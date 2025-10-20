Neue Ära der Forschungswirkung: AACSB, AOM und globale Partner laden zur öffentlichen Stellungnahme zu wegweisendem Rahmenwerk ein

TORONTO, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International (AACSB) und die Academy of Management (AOM) haben heute gemeinsam mit acht führenden Organisationen aus der betriebswirtschaftlichen und wissenschaftlichen Gemeinschaft das Global Research Impact Framework: Exposure Draft veröffentlicht – ein wichtiger Schritt zur Erweiterung von Reichweite, Relevanz und Stringenz der Forschung an Wirtschaftshochschulen weltweit.

Die Global Research Impact Task Force, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von AACSB International, der Academy of International Business, der Academy of Management, der American Accounting Association, der American Marketing Association, der Asia Academy of Management, der Association for Information Systems, der European Accounting Association, dem Journal of Operations Management und der Production and Operations Management Society, steht für eine beispiellose Zusammenarbeit über Disziplinen, Regionen und akademische Gesellschaften hinweg, um die Zukunft der Forschungswirkung in der Wirtschaftswissenschaft neu zu definieren.

Seit Jahrzehnten sichert das bestehende System zur Anerkennung der Forschungswirkung akademische Exzellenz. Doch angesichts sich wandelnder gesellschaftlicher Erwartungen und steigender Anforderungen an die Relevanz steht das Forschungsökosystem vor einem entscheidenden Moment. Diese Koalition ist sich bewusst, dass die Erfüllung dieser neuen Anforderungen mutige, koordinierte Maßnahmen erfordert, um eine systemweite Transformation voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Forschung weiterhin auf sinnvolle und messbare Weise Wirtschaft, Politik und Gesellschaft prägt.

Das Rahmenwerk orientiert sich an vier zentralen Zielen:

Neudefinition der Wirkung : Erweiterung der Definition der Forschungswirkung über traditionelle wissenschaftliche Kennzahlen hinaus.

: Erweiterung der Definition der Forschungswirkung über traditionelle wissenschaftliche Kennzahlen hinaus. Stärkung der Bewertung : Festlegung von Bewertungsgrundsätzen, die sinnvolle, empirische und praktische Beiträge widerspiegeln.

: Festlegung von Bewertungsgrundsätzen, die sinnvolle, empirische und praktische Beiträge widerspiegeln. Förderung von Innovation : Gewährung von Flexibilität für Wirtschaftshochschulen und ihre Fachbereiche bei der Festlegung von Anreizen, die evidenzbasierte Wirkung fördern und honorieren.

: Gewährung von Flexibilität für Wirtschaftshochschulen und ihre Fachbereiche bei der Festlegung von Anreizen, die evidenzbasierte Wirkung fördern und honorieren. Ausweitung des Engagements: Sicherstellung, dass die Forschungswirkung die Perspektiven verschiedener Stakeholder widerspiegelt, darunter Wissenschaft, Industrie, Politik, Regulierungsbehörden und Gesellschaft.

„Die Förderung der Forschungswirkung ist keine Aufgabe, die eine einzelne Gruppe alleine bewältigen kann“, so Lily Bi, Präsidentin und CEO der AACSB. „Es erfordert die Zusammenarbeit aller – der akademischen Gemeinschaft, der Praxis und der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger – im Hinblick auf eine gemeinsame Vision. Dieses Rahmenwerk ist ein Katalysator für diesen Wandel. Es geht darum, die Art und Weise weiterzuentwickeln, wie wir die Wirkung in der Wirtschaftswissenschaft bewerten und anerkennen, und dabei gleichzeitig der Sorgfalt und Qualität treu zu bleiben, die großartige Forschung auszeichnen.“

„Forschung muss über unsere eigenen wissenschaftlichen Kreise hinaus Resonanz finden“, erklärt Peter Bamberger, ehemaliger Präsident der AOM. „Diese Initiative spiegelt das gemeinsame Engagement für die Förderung von Forschung wider, die die Praxis beeinflusst, die Politik prägt und einen greifbaren Mehrwert für die Gesellschaft schafft.“

Der Entwurf ermutigt Wirtschaftshochschulen, einen mehrdimensionalen Bewertungsansatz zu verfolgen, der sowohl qualitative als auch quantitative Indikatoren integriert, um die Auswirkungen in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Bildung zu erfassen. Dieses Rahmenwerk steht im Einklang mit dem Projekt „Standards Refresh“ der AACSB, um sicherzustellen, dass die Global Standards for Business Education™ die Weiterentwicklung der Forschungswirkung fördern.

Der Entwurf kann vom 20. Oktober 2025 bis zum 23. Januar 2026 öffentlich kommentiert werden. Die AACSB und ihre Partner laden Fakultätsangehörige, institutionelle Führungskräfte, Anwenderinnen und Anwender sowie politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ein, sich das Rahmenwerk anzusehen und über die im Entwurf verlinkte Umfrage Feedback dazu zu geben. Die Beiträge der Community werden zur Feinabstimmung des Rahmenwerks beitragen, dessen endgültige Ergebnisse im April 2026 auf der Internationalen Konferenz und dem Jahresmeeting der AACSB in Seattle, Washington, USA, vorgestellt werden.

Um das Global Research Impact Framework: Exposure Draft zu lesen und zu kommentieren, besuchen Sie bitte aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-draft.

Über AACSB International

AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und ist der weltweit größte Verband im Bereich der Wirtschaftsausbildung. Er vertritt 2000 institutionelle Mitglieder und über 1000 akkreditierte Mitglieder und verbindet Wirtschaftshochschulen, Unternehmen und lebenslang Lernende, um die nächste Generation großartiger Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit Mitgliedern in über 100 Ländern und Regionen fördert der AACSB die Qualität und den Einfluss von Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt. Erfahren Sie, wie der AACSB und Wirtschaftshochschulen aus der ganzen Welt in der Wirtschaftsausbildung mutig vorangehen: aacsb.edu.

Über die Academy of Management

Die Academy of Management ist der führende Berufsverband für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich Management und Organisation. Zu ihren weltweiten Mitgliedern zählen Professorinnen und Professoren, Doktorandinnen und Doktoranden an Wirtschaftshochschulen, Forschende aus verwandten sozialwissenschaftlichen und anderen Disziplinen sowie Anwenderinnen und Anwender, die Wert auf die Schaffung und Anwendung von Wissen legen. Die Academy of Management wurde 1936 gegründet und ist mit fast 22.000 Mitgliedern aus mehr als 125 Ländern der älteste und größte wissenschaftliche Managementverband der Welt.

