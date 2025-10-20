Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 13. oktober 2025 – 17. oktober 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 42 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 29.400.521 16,70 491.032.241 13. oktober 2025 160.000 18,08 2.892.800 14. oktober 2025 160.000 18,15 2.904.000 15. oktober 2025 160.000 18,26 2.921.600 16. oktober 2025 160.000 17,95 2.872.000 17. oktober 2025 160.000 17,87 2.859.200 I alt uge 42 800.000 18,06 14.449.600 I alt akkumuleret 30.200.521 16,74 505.481.841

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 34.446.217 stk. egne aktier svarende til 2,37 % af selskabets aktiekapital.

