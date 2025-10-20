Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

 | Source: Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 13. oktober 2025 – 17. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 42 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse29.400.52116,70491.032.241
13. oktober 2025160.00018,082.892.800
14. oktober 2025160.00018,152.904.000
15. oktober 2025160.00018,262.921.600
16. oktober 2025160.00017,952.872.000
17. oktober 2025160.00017,872.859.200
I alt uge 42800.00018,0614.449.600
I alt akkumuleret 30.200.52116,74505.481.841

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 34.446.217 stk. egne aktier svarende til 2,37 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

Vedhæftede filer


Attachments

AS 69 2025 - Transaktioner under aktietilbagekøbsprogram Alm Brand_Aktietilbagekøb uge 42 2025.pdf

Recommended Reading