L’entrepreneuriat résiste aux bouleversements: 92 % des entrepreneur·es choisiraient encore cette voie

Faits saillants:

74 % des PME canadiennes ont posé des gestes pour améliorer leur productivité cette année; près du tiers (30 %) ont tiré profit de nouvelles technologies

Bien que 86 % se disent en bonne santé, 54 % affirment avoir ressenti un épuisement émotionnel ou mental en cours d’année

Plus de la moitié (55 %) des entrepreneur.es visent une croissance de modérée à forte dans l’année à venir

L’amélioration de la rentabilité, la rétention de la clientèle et la réduction des coûts figurent au haut des priorités au cours des 12 prochains mois





MONTRÉAL, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada traverse une ère de transformation sur les plans économique, technologique et géopolitique, les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes demeurent résolument engagés, si bien que 92 % choisiraient de nouveau la voie de l’entrepreneuriat si tout était à recommencer. C’est ce que révèle le nouveau Rapport BDC sur l’état de l’entrepreneuriat 2025 publié aujourd’hui, à l’occasion du lancement de la Semaine de la PME BDCMC.

« C’est impressionnant de voir à quel point les entrepreneures et entrepreneurs sont investis. Malgré tous les vents contraires, ces leaders continuent de croire dur comme fer en leur projet », souligne Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef de BDC. « Leur capacité à rebondir et à innover est ce qui fait tourner notre économie. En considérant que plus de 142 000 entreprises changeront de main d’ici 2030, cette ambition est plus précieuse que jamais. »



Les entrepreneures et entrepreneurs canadiens continuent de faire preuve d’une volonté affirmée de croître et d’innover. En effet, 34 % des propriétaires d’entreprise visent une croissance modérée au cours de la prochaine année, 21 % anticipent une forte croissance et 12 % se préparent à une transformation radicale de leur modèle d’affaires. Plus précisément, 40 % prévoient prendre des mesures pour accroître leur rentabilité, 28 % misent sur la rétention de leur clientèle, et 25 % ciblent la réduction des coûts. Les répondants pouvaient sélectionner jusqu’à trois réponses.

« Ce que nous voyons, c’est une volonté continue d’avancer, avec lucidité. Les propriétaires de PME adaptent leurs objectifs à la réalité du marché, et plusieurs cherchent à se réinventer. Cette capacité à se projeter dans l’avenir, même dans un contexte incertain, est un moteur essentiel de dynamisme économique », conclut Pierre Cléroux.

Pour lire le Rapport BDC sur l’état de l’entrepreneuriat 2025, cliquez ici.

À propos du Rapport BDC sur l’état de l’entrepreneuriat 2025 :

S’inscrivant dans le cadre de la Semaine de la PME BDCMC, le Rapport BDC sur l’état de l’entrepreneuriat 2025 brosse un portrait riche et multidimensionnel des entrepreneures et entrepreneurs ainsi que de leurs entreprises. Il présente les défis auxquels font face les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) au Canada, tout en mettant en lumière les stratégies mises en œuvre pour y répondre. Afin d’offrir un aperçu exhaustif, le rapport est fondé sur des données de sondage nationales et régionales ainsi que sur des études de cas inédites.

Le sondage a été mené auprès de 1 502 propriétaires d’entreprise et membres du panel en ligne Sago AskingCanadians. Ce sondage a été réalisé entre le 17 juillet et le 1er août 2025. Le traitement et l’analyse des données ont été effectués par l’équipe Recherche et intelligence de marchés de BDC. Pour un échantillon probabiliste de 1 502 répondants, la marge d’erreur maximale est de ± 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Toutefois, comme ce sondage repose sur un échantillon non probabiliste, cette information est fournie à titre indicatif seulement.

