Kitron mottar forsvarsordre på 100 millioner euro

(2025-10-20) Kitron har mottatt en ordre til en verdi av 100 millioner euro fra en kunde i markedssektoren Forsvar/Luftfart.

– Denne nye ordren føyer seg inn i vår voksende ordrebeholdning innen forsvar og illustrerer den sterke etterspørselen fra kunder i dette segmentet, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

Leveransene er planlagt i 2025 og 2026.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

