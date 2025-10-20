CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-13
|FR0010483768
|EUR
|4748
|30,874110
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-14
|FR0010483768
|EUR
|2770
|30,027350
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-15
|FR0010483768
|EUR
|2693
|31,215544
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-16
|FR0010483768
|EUR
|2761
|31,557637
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-10-17
|FR0010483768
|EUR
|2871
|31,719265
|XPAR
Pièce jointe