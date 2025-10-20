CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3

RCS AMIENS 487 625 436

Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

Présentation agrégée par Jour et par Marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Devise Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché

Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2025-10-13 FR0010483768 EUR 4748 30,874110 XPAR

Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2025-10-14 FR0010483768 EUR 2770 30,027350 XPAR

Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2025-10-15 FR0010483768 EUR 2693 31,215544 XPAR

Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2025-10-16 FR0010483768 EUR 2761 31,557637 XPAR