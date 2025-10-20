|Selskabsmeddelelse nr. 47 2025
20. oktober 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 42
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 42 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|13,841,531
|245.9195
|3,403,901,926
|13 oktober 2025
|50,000
|272.4208
|13,621,040
|14 oktober 2025
|52,000
|270.5582
|14,069,026
|15 oktober 2025
|139,208
|274.7045
|38,241,064
|16 oktober 2025
|35,000
|273.6223
|9,576,781
|17 oktober 2025
|200,996
|271.5417
|54,578,796
|I alt akkumuleret i uge 42
|477,204
|272.6019
|130,086,706
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|14,318,735
|246.8087
|3,533,988,632
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.715% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations
