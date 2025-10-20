KØBENHAVN, DEN 20. OKTOBER 2025

FN8/2025 Kapitalforhøjelse – Konvertering af gæld til aktier

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har besluttet at udnytte aftalen indgået den 1. februar 2024 med to større aktionærer om konvertering af gæld til aktier i henhold til selskabets vedtægters §12.2.

Aftalen sikrer selskabets likviditetsberedskab for 2025 og giver mulighed for konvertering af gælden til en kurs på 15 DKK pr. aktie. På tidspunktet for aftalens indgåelse udgjorde børskursen 14,5 DKK pr. aktie.

Som følge af beslutningen forhøjes selskabets aktiekapital med 196.000 aktier á nom. 5 DKK, svarende til en samlet kapitalforhøjelse på 980.000 DKK. Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført pr. 1. december 2025.

De som følge heraf reviderede vedtægter vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.fastpasscorp.com, umiddelbart efter godkendelse.

Selskabet offentliggør årsresultat for 2025 den 1.april 2026.

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Anders Meyer

Baker Tilly Corporate Finance P/S

www.bakertilly.dk

Hjemmesiden: https://fastpasscorp.com/

Finansielle rapporter: https://fastpasscorp.com/investor-relations/

For løbende opdateringer fra selskabet: https://linkedin.com/company/fastpasscorp

FastPassCorp A/S udvikler avancerede software- og SaaS-løsninger, der sikrer effektiv og sikker håndtering af adgangsprocesser i store og komplekse organisationer. Virksomhedens to hovedprodukter er FastPass IVM (Identity Verification Manager), som muliggør sikker identitetsvalidering og reducerer risikoen for social engineering og identitetstyveri, samt FastPass SSPR (Self-Service Password Reset), der giver brugere mulighed for sikkert at nulstille og administrere deres adgangskoder uden hjælp fra servicedesk. Med disse løsninger hjælper FastPassCorp organisationer med at beskytte brugeridentiteter, reducere sikkerhedsrisici og samtidig øge produktiviteten. FastPassCorp opererer både nationalt og internationalt gennem et netværk af betroede partnere og forhandlere og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen First North Growth Market under tickeren [FASTPC].