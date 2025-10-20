„Atsinaujinančios Energetikos Investicijos“ kviečia investuotojus į obligacijų emisijos pristatymą

„Atsinaujinančios Energetikos Investicijos“ kviečia investuotojus jungtis į nuotolinę konferenciją 2025 spalio 21 d. 10:00 (lietuvių kalba) ir 14:00 (anglų kalba) (EEST).
Šių pristatymų metu „Atsinaujinančios Energetikos Investicijos“ (Emitentas) investicinės bendrovės valdytojas Mantas Auruškevičius ir „Orion Securities“ (Emisijos organizatorius) investicinės bankininkystės skyriaus vadovas Mykantas Urba pristatys obligacijų emisijos detales ir atsakys į investuotojų klausimus.
2025 spalio 21 d., 10:00 val. (lietuvių kalba) Registruotis čia.
2025 spalio 21 d., 14:00 val. (anglų kalba) Registruotis čia.
Pagrindinės emisijos detalės:
- Emitentas: UTIB UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos”
- Metinės palūkanos: 8,5%
- Trukmė: 13 mėn.
- Kupono mokėjai: pusmetiniai
- Visas obligacijų programos dydis: iki 50 mln. EUR
- Pirmosios atkarpos dydis: iki 25 mln. EUR
- Platinimo laikotarpis: 2025 spalio 15-31 d.
- Nominali vienos obligacijos vertė: 1 000 EUR
- Minimali investicijos suma: 1 000 EUR
- Lėšų panaudojimas: esamų obligacijų refinansavimas arba dalinis ar pilnas atsinaujinančiosios saulės ir vėjo energijos bei susijusios infrastruktūros projektų įsigijimo, plėtros ir statybos finansavimas.
- ISIN: LT0000135840
2025 m. gruodžio 14 išsiperkančių UTIB UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” obligacijų savininkai (ISIN kodas LT0000405938) savininkai galės pakeisti šias obligacijas į naujai išleidžiamas per Nasdaq CSD vertybinių popierių pakeitimo pasiūlymą.
Daugiau informacijos ir pilną dokumentaciją rasite šioje nuorodoje.