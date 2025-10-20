Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 13. oktober 2025 – 17. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 42 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|29.400.521
|16,70
|491.032.241
|13. oktober 2025
|160.000
|18,08
|2.892.800
|14. oktober 2025
|160.000
|18,15
|2.904.000
|15. oktober 2025
|160.000
|18,26
|2.921.600
|16. oktober 2025
|160.000
|17,95
|2.872.000
|17. oktober 2025
|160.000
|17,87
|2.859.200
|I alt uge 42
|800.000
|18,06
|14.449.600
|I alt akkumuleret
|30.200.521
|16,74
|505.481.841
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 34.446.217 stk. egne aktier svarende til 2,37 % af selskabets aktiekapital.
