HighCo : Transactions sur actions propres du 13 au 17 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 13 au 17 octobre 2025

Paris, le 20 octobre 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 16/10/2025 FR0000054231 5 000 4,08 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 17/10/2025 FR0000054231 5 000 4,03 € XPAR

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 400 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochain rendez-vous

La publication aura lieu après la clôture des marchés .

Marge brute trimestrielle

Marge Brute T4 2025 et 12 mois 2025 : Mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

