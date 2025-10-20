Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 42

Selskabsmeddelelse nr. 47 2025

20. oktober 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 42



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 42 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse13,841,531245.91953,403,901,926
13 oktober 202550,000272.420813,621,040
14 oktober 202552,000270.558214,069,026
15 oktober 2025139,208274.704538,241,064
16 oktober 202535,000273.62239,576,781
17 oktober 2025200,996271.541754,578,796
I alt akkumuleret i uge 42477,204272.6019130,086,706
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet14,318,735246.80873,533,988,632




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.715% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70


 

 

