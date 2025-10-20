FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 13 au 17 octobre2025

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 13/10/2025 au 17/10/2025

Publication du 20/10/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2713/10/2025FR0000074759 123 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2714/10/2025FR0000074759 126 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2715/10/2025FR0000074759 141 24,80851XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2716/10/2025FR0000074759 77 24,70XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/10/2025 09:00:17FR0000074759 25,00EUR 100XPAR1110447-513b286FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/10/2025 09:00:17FR0000074759 25,00EUR 8XPAR1110447-769b286FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/10/2025 13:22:48FR0000074759 25,00EUR 15XPAR1110447-2305b286FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2025 17:36:30FR0000074759 25,00EUR 126XPAR1110447-5377b287FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/10/2025 10:43:15FR0000074759 24,80EUR 6XPAR1110447-1537b288FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/10/2025 11:05:41FR0000074759 24,80EUR 30XPAR1110447-2049b288FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/10/2025 11:21:25FR0000074759 24,80EUR 59XPAR1110447-2561b288FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/10/2025 11:37:21FR0000074759 24,80EUR 5XPAR1110447-2817b288FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/10/2025 11:52:23FR0000074759 24,80EUR 35XPAR1110447-3073b288FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/10/2025 17:36:30FR0000074759 25,00EUR 6XPAR1110447-4097b288FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/10/2025 11:09:25FR0000074759 24,70EUR 28XPAR1110447-1281b289FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/10/2025 11:21:54FR0000074759 24,70EUR 4XPAR1110447-1537b289FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/10/2025 11:49:04FR0000074759 24,70EUR 45XPAR1110447-1793b289FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


Attachments

Déclaration hebdo Transactions du 13 au 17 octobre 2025

Recommended Reading