CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
        
  Présentation agrégée par Jour et par Marché    
        
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierDeviseVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-10-13FR0010483768EUR474830,874110XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-10-14FR0010483768EUR277030,027350XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-10-15FR0010483768EUR269331,215544XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-10-16FR0010483768EUR276131,557637XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-10-17FR0010483768EUR287131,719265XPAR

