446000
|10
|1419
|XCSE
|20251014 9:22:35.446000
|10
|1419
|XCSE
|20251014 9:22:35.446000
|9
|1419
|XCSE
|20251014 9:22:35.446000
|29
|1420
|XCSE
|20251014 9:25:40.082000
|10
|1418
|XCSE
|20251014 9:28:13.388000
|10
|1418
|XCSE
|20251014 9:37:55.371000
|10
|1417
|XCSE
|20251014 9:38:00.014000
|10
|1417
|XCSE
|20251014 9:42:34.603000
|10
|1415
|XCSE
|20251014 9:45:24.872000
|10
|1415
|XCSE
|20251014 9:58:38.086000
|5
|1414
|XCSE
|20251014 9:59:50.057000
|5
|1414
|XCSE
|20251014 10:04:16.082000
|9
|1414
|XCSE
|20251014 10:04:16.082000
|5
|1414
|XCSE
|20251014 10:04:16.082000
|10
|1415
|XCSE
|20251014 10:14:01.083000
|19
|1418
|XCSE
|20251014 10:24:43.672000
|9
|1418
|XCSE
|20251014 10:24:43.672000
|29
|1417
|XCSE
|20251014 10:24:43.713000
|20
|1417
|XCSE
|20251014 10:25:34.092000
|29
|1420
|XCSE
|20251014 10:41:16.181000
|10
|1421
|XCSE
|20251014 10:45:59.089000
|10
|1420
|XCSE
|20251014 10:46:09.019000
|3
|1420
|XCSE
|20251014 10:48:21.296000
|10
|1418
|XCSE
|20251014 10:59:09.088000
|9
|1418
|XCSE
|20251014 10:59:09.088000
|2
|1419
|XCSE
|20251014 11:03:38.967000
|8
|1419
|XCSE
|20251014 11:03:38.967000
|10
|1419
|XCSE
|20251014 11:03:38.967000
|30
|1423
|XCSE
|20251014 11:19:38.183000
|10
|1423
|XCSE
|20251014 11:19:38.183000
|10
|1422
|XCSE
|20251014 11:27:48.655000
|10
|1421
|XCSE
|20251014 11:35:23.106000
|10
|1421
|XCSE
|20251014 11:35:23.106000
|9
|1421
|XCSE
|20251014 11:35:23.106000
|10
|1421
|XCSE
|20251014 11:35:23.106000
|28
|1420
|XCSE
|20251014 11:51:20.102000
|9
|1420
|XCSE
|20251014 11:51:20.102000
|9
|1420
|XCSE
|20251014 11:51:20.102000
|6
|1419
|XCSE
|20251014 12:04:03.584000
|13
|1419
|XCSE
|20251014 12:04:04.410000
|6
|1419
|XCSE
|20251014 12:04:04.410000
|19
|1418
|XCSE
|20251014 12:06:56.164000
|10
|1418
|XCSE
|20251014 12:06:56.164000
|1
|1420
|XCSE
|20251014 12:17:12.517000
|17
|1420
|XCSE
|20251014 12:17:12.517000
|8
|1420
|XCSE
|20251014 12:17:14.006000
|10
|1420
|XCSE
|20251014 12:17:51.603000
|10
|1420
|XCSE
|20251014 12:20:05.888000
|10
|1420
|XCSE
|20251014 12:23:13.603000
|19
|1418
|XCSE
|20251014 12:24:43.359000
|10
|1417
|XCSE
|20251014 12:28:02.762000
|10
|1416
|XCSE
|20251014 12:30:35.123000
|10
|1416
|XCSE
|20251014 12:30:35.123000
|17
|1416
|XCSE
|20251014 12:39:05.064000
|29
|1415
|XCSE
|20251014 12:45:19.091000
|19
|1414
|XCSE
|20251014 12:51:14.736000
|20
|1413
|XCSE
|20251014 12:51:25.284000
|19
|1412
|XCSE
|20251014 12:55:41.094000
|19
|1412
|XCSE
|20251014 12:56:10.288000
|19
|1415
|XCSE
|20251014 13:06:35.674000
|20
|1414
|XCSE
|20251014 13:06:42.081000
|1000
|1416
|XCSE
|20251014 13:23:23.175107
|20
|1416
|XCSE
|20251014 13:27:00.405000
|29
|1418
|XCSE
|20251014 13:44:33.607000
|15
|1418
|XCSE
|20251014 13:44:33.660000
|10
|1417
|XCSE
|20251014 13:46:00.611000
|18
|1417
|XCSE
|20251014 13:47:55.185000
|9
|1417
|XCSE
|20251014 13:47:55.185000
|10
|1417
|XCSE
|20251014 13:47:55.185000
|9
|1417
|XCSE
|20251014 13:47:55.185000
|19
|1420
|XCSE
|20251014 13:50:46.360000
|19
|1420
|XCSE
|20251014 13:50:46.362000
|10
|1425
|XCSE
|20251014 13:53:21.458000
|19
|1425
|XCSE
|20251014 13:53:21.458000
|42
|1425
|XCSE
|20251014 13:53:21.458000
|29
|1423
|XCSE
|20251014 13:53:21.578000
|30
|1422
|XCSE
|20251014 13:57:54.781000
|20
|1421
|XCSE
|20251014 14:00:42.878000
|20
|1420
|XCSE
|20251014 14:01:47.683000
|10
|1420
|XCSE
|20251014 14:01:47.683000
|29
|1419
|XCSE
|20251014 14:05:42.469000
|20
|1419
|XCSE
|20251014 14:07:51.667000
|20
|1419
|XCSE
|20251014 14:07:51.668000
|20
|1419
|XCSE
|20251014 14:07:51.669000
|10
|1419
|XCSE
|20251014 14:10:51.879000
|10
|1419
|XCSE
|20251014 14:10:52.230000
|1
|1419
|XCSE
|20251014 14:15:33.741000
|10
|1418
|XCSE
|20251014 14:19:45.311000
|9
|1418
|XCSE
|20251014 14:19:45.311000
|19
|1417
|XCSE
|20251014 14:25:19.340000
|9
|1417
|XCSE
|20251014 14:25:19.340000
|10
|1417
|XCSE
|20251014 14:25:19.340000
|9
|1419
|XCSE
|20251014 14:39:21.521000
|29
|1419
|XCSE
|20251014 14:39:21.521000
|10
|1419
|XCSE
|20251014 14:39:21.521000
|74
|1419
|XCSE
|20251014 14:39:21.521000
|12
|1419
|XCSE
|20251014 14:39:21.521000
|17
|1419
|XCSE
|20251014 14:39:21.523000
|10
|1420
|XCSE
|20251014 14:39:35.648000
|9
|1420
|XCSE
|20251014 14:39:35.648000
|13
|1420
|XCSE
|20251014 14:39:35.648000
|15
|1420
|XCSE
|20251014 14:39:35.648000
|38
|1419
|XCSE
|20251014 14:46:54.188000
|28
|1420
|XCSE
|20251014 14:46:54.215000
|1
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:01.531000
|22
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:04.457000
|1
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:04.881000
|13
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:04.881000
|7
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:12.604000
|3
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:12.604000
|10
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:21.603000
|11
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:29.603000
|7
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:37.486000
|3
|1420
|XCSE
|20251014 14:47:37.486000
|2
|1418
|XCSE
|20251014 14:47:59.220000
|20
|1419
|XCSE
|20251014 14:59:49.766000
|20
|1423
|XCSE
|20251014 15:03:09.968000
|7
|1423
|XCSE
|20251014 15:03:09.968000
|40
|1423
|XCSE
|20251014 15:03:09.968000
|46
|1423
|XCSE
|20251014 15:03:09.970000
|60
|1422
|XCSE
|20251014 15:03:10.278000
|50
|1420
|XCSE
|20251014 15:03:57.825000
|10
|1420
|XCSE
|20251014 15:03:57.825000
|28
|1421
|XCSE
|20251014 15:05:53.063000
|16
|1421
|XCSE
|20251014 15:05:53.064000
|28
|1421
|XCSE
|20251014 15:16:36.081000
|28
|1422
|XCSE
|20251014 15:16:36.089000
|28
|1424
|XCSE
|20251014 15:20:48.534000
|12
|1426
|XCSE
|20251014 15:26:37.863000
|11
|1426
|XCSE
|20251014 15:26:37.863000
|40
|1428
|XCSE
|20251014 15:33:00.469000
|38
|1427
|XCSE
|20251014 15:33:54.659000
|10
|1427
|XCSE
|20251014 15:33:54.659000
|16
|1428
|XCSE
|20251014 15:34:43.486000
|22
|1428
|XCSE
|20251014 15:34:43.487000
|16
|1428
|XCSE
|20251014 15:34:43.487000
|38
|1428
|XCSE
|20251014 15:34:43.489000
|39
|1427
|XCSE
|20251014 15:36:34.586000
|20
|1427
|XCSE
|20251014 15:37:29.773000
|29
|1426
|XCSE
|20251014 15:38:05.465000
|20
|1427
|XCSE
|20251014 15:40:47.683000
|10
|1427
|XCSE
|20251014 15:40:47.683000
|20
|1427
|XCSE
|20251014 15:40:47.683000
|34
|1427
|XCSE
|20251014 15:40:47.683000
|4
|1427
|XCSE
|20251014 15:40:47.683000
|29
|1427
|XCSE
|20251014 15:40:47.685000
|20
|1427
|XCSE
|20251014 15:40:47.687000
|30
|1426
|XCSE
|20251014 15:44:07.089000
|9
|1426
|XCSE
|20251014 15:44:07.089000
|37
|1426
|XCSE
|20251014 15:44:27.128000
|1
|1425
|XCSE
|20251014 15:46:05.244000
|28
|1428
|XCSE
|20251014 15:48:27.812000
|30
|1427
|XCSE
|20251014 15:49:35.194000
|7
|1428
|XCSE
|20251014 15:51:09.330000
|10
|1428
|XCSE
|20251014 15:51:09.330000
|23
|1428
|XCSE
|20251014 15:51:09.330000
|17
|1428
|XCSE
|20251014 15:51:09.330000
|16
|1428
|XCSE
|20251014 15:51:09.330000
|2
|1428
|XCSE
|20251014 15:51:09.332000
|17
|1428
|XCSE
|20251014 15:51:09.332000
|19
|1428
|XCSE
|20251014 15:51:09.333000
|10
|1429
|XCSE
|20251014 15:51:22.574000
|20
|1429
|XCSE
|20251014 15:51:22.574000
|6
|1429
|XCSE
|20251014 15:51:22.574000
|4
|1428
|XCSE
|20251014 15:51:22.595000
|28
|1427
|XCSE
|20251014 15:51:22.609000
|29
|1427
|XCSE
|20251014 15:58:11.138000
|10
|1427
|XCSE
|20251014 15:58:11.138000
|25
|1427
|XCSE
|20251014 15:58:11.160000
|37
|1426
|XCSE
|20251014 15:58:14.180000
|24
|1425
|XCSE
|20251014 15:58:36.270000
|29
|1426
|XCSE
|20251014 16:00:08.775000
|30
|1426
|XCSE
|20251014 16:00:21.606000
|1
|1427
|XCSE
|20251014 16:01:14.334000
|19
|1427
|XCSE
|20251014 16:02:28.606000
|400
|1426
|XCSE
|20251014 16:03:47.289775
|83
|1426
|XCSE
|20251014 16:03:47.289799
|20
|1444
|XCSE
|20251015 9:07:40.913000
|20
|1442
|XCSE
|20251015 9:08:52.013000
|19
|1441
|XCSE
|20251015 9:20:30.090000
|19
|1440
|XCSE
|20251015 9:24:32.854000
|20
|1439
|XCSE
|20251015 9:34:26.198000
|170
|1443
|XCSE
|20251015 9:42:14.154964
|232
|1443
|XCSE
|20251015 9:42:14.154990
|328
|1445
|XCSE
|20251015 10:08:02.407080
|86
|1445
|XCSE
|20251015 10:08:02.407117
|86
|1445
|XCSE
|20251015 10:08:02.407126
|450
|1440
|XCSE
|20251015 10:55:27.283576
|400
|1445
|XCSE
|20251015 11:36:22.040692
|350
|1451
|XCSE
|20251015 12:22:07.295959
|9
|1447
|XCSE
|20251015 12:22:30.059000
|14
|1453
|XCSE
|20251015 12:27:01.367000
|2
|1453
|XCSE
|20251015 12:27:01.367000
|19
|1453
|XCSE
|20251015 12:27:14.487000
|28
|1453
|XCSE
|20251015 12:31:38.158000
|10
|1451
|XCSE
|20251015 12:32:40.188000
|9
|1451
|XCSE
|20251015 12:32:40.188000
|270
|1451
|XCSE
|20251015 12:33:24.655205
|139
|1451
|XCSE
|20251015 12:33:24.655226
|10
|1455
|XCSE
|20251015 12:38:27.479000
|19
|1453
|XCSE
|20251015 12:54:41.181000
|9
|1453
|XCSE
|20251015 12:54:41.181000
|9
|1453
|XCSE
|20251015 12:54:41.181000
|38
|1454
|XCSE
|20251015 13:01:17.863000
|30
|1453
|XCSE
|20251015 13:01:18.677000
|10
|1453
|XCSE
|20251015 13:01:21.334000
|38
|1453
|XCSE
|20251015 13:09:42.025000
|10
|1452
|XCSE
|20251015 13:15:18.092000
|10
|1454
|XCSE
|20251015 13:22:38.512000
|12
|1454
|XCSE
|20251015 13:22:38.512000
|19
|1452
|XCSE
|20251015 13:31:29.228000
|9
|1452
|XCSE
|20251015 13:31:29.228000
|10
|1451
|XCSE
|20251015 13:40:25.386000
|9
|1451
|XCSE
|20251015 13:40:25.386000
|20
|1456
|XCSE
|20251015 13:45:24.866000
|11
|1456
|XCSE
|20251015 13:45:24.866000
|1
|1456
|XCSE
|20251015 13:47:58.475000
|9
|1456
|XCSE
|20251015 13:47:58.475000
|10
|1456
|XCSE
|20251015 13:50:17.478000
|10
|1456
|XCSE
|20251015 13:52:27.478000
|10
|1456
|XCSE
|20251015 13:54:23.763000
|30
|1454
|XCSE
|20251015 13:54:44.089000
|19
|1454
|XCSE
|20251015 13:56:31.849000
|19
|1455
|XCSE
|20251015 14:06:50.855000
|19
|1455
|XCSE
|20251015 14:09:40.763000
|1
|1457
|XCSE
|20251015 14:14:52.427000
|20
|1455
|XCSE
|20251015 14:17:04.835000
|20
|1454
|XCSE
|20251015 14:17:04.967000
|20
|1453
|XCSE
|20251015 14:17:12.656000
|20
|1455
|XCSE
|20251015 14:18:29.428000
|22
|1455
|XCSE
|20251015 14:18:29.449000
|2
|1456
|XCSE
|20251015 14:19:48.527000
|40
|1454
|XCSE
|20251015 14:24:46.185000
|9
|1454
|XCSE
|20251015 14:24:46.185000
|10
|1454
|XCSE
|20251015 14:24:46.185000
|37
|1453
|XCSE
|20251015 14:27:33.933000
|5
|1453
|XCSE
|20251015 14:29:20.364000
|29
|1454
|XCSE
|20251015 14:40:22.357000
|9
|1454
|XCSE
|20251015 14:40:22.357000
|10
|1455
|XCSE
|20251015 14:49:35.632000
|19
|1453
|XCSE
|20251015 14:51:29.206000
|19
|1453
|XCSE
|20251015 15:04:41.194000
|9
|1453
|XCSE
|20251015 15:04:41.194000
|9
|1453
|XCSE
|20251015 15:04:41.194000
|13
|1455
|XCSE
|20251015 15:09:40.417000
|7
|1455
|XCSE
|20251015 15:10:37.041000
|3
|1455
|XCSE
|20251015 15:10:37.041000
|37
|1453
|XCSE
|20251015 15:11:11.090000
|28
|1453
|XCSE
|20251015 15:12:41.578000
|20
|1453
|XCSE
|20251015 15:29:00.018000
|9
|1453
|XCSE
|20251015 15:29:00.018000
|10
|1453
|XCSE
|20251015 15:29:00.018000
|50
|1455
|XCSE
|20251015 15:29:00.019000
|22
|1455
|XCSE
|20251015 15:29:00.019000
|28
|1452
|XCSE
|20251015 15:30:00.447000
|9
|1452
|XCSE
|20251015 15:30:00.447000
|2
|1451
|XCSE
|20251015 15:32:40.536000
|27
|1451
|XCSE
|20251015 15:32:40.543000
|19
|1448
|XCSE
|20251015 15:35:29.086000
|10
|1451
|XCSE
|20251015 15:41:10.665000
|9
|1451
|XCSE
|20251015 15:41:10.665000
|3
|1452
|XCSE
|20251015 15:43:59.514000
|33
|1452
|XCSE
|20251015 15:43:59.514000
|28
|1450
|XCSE
|20251015 15:44:21.182000
|19
|1449
|XCSE
|20251015 15:48:26.978000
|9
|1449
|XCSE
|20251015 15:48:26.978000
|30
|1448
|XCSE
|20251015 15:55:27.092000
|9
|1450
|XCSE
|20251015 15:57:00.383000
|9
|1450
|XCSE
|20251015 15:57:00.383000
|43
|1450
|XCSE
|20251015 15:57:00.383000
|3
|1449
|XCSE
|20251015 15:57:46.644000
|19
|1450
|XCSE
|20251015 16:07:23.090000
|6
|1452
|XCSE
|20251015 16:08:40.515000
|26
|1452
|XCSE
|20251015 16:08:40.515000
|10
|1452
|XCSE
|20251015 16:08:40.515000
|19
|1452
|XCSE
|20251015 16:09:15.822000
|20
|1451
|XCSE
|20251015 16:09:15.841000
|19
|1451
|XCSE
|20251015 16:11:48.742000
|3
|1450
|XCSE
|20251015 16:11:49.906000
|479
|1450
|XCSE
|20251015 16:15:13.596862
|10
|1450
|XCSE
|20251016 9:00:19.413000
|19
|1451
|XCSE
|20251016 9:04:26.243000
|16
|1448
|XCSE
|20251016 9:08:48.589000
|3
|1448
|XCSE
|20251016 9:08:48.589000
|19
|1450
|XCSE
|20251016 9:10:08.640000
|20
|1448
|XCSE
|20251016 9:17:50.086000
|10
|1446
|XCSE
|20251016 9:19:09.531000
|10
|1442
|XCSE
|20251016 9:27:17.001000
|10
|1442
|XCSE
|20251016 9:27:17.001000
|19
|1441
|XCSE
|20251016 9:27:36.376000
|19
|1440
|XCSE
|20251016 9:30:33.659000
|10
|1440
|XCSE
|20251016 9:30:33.659000
|115
|1436
|XCSE
|20251016 9:34:42.941159
|235
|1436
|XCSE
|20251016 9:34:42.941179
|323
|1443
|XCSE
|20251016 9:47:38.324046
|27
|1443
|XCSE
|20251016 9:47:38.324064
|310
|1438
|XCSE
|20251016 9:59:39.084489
|192
|1436
|XCSE
|20251016 10:00:06.595721
|158
|1436
|XCSE
|20251016 10:00:06.595737
|280
|1434
|XCSE
|20251016 10:55:34.960516
|1
|1436
|XCSE
|20251016 11:27:08.697104
|20
|1436
|XCSE
|20251016 11:31:11.471918
|279
|1436
|XCSE
|20251016 11:31:11.471965
|300
|1435
|XCSE
|20251016 11:39:31.087943
|179
|1437
|XCSE
|20251016 14:04:57.907024
|121
|1437
|XCSE
|20251016 14:04:57.907043
|2
|1436
|XCSE
|20251016 14:33:58.962000
|17
|1436
|XCSE
|20251016 14:33:58.962000
|10
|1436
|XCSE
|20251016 14:33:58.962000
|8
|1436
|XCSE
|20251016 14:33:58.962000
|12
|1436
|XCSE
|20251016 14:33:58.962000
|9
|1436
|XCSE
|20251016 14:35:28.315000
|1
|1436
|XCSE
|20251016 14:35:28.315000
|10
|1436
|XCSE
|20251016 14:36:17.976000
|3
|1436
|XCSE
|20251016 14:37:03.631000
|6
|1436
|XCSE
|20251016 14:37:03.631000
|5
|1437
|XCSE
|20251016 14:38:47.033000
|10
|1437
|XCSE
|20251016 14:38:47.033000
|9
|1437
|XCSE
|20251016 14:38:47.033000
|19
|1436
|XCSE
|20251016 14:45:50.571000
|10
|1436
|XCSE
|20251016 14:45:50.571000
|9
|1436
|XCSE
|20251016 14:45:50.571000
|9
|1436
|XCSE
|20251016 14:45:50.571000
|12
|1437
|XCSE
|20251016 14:45:50.621000
|6
|1438
|XCSE
|20251016 14:50:32.428000
|33
|1438
|XCSE
|20251016 14:50:32.428000
|14
|1438
|XCSE
|20251016 14:50:32.428000
|10
|1438
|XCSE
|20251016 14:50:40.988000
|3
|1437
|XCSE
|20251016 14:50:52.409000
|20
|1437
|XCSE
|20251016 14:52:55.081000
|5
|1439
|XCSE
|20251016 14:55:03.775000
|6
|1439
|XCSE
|20251016 14:55:03.775000
|3
|1439
|XCSE
|20251016 14:58:33.459000
|7
|1439
|XCSE
|20251016 14:58:33.459000
|20
|1437
|XCSE
|20251016 15:03:30.294000
|8
|1437
|XCSE
|20251016 15:03:30.294000
|13
|1438
|XCSE
|20251016 15:09:07.770000
|10
|1438
|XCSE
|20251016 15:13:04.727000
|48
|1437
|XCSE
|20251016 15:13:50.350000
|9
|1437
|XCSE
|20251016 15:13:50.350000
|10
|1437
|XCSE
|20251016 15:13:50.350000
|28
|1437
|XCSE
|20251016 15:13:50.350000
|28
|1436
|XCSE
|20251016 15:13:52.645000
|10
|1436
|XCSE
|20251016 15:13:52.645000
|10
|1435
|XCSE
|20251016 15:14:03.093000
|10
|1435
|XCSE
|20251016 15:14:03.093000
|22
|1435
|XCSE
|20251016 15:15:47.907000
|33
|1435
|XCSE
|20251016 15:15:47.907000
|50
|1434
|XCSE
|20251016 15:15:49.076000
|5
|1436
|XCSE
|20251016 15:30:59.523000
|28
|1435
|XCSE
|20251016 15:33:19.055000
|3
|1435
|XCSE
|20251016 15:33:19.208000
|25
|1435
|XCSE
|20251016 15:34:41.565000
|19
|1435
|XCSE
|20251016 15:34:41.565000
|22
|1435
|XCSE
|20251016 15:34:47.461000
|39
|1436
|XCSE
|20251016 15:35:55.114000
|9
|1437
|XCSE
|20251016 15:39:19.525000
|24
|1437
|XCSE
|20251016 15:39:19.525000
|9
|1437
|XCSE
|20251016 15:39:19.525000
|1
|1437
|XCSE
|20251016 15:39:19.525000
|37
|1438
|XCSE
|20251016 15:47:05.550000
|29
|1436
|XCSE
|20251016 15:47:54.095000
|10
|1436
|XCSE
|20251016 15:47:54.095000
|37
|1435
|XCSE
|20251016 15:49:20.666000
|9
|1435
|XCSE
|20251016 15:49:20.666000
|36
|1434
|XCSE
|20251016 15:53:02.618000
|3
|1434
|XCSE
|20251016 15:53:02.618000
|16
|1435
|XCSE
|20251016 15:54:28.196000
|14
|1435
|XCSE
|20251016 15:54:28.196000
|16
|1435
|XCSE
|20251016 15:55:06.449000
|20
|1433
|XCSE
|20251016 15:55:46.291000
|19
|1433
|XCSE
|20251016 15:57:09.066000
|5
|1434
|XCSE
|20251016 16:01:02.068000
|20
|1434
|XCSE
|20251016 16:01:02.068000
|13
|1434
|XCSE
|20251016 16:01:02.068000
|13
|1434
|XCSE
|20251016 16:02:08.902000
|1
|1432
|XCSE
|20251016 16:07:46.144000
|27
|1433
|XCSE
|20251016 16:10:41.713000
|27
|1432
|XCSE
|20251016 16:10:57.507000
|1
|1432
|XCSE
|20251016 16:10:57.507000
|6
|1433
|XCSE
|20251016 16:13:22.129000
|8
|1433
|XCSE
|20251016 16:13:22.129000
|16
|1433
|XCSE
|20251016 16:13:22.129000
|13
|1433
|XCSE
|20251016 16:13:25.768000
|13
|1433
|XCSE
|20251016 16:13:30.617000
|4
|1433
|XCSE
|20251016 16:13:53.120000
|33
|1433
|XCSE
|20251016 16:14:03.064000
|11
|1433
|XCSE
|20251016 16:14:03.116000
|14
|1434
|XCSE
|20251016 16:17:40.559000
|9
|1434
|XCSE
|20251016 16:17:47.610000
|9
|1434
|XCSE
|20251016 16:17:47.629000
|9
|1434
|XCSE
|20251016 16:17:51.892000
|10
|1434
|XCSE
|20251016 16:18:04.564000
|10
|1434
|XCSE
|20251016 16:18:24.564000
|29
|1432
|XCSE
|20251016 16:19:35.690000
|12
|1434
|XCSE
|20251016 16:21:25.554000
|10
|1434
|XCSE
|20251016 16:21:25.554000
|11
|1434
|XCSE
|20251016 16:21:25.554000
|1
|1434
|XCSE
|20251016 16:21:25.554000
|29
|1432
|XCSE
|20251016 16:21:25.571000
|20
|1432
|XCSE
|20251016 16:23:31.423000
|19
|1432
|XCSE
|20251016 16:23:32.130000
|19
|1432
|XCSE
|20251016 16:23:33.860000
|2
|1433
|XCSE
|20251016 16:28:07.469000
|10
|1433
|XCSE
|20251016 16:28:07.469000
|13
|1433
|XCSE
|20251016 16:28:07.469000
|3
|1433
|XCSE
|20251016 16:28:07.469000
|10
|1431
|XCSE
|20251016 16:31:49.102000
|9
|1431
|XCSE
|20251016 16:31:49.102000
|19
|1431
|XCSE
|20251016 16:33:55.823000
|2
|1433
|XCSE
|20251016 16:35:59.524000
|9
|1434
|XCSE
|20251016 16:37:35.550000
|3
|1434
|XCSE
|20251016 16:37:35.550000
|9
|1434
|XCSE
|20251016 16:37:35.550000
|9
|1434
|XCSE
|20251016 16:37:35.550000
|12
|1434
|XCSE
|20251016 16:37:35.558000
|8
|1435
|XCSE
|20251016 16:38:26.759000
|13
|1435
|XCSE
|20251016 16:38:26.759000
|19
|1435
|XCSE
|20251016 16:38:26.759000
|10
|1435
|XCSE
|20251016 16:38:26.759000
|11
|1435
|XCSE
|20251016 16:38:26.759000
|18
|1435
|XCSE
|20251016 16:38:26.759000
|25
|1435
|XCSE
|20251016 16:38:26.759000
|10
|1435
|XCSE
|20251016 16:38:26.779000
|10
|1435
|XCSE
|20251016 16:38:26.802000
|10
|1435
|XCSE
|20251016 16:39:56.139036
|9
|1435
|XCSE
|20251016 16:39:56.139036
|10
|1435
|XCSE
|20251016 16:39:56.139036
|1
|1435
|XCSE
|20251016 16:39:56.139036
|25
|1435
|XCSE
|20251016 16:39:56.139071
|250
|1435
|XCSE
|20251016 16:39:56.139103
|327
|1435
|XCSE
|20251016 16:39:56.139109
|10
|1436
|XCSE
|20251017 9:01:38.828000
|19
|1436
|XCSE
|20251017 9:06:49.934000
|20
|1435
|XCSE
|20251017 9:06:57.809000
|10
|1437
|XCSE
|20251017 9:07:32.257000
|10
|1437
|XCSE
|20251017 9:08:09.929000
|10
|1434
|XCSE
|20251017 9:14:34.409000
|10
|1434
|XCSE
|20251017 9:14:34.409000
|10
|1431
|XCSE
|20251017 9:19:11.542000
|20
|1426
|XCSE
|20251017 9:22:28.188000
|19
|1425
|XCSE
|20251017 9:23:02.736000
|10
|1415
|XCSE
|20251017 9:37:08.940000
|10
|1412
|XCSE
|20251017 9:41:57.180000
|10
|1411
|XCSE
|20251017 9:42:38.759000
|9
|1411
|XCSE
|20251017 9:42:38.759000
|10
|1410
|XCSE
|20251017 9:42:41.274000
|20
|1408
|XCSE
|20251017 9:43:23.019000
|10
|1411
|XCSE
|20251017 9:47:11.924000
|16
|1412
|XCSE
|20251017 9:52:52.471000
|10
|1413
|XCSE
|20251017 9:54:55.745000
|10
|1413
|XCSE
|20251017 9:55:24.527000
|10
|1413
|XCSE
|20251017 9:55:24.543000
|3
|1413
|XCSE
|20251017 9:56:16.013207
|297
|1413
|XCSE
|20251017 9:56:16.013232
|13
|1411
|XCSE
|20251017 9:56:28.309689
|148
|1411
|XCSE
|20251017 9:56:34.277008
|139
|1411
|XCSE
|20251017 9:56:34.277029
|27
|1411
|XCSE
|20251017 10:00:58.161000
|29
|1414
|XCSE
|20251017 10:08:37.494000
|10
|1414
|XCSE
|20251017 10:08:37.494000
|10
|1414
|XCSE
|20251017 10:08:37.534000
|10
|1413
|XCSE
|20251017 10:13:45.153000
|9
|1413
|XCSE
|20251017 10:13:45.153000
|10
|1410
|XCSE
|20251017 10:19:56.400000
|10
|1409
|XCSE
|20251017 10:23:41.081000
|9
|1409
|XCSE
|20251017 10:23:41.081000
|19
|1409
|XCSE
|20251017 10:28:35.191000
|30
|1413
|XCSE
|20251017 10:36:32.509000
|1
|1414
|XCSE
|20251017 10:42:32.499000
|28
|1414
|XCSE
|20251017 10:42:32.499000
|19
|1414
|XCSE
|20251017 10:42:32.572000
|20
|1413
|XCSE
|20251017 10:44:35.015000
|9
|1413
|XCSE
|20251017 10:44:35.015000
|19
|1412
|XCSE
|20251017 10:48:19.902000
|9
|1412
|XCSE
|20251017 10:48:19.902000
|20
|1411
|XCSE
|20251017 10:58:42.154000
|10
|1411
|XCSE
|20251017 10:58:42.154000
|20
|1410
|XCSE
|20251017 11:02:32.089000
|10
|1410
|XCSE
|20251017 11:02:32.089000
|10
|1414
|XCSE
|20251017 11:19:49.003000
|4
|1416
|XCSE
|20251017 11:26:14.062000
|2
|1416
|XCSE
|20251017 11:26:14.062000
|1
|1416
|XCSE
|20251017 11:26:14.062000
|1
|1416
|XCSE
|20251017 11:26:14.062000
|1
|1416
|XCSE
|20251017 11:26:14.062000
|1
|1416
|XCSE
|20251017 11:26:14.062000
|15
|1417
|XCSE
|20251017 11:27:27.739000
|4
|1417
|XCSE
|20251017 11:27:27.739000
|49
|1416
|XCSE
|20251017 11:27:47.387000
|30
|1418
|XCSE
|20251017 11:32:43.541000
|19
|1418
|XCSE
|20251017 11:37:11.017000
|19
|1417
|XCSE
|20251017 11:41:14.443000
|19
|1415
|XCSE
|20251017 11:45:52.796000
|30
|1416
|XCSE
|20251017 11:51:05.831000
|30
|1416
|XCSE
|20251017 11:51:05.849000
|20
|1416
|XCSE
|20251017 11:51:05.894000
|400
|1418
|XCSE
|20251017 12:09:40.572221
|300
|1415
|XCSE
|20251017 12:25:04.217851
|49
|1426
|XCSE
|20251017 13:17:32.447000
|37
|1425
|XCSE
|20251017 13:28:04.101000
|30
|1426
|XCSE
|20251017 13:29:58.183000
|10
|1425
|XCSE
|20251017 13:33:18.212000
|9
|1425
|XCSE
|20251017 13:33:18.212000
|30
|1426
|XCSE
|20251017 13:52:41.727000
|10
|1426
|XCSE
|20251017 13:52:41.727000
|9
|1426
|XCSE
|20251017 13:52:41.727000
|13
|1426
|XCSE
|20251017 13:53:41.201000
|29
|1426
|XCSE
|20251017 13:57:38.207000
|10
|1428
|XCSE
|20251017 14:03:26.853000
|28
|1428
|XCSE
|20251017 14:03:26.853000
|10
|1428
|XCSE
|20251017 14:12:33.202000
|10
|1428
|XCSE
|20251017 14:16:25.717000
|10
|1428
|XCSE
|20251017 14:16:25.754000
|10
|1428
|XCSE
|20251017 14:16:25.776000
|340
|1427
|XCSE
|20251017 14:25:32.796087
|156
|1429
|XCSE
|20251017 14:47:54.998271
|60
|1429
|XCSE
|20251017 14:47:54.998309
|84
|1429
|XCSE
|20251017 14:47:54.998319
|23
|1423
|XCSE
|20251017 15:21:08.109000
|18
|1423
|XCSE
|20251017 15:21:08.109000
|6
|1424
|XCSE
|20251017 15:25:28.191000
|8
|1424
|XCSE
|20251017 15:25:28.191000
|6
|1424
|XCSE
|20251017 15:25:28.191000
|7
|1424
|XCSE
|20251017 15:26:51.496000
|22
|1424
|XCSE
|20251017 15:26:51.496000
|37
|1424
|XCSE
|20251017 15:26:51.496000
|7
|1424
|XCSE
|20251017 15:26:54.854000
|7
|1424
|XCSE
|20251017 15:27:20.951000
|21
|1424
|XCSE
|20251017 15:27:20.951000
|12
|1424
|XCSE
|20251017 15:27:20.951000
|6
|1424
|XCSE
|20251017 15:27:20.951000
|10
|1423
|XCSE
|20251017 15:30:24.928000
|20
|1422
|XCSE
|20251017 15:31:09.647000
|30
|1422
|XCSE
|20251017 15:32:50.704000
|6
|1424
|XCSE
|20251017 15:35:06.527000
|2
|1424
|XCSE
|20251017 15:35:06.682000
|4
|1424
|XCSE
|20251017 15:35:06.682000
|10
|1425
|XCSE
|20251017 15:44:00.076000
|9
|1425
|XCSE
|20251017 15:44:00.076000
|37
|1425
|XCSE
|20251017 15:47:21.993000
|38
|1426
|XCSE
|20251017 15:53:16.214000
|37
|1426
|XCSE
|20251017 15:55:30.139000
|37
|1425
|XCSE
|20251017 15:57:02.803000
|32
|1425
|XCSE
|20251017 15:57:58.678392
|448
|1425
|XCSE
|20251017 15:57:58.678420
|2
|1425
|XCSE
|20251017 15:58:24.729778
|1
|1425
|XCSE
|20251017 15:59:34.886413
|497
|1425
|XCSE
|20251017 15:59:34.886460
|7
|1428
|XCSE
|20251017 16:10:22.682000
|29
|1428
|XCSE
|20251017 16:10:22.682000
|2
|1430
|XCSE
|20251017 16:13:30.278000
|47
|1430
|XCSE
|20251017 16:13:30.284000
|10
|1429
|XCSE
|20251017 16:15:24.219000
|9
|1429
|XCSE
|20251017 16:15:24.219000
|9
|1429
|XCSE
|20251017 16:15:24.219000
|1
|1429
|XCSE
|20251017 16:18:37.514000
|6
|1429
|XCSE
|20251017 16:18:37.514000
|1
|1429
|XCSE
|20251017 16:19:21.797000
|9
|1429
|XCSE
|20251017 16:19:21.797000
|10
|1428
|XCSE
|20251017 16:19:37.686000
|9
|1428
|XCSE
|20251017 16:19:37.686000
|10
|1427
|XCSE
|20251017 16:27:01.224000
|10
|1427
|XCSE
|20251017 16:27:01.224000
|9
|1427
|XCSE
|20251017 16:27:01.224000
|10
|1427
|XCSE
|20251017 16:27:01.224000
|10
|1427
|XCSE
|20251017 16:27:01.224000
|18
|1427
|XCSE
|20251017 16:27:01.240000
|19
|1426
|XCSE
|20251017 16:27:01.256000
|8
|1427
|XCSE
|20251017 16:27:53.970000
|2
|1427
|XCSE
|20251017 16:27:53.970000
|13
|1426
|XCSE
|20251017 16:28:19.670550
|14
|1426
|XCSE
|20251017 16:28:58.189617
|11
|1426
|XCSE
|20251017 16:28:58.256481
|12
|1426
|XCSE
|20251017 16:28:58.261124
|10
|1426
|XCSE
|20251017 16:29:13.228369
|32
|1426
|XCSE
|20251017 16:30:51.185595
|163
|1426
|XCSE
|20251017 16:30:51.202719
Vedhæftet fil