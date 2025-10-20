CCC et Purifics fournissent le procédé d'oxydation le plus avancé au monde à la marine américaine

OTTAWA, Ontario, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC a le plaisir d'annoncer qu'elle a remporté un contrat auprès du département américain de la Défense (U.S. DoD) pour fournir à la marine américaine le système d'oxydation photocatalytique le plus avancé qui soit. Fabriqué par Purifics, ce système de purification de l'eau de classe mondiale est conçu pour éliminer les contaminants organiques et inorganiques. Il fonctionne sans filtres ni produits chimiques, offrant une purification de l'eau durable, nécessitant peu d'entretien et très efficace.

Basée à London, en Ontario, Purifics est une entreprise canadienne innovante dans le domaine des systèmes avancés de purification de l'eau qui permettent d'éliminer et de détruire un large éventail de contaminants, notamment les PFAS, le 1,4-dioxane et les précurseurs des THM, sans avoir recours à des additifs chimiques ou à un prétraitement. Les systèmes de Purifics sont conçus pour un rejet liquide nul, garantissant une récupération durable de l'eau tout en minimisant les déchets.

Avec plus de 30 ans d'expérience et 35 brevets, Purifics propose des solutions compactes et automatisées qui réduisent les coûts d'exploitation, la consommation d'énergie et l'impact environnemental. Ses membranes céramiques en carbure de silicium de cinquième génération offrent une durabilité et des performances inégalées, ce qui les rend idéales pour les applications municipales, industrielles et de réutilisation. L'approche « Filtrer, détruire, récupérer » de Purifics établit une nouvelle norme en matière d'efficacité et de fiabilité du traitement de l'eau.

Ensemble, CCC et Purifics aideront la Naval Surface Warfare Center Indian Head Division (NSWC IHD) à moderniser le système de purification de l'eau utilisé par la marine américaine. La NSWC IHD joue un rôle central dans le plan de modernisation énergétique global de 2,7 milliards de dollars américains de la marine américaine. Elle dirige plus de 500 projets d'infrastructure visant à moderniser la fabrication de munitions, à renforcer la capacité de pointe et à soutenir l'énergie de nouvelle génération, afin de garantir la préparation aux conflits futurs et la dissuasion stratégique.

En tant qu'agence canadienne de vente militaire à l'étranger, la CCC est financée par le Gouvernement du Canada afin de permettre à des entreprises telles que Purifics de fournir des solutions fabriquées au Canada à la marine américaine, et à d'autres entités du département américain de la Défense. Grâce à son service gratuit de Maître d’œuvre du DoD des É.-U., la CCC offre les entreprises canadiennes l'expertise et le soutien dont elles ont besoin pour réussir sur le marché complexe des marchés publics du département américain de la Défense. Pour en savoir plus, contactez l'équipe de la CCC.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.