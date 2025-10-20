Stella-Jones annonce deux nominations au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la nomination de Mme Renée Laflamme et de M. Sean Donnelly à son conseil d’administration.

Mme Laflamme est une dirigeante accomplie comptant plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs des services financiers et de l’assurance. Elle occupe actuellement le poste de vice-présidente exécutive, assurances, épargne et retraite individuelles chez iA Groupe financier, où elle est responsable de la stratégie de croissance ainsi que de toutes les opérations, incluant la distribution, la souscription, le développement de produits, le marketing et l’administration. Elle possède un solide bilan en matière d’innovation et de création de valeur, qui comprend la direction de projets de transformation numérique majeurs ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle pour optimiser les processus de souscription. De plus, elle siège aux conseils d’administration de plusieurs organisations, dont MILA, un institut de recherche collaboratif sur l’intelligence artificielle basé au Québec. Mme Laflamme est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de l’Université Laval et détient les désignations de Fellow comptable professionnelle agréée et d’analyste financière agréée.

M. Donnelly est un dirigeant chevronné doté d’une vaste expérience en innovation, en technologie et en fabrication, acquise notamment durant son mandat de président et chef de la direction d’ArcelorMittal Dofasco de 2014 à 2021. Il a une capacité éprouvée à mener et à faire croître les organisations, en favorisant une culture d’amélioration continue et d’expansion stratégique. Son leadership se distingue par un engagement fort envers l’environnement, la santé et la sécurité, ainsi que la durabilité, veillant à l’alignement des activités aux pratiques responsables et éthiques. M. Donnelly siège à plusieurs conseils d’administration, y compris celui d’Alectra Utilities Corporation, une entreprise municipale de distribution d’électricité, duquel il est membre depuis 2019. M. Donnelly est titulaire d’un baccalauréat en génie métallurgique de l’Université McMaster.

« C’est un plaisir d’accueillir Renée et Sean au sein du conseil », a déclaré Katherine A. Lehman, présidente du conseil d’administration de Stella-Jones. « Chacun d’eux apporte une richesse d’expérience et de perspectives de carrière qui s’arriment parfaitement aux priorités évolutives de Stella-Jones. Leurs perspectives et parcours viendront renforcer notre conseil et soutenir le succès à long terme de la Société. Nous nous réjouissons de leurs contributions alors que nous continuons à bâtir une organisation agile, tournée vers l’avenir, qui s’engage à soutenir les infrastructures et qui est fondée sur la raison d’être et la performance. » conclut-elle.

Les nominations de Mme Laflamme et de M. Donnelly entrent en vigueur aujourd’hui, portant le nombre total d’administrateurs du conseil à dix. Pour en apprendre davantage sur le conseil d’administration de Stella-Jones, cliquez ici.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux en bois traité et en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. Elle soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. Elle se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures.

Stella-Jones – Siège social

3100 boul. de la Côte-Vertu, bureau 300

Saint-Laurent, Québec H4R 2J8

Tél.: (514) 934-8666 Cotation en bourse

Bourse de Toronto

Symbole boursier: SJ



Agent des transferts et agent chargé de la tenue

des registres

Services aux investisseurs Computershare inc.

Ressources

Relations avec les investisseurs

David Galison

Vice-président, relations avec les investisseurs

Tél. : (647) 618-2709

dgalison@stella-jones.com Médias

Stephanie Corrente

Directrice, communications d’entreprise

Tél.: (514) 934-8666

communications@stella-jones.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0023a536-3228-4440-a582-3b051fdf25a2/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c9c2dbf-24ae-4851-819e-bbf28b8223ec/fr