Le nouvel âge de la recherche à impact : consultation publique à l’initiative de l’AACSB, de l’AOM et de leurs partenaires internationaux sur un cadre de référence inédit

TORONTO, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’AACSB International (AACSB) et l’Academy of Management (AOM), en partenariat avec huit organisations de référence du milieu académique et professionnel en management, publient ce jour leur Global Research Impact Framework: Exposure Draft (projet de directive internationale sur la recherche à impact), une avancée majeure vers l’élargissement de la portée, de la pertinence et de la rigueur de la recherche menée dans les écoles de commerce à l’échelle mondiale.

Le groupe de travail international qui s’est penché sur la recherche à impact (Global Research Impact Task Force) a réuni des représentants de l’AACSB International, de l’Academy of International Business, de l’Academy of Management, de l’American Accounting Association, de l’American Marketing Association, de l’Asia Academy of Management, de l’Association for Information Systems, de l’European Accounting Association, du Journal of Operations Management et de la Production and Operations Management Society autour d’une réflexion sans précédent toutes disciplines, régions et réseaux académiques confondus visant à dessiner les contours de la recherche à impact de demain propre à la formation commerciale.

Depuis des dizaines d’années, le système de reconnaissance des retombées de la recherche contribue à préserver l’excellence académique. Or, les attentes sociétales évoluent et les exigences de pertinence se durcissent. Ces tendances placent tout l’univers de la recherche à un tournant décisif. Le groupe de travail considère que la réponse à ces nouvelles exigences appelle une action résolue et concertée visant à conduire une transformation à l’échelle du système et garantir que la recherche puisse encore exercer une influence de taille sur le monde des affaires, les politiques publiques et la société au sens large de manière concrète et mesurable.

Le socle du projet de directive repose sur les quatre axes clés suivants :

Redéfinir la notion d’impact : étendre la définition de recherche à impact au-delà des indicateurs académiques traditionnels.

: étendre la définition de recherche à impact au-delà des indicateurs académiques traditionnels. Renforcer les principes d’évaluation : identifier des principes d’évaluation valorisant des contributions significatives, empiriques et pratiques.

: identifier des principes d’évaluation valorisant des contributions significatives, empiriques et pratiques. Encourager l’innovation : donner aux écoles de commerce et à leurs programmes d’enseignement la flexibilité nécessaire pour définir des mécanismes d’incitation encourageant et récompensant un impact fondé sur des preuves.

donner aux écoles de commerce et à leurs programmes d’enseignement la flexibilité nécessaire pour définir des mécanismes d’incitation encourageant et récompensant un impact fondé sur des preuves. Élargir le périmètre d’engagement : veiller à ce que la recherche à impact intègre les points de vue d’une diversité d’acteurs, notamment le monde académique, le secteur privé, les décideurs politiques, les régulateurs et la société civile.

Pour Lily Bi, présidente-directrice générale de l’AACSB, « Faire progresser la recherche à impact n’est pas un travail réservé à un seul acteur. C’est plutôt une responsabilité à partager entre le monde académique, les professionnels et les décideurs politiques. Cette directive est porteuse de changement. L’heure est à l’évolution de nos méthodes d’évaluation et de reconnaissance des retombées de la recherche académique en préservant la rigueur et la qualité qui caractérisent une recherche d’excellence. »

« La recherche doit trouver son écho au-delà des cercles académiques », a expliqué Peter Bamberger, ex-président de l’AOM. « Notre projet témoigne d’un engagement collectif en faveur d’une recherche qui influence la pratique, éclaire les politiques et dégage une valeur concrète pour la société », a-t-il ajouté.

Le projet de directive incite les écoles de commerce à adopter une approche d’évaluation multidimensionnelle mariant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs en vue de mesurer les retombées de la recherche dans les sphères académique, économique, politique, sociétale et éducative. Il s’aligne sur le projet de révision des normes de l’AACSB, visant à garantir que les Global Standards for Business Education™ (normes mondiales de l’enseignement commercial) intègrent pleinement l’évolution des attentes en matière de recherche à impact.

Le projet est ouvert à la consultation publique du 20 octobre 2025 au 23 janvier 2026. L’AACSB et ses partenaires invitent les enseignants-chercheurs, responsables d’institution, professionnels et décideurs politiques à parcourir le document et soumettre leurs commentaires en suivant le lien qui y est renseigné. Ces retours permettront d’en affiner le cadre. Les conclusions finales seront présentées lors de la Conférence internationale et assemblée générale de l’AACSB qui se tiendra en avril 2026 à Seattle (État de Washington, USA).

Pour consulter et commenter le Global Research Impact Framework: Exposure Draft (projet de directive internationale sur la recherche à impact), rendez-vous sur : aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-draft.

À propos d’AACSB International

Fondée en 1916, AACSB International (« l’AACSB ») est la plus importante association du domaine de la formation commerciale au monde. Elle compte 2 000 membres institutionnels et plus de 1 000 membres agréés et met en contact des écoles de commerce, des entreprises et d’infatigables apprenants dans le but de former les grands leaders de demain. Présente dans plus de 100 pays et territoires, l’AACSB contribue à renforcer la qualité et les retombées des écoles de commerce à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus sur la manière dont l’AACSB réinvente les études commerciales pour faire naître une société meilleure, cliquez sur ce lien : aacsb.edu.

À propos de l’Academy of Management

L’Academy of Management est l’association professionnelle de référence pour les chercheurs en management et en théorie des organisations. Ses membres répartis à travers le monde comptent des professeurs et doctorants en écoles de commerce universitaires, des chercheurs en sciences sociales ou autres disciplines connexes et des professionnels attachés à la création et à l’application des connaissances. Fondée en 1936, l’Academy of Management est le plus ancien et le plus vaste réseau de chercheurs en management au monde à l’appui de quelque 22 000 membres répartis dans plus de 125 pays.

mediarelations@aacsb.edu