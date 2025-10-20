Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 42

Fondsbørsmeddelelse 54/2025
Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK)
|Transaktions-
værdi (DKK)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|7.279
|735,13
|5.351.006,14
|13. oktober 2025
|300
|763,00
|228.900,00
|14. oktober 2025
|200
|761,68
|152.336,00
|15. oktober 2025
|250
|794,13
|198.532,50
|16. oktober 2025
|250
|789,00
|197.250,00
|17. oktober 2025
|240
|782,68
|187.843,20
|I alt uge 42
|1.240
|778,11
|964.861,70
|I alt under aktietilbagekøbsprogrammet
|8.519
|741,39
|6.315.867,84
Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.
Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 44.595 egne aktier, svarende til 1,6516 % af bankens aktiekapital.
Venlig hilsen
Djurslands Bank
Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO
