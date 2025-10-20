REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 42

Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti nýja endurkaupaáætlun félagsins þann 23. september 2025 sbr. tilkynningu í Kauphöll þann dag. Var henni hrint í framkvæmd þann 24. september 2025. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Í 42. viku 2025 keypti Reitir fasteignafélag hf. 570.000 eigin hluti að kaupverði 70.730.000 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Gengi
|Kaupverð
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|13/10/25
|09:54
|70.000
|122,00
|8.540.000
|9.775.000
|14/10/25
|13:06
|90.000
|122,00
|10.980.000
|9.865.000
|15/10/25
|10:11
|100.000
|127,00
|12.700.000
|9.965.000
|15/10/25
|10:40
|70.000
|126,00
|8.820.000
|10.035.000
|16/10/25
|10:30
|70.000
|124,00
|8.680.000
|10.105.000
|16/10/25
|11:54
|100.000
|124,00
|12.400.000
|10.205.000
|17/10/25
|09:42
|70.000
|123,00
|8.610.000
|10.275.000
|Samtals
|570.000
|70.730.000
|10.275.000
Reitir hafa nú keypt samtals 1.875.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 52,1% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 227.130.000 kr. sem samsvarar 51,6% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir.
Samkvæmt núgildandi endurkaupaáætlun verða að hámarki keyptir 3.600.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 440 milljónir króna.
Frá lokum annars ársfjórðungs, síðasta birta uppgjöri félagsins, hefur félagið keypt 6.075.000 eigin hluti fyrir 703.070.000 kr.
Reitir eiga nú samtals 10.275.000 eigin hluti, eða um 1,47% af heildarhlutafé félagsins. Útistandandi hlutir í félaginu eru því 686.725.000.
Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is.