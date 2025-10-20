La division IMI Corporate & Investment Banking d’Intesa Sanpaolo renforce sa position aux États-Unis en finançant des transactions d’une valeur de 50 milliards de dollars en trois ans

WASHINGTON et MILAN, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La division IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB) d’Intesa Sanpaolo a accompagné environ 50 milliards de dollars de transactions aux États-Unis au cours des trois dernières années, reflétant une croissance soutenue de ses activités de financement de projets et de marchés de capitaux.

« Les transactions récentes que nous avons menées confirment la force de notre présence aux États-Unis et notre capacité à mobiliser des capitaux en proposant des solutions structurées sur l’un des marchés les plus compétitifs au monde. Notre division IMI est prête à renforcer sa position sur ce marché grâce à un engagement encore plus actif et à long terme. » — Mauro Micillo, responsable de la division IMI CIB

Une délégation dirigée par Mauro Micillo, responsable de la division IMI CIB, participe actuellement aux réunions du International Monetary Fund à Washington.

Dynamique de marché

Janvier — août 2025 : les volumes mondiaux de financement de projets ont dépassé 200 milliards d’euros ; la division IMI CIB a participé à plus de 30 milliards d’euros (environ 15 % des volumes mondiaux).

2018 — 2024 : les volumes de financement de projets aux États-Unis ont progressé d’environ 20 % par an, tandis que l’activité d’IMI CIB y a augmenté de près de 34 % par an. L’équipe américaine de Structured Finance d’IMI a été renforcée afin de consolider les relations clients et la position de la division sur le marché.

Principales transactions de la division IMI CIB aux États-Unis au cours des trois dernières années

AT&T (2025) : co-chef de file et teneur de livre actif dans le cadre d’une émission obligataire en trois tranches d’un montant total de 2,75 milliards d’euros.

co-chef de file et teneur de livre actif dans le cadre d’une émission obligataire en trois tranches d’un montant total de 2,75 milliards d’euros. Projet Bighorn (2024) : participation à un financement de 3,4 milliards de dollars pour un centre de données hyperscale de 300 MW à Reno, Nevada.

participation à un financement de 3,4 milliards de dollars pour un centre de données hyperscale de 300 MW à Reno, Nevada. Projet Cider (2024) : structuration et souscription partielle avec d’autres banques internationales, d’un prêt à long terme de 870 millions de dollars pour Greenbacker Renewable Energy Company, destiné à acquérir, construire et exploiter le plus grand parc solaire photovoltaïque de l’État de New York.

structuration et souscription partielle avec d’autres banques internationales, d’un prêt à long terme de 870 millions de dollars pour Greenbacker Renewable Energy Company, destiné à acquérir, construire et exploiter le plus grand parc solaire photovoltaïque de l’État de New York. SunZia (2023) : structuration et souscription partielle d’une facilité de crédit verte de 8,8 milliards de dollars pour le plus grand projet d’infrastructure d’énergie verte aux États-Unis, assurant le transport d’électricité propre du Nouveau-Mexique vers l’Arizona et la Californie.

structuration et souscription partielle d’une facilité de crédit verte de 8,8 milliards de dollars pour le plus grand projet d’infrastructure d’énergie verte aux États-Unis, assurant le transport d’électricité propre du Nouveau-Mexique vers l’Arizona et la Californie. CEMEX SAB de CV (2023) : IMI Securities compte parmi les cinq teneurs de livre actifs dans le cadre d’une obligation verte hybride d’un milliard de dollars, la première du genre pour l’entreprise.

IMI Securities compte parmi les cinq teneurs de livre actifs dans le cadre d’une obligation verte hybride d’un milliard de dollars, la première du genre pour l’entreprise. JFK New Terminal One (2022) : organisation et souscription, en collaboration avec un groupe de banques, d’un financement de 6,63 milliards de dollars pour la phase A du nouveau Terminal One de New York, le plus grand investissement dans les infrastructures aéroportuaires des États-Unis.

Présence dans les Amériques

IMI CIB opère sur le continent américain grâce à une présence intégrée centrée sur sa succursale new-yorkaise située au One William Street, qui emploie plus de 200 professionnels et sert de centre opérationnel à la division. Cette succursale fonctionne sous licence bancaire de l’État de New York, est supervisée par la Federal Reserve (Réserve fédérale) et le New York State Department of Financial Services (Département des services financiers de l’État de New York), et est reconnue comme une holding financière depuis 2019.

Dans les Amériques, la division IMI CIB accompagne plus de 150 groupes mondiaux (dont des entreprises américaines du Fortune 500 et des entreprises latino-américaines de premier plan), environ 50 institutions financières majeures (banques, assureurs, sociétés de capital-investissement, fonds souverains, fonds de pension et fonds d’infrastructure) et plus de 600 entités liées à des entreprises italiennes, notamment leurs filiales américaines.

Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp. (ISP IMI Securities), enregistrée auprès de la SEC, de la FINRA et du NYSE, emploie plus de 55 professionnels. Elle met en relation les investisseurs américains avec des actifs financiers européens, renforçant ainsi les liens entre les entreprises italiennes et les investisseurs américains.

Grâce à sa présence bien établie et à son engagement continu, Intesa Sanpaolo consolide sa position de pont stratégique entre l’Europe et les États-Unis, en soutenant les investissements favorisant la croissance.

