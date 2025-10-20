עידן חדש להשפעה מחקרית: AACSB, AOM ושותפים גלובליים מזמינים משוב ציבורי על מסגרת ציון הדרך

טורונטו, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AACSB International (AACSB) והאקדמיה לניהול (AOM) בשיתוף עם שמונה ארגונים מובילים מהקהילה העסקית, האקדמית והאקדמית פרסמו היום את מסגרת ההשפעה המחקרית הגלובלית: טיוטת חשיפה , צעד גדול לקראת הרחבת טווח ההגעה, הרלוונטיות והקפדנות של מחקר בתי ספר למנהל עסקים ברחבי העולם.

כוח המשימה הגלובלי להשפעת המחקר , המורכב מנציגים מ-AACSB International, האקדמיה לעסקים בינלאומיים, האקדמיה לניהול, איגוד רואי החשבון האמריקאי, איגוד השיווק האמריקאי, האקדמיה לניהול אסיה, האגודה למערכות מידע, איגוד רואי החשבון האירופי, כתב העת לניהול תפעול והאגודה לניהול ייצור ותפעול - מייצג שיתוף פעולה חסר תקדים על פני דיסציפלינות, אזורים וחברות אקדמיות כדי להגדיר מחדש את עתיד ההשפעה המחקרית בחינוך העסקי.

במשך עשרות שנים, המערכת הקיימת להכרה בהשפעה המחקרית שמרה על מצוינות אקדמית. עם זאת, ככל שהציפיות החברתיות משתנות והדרישות לרלוונטיות מתעצמות, האקו סיסטם של המחקר עומד בפני רגע מכריע. קואליציה זו מכירה בכך שעמידה בדרישות החדשות הללו תדרוש פעולה נועזת ומתואמת כדי להוביל שינוי מערכתי, ולהבטיח שהמחקר ימשיך לעצב עסקים, מדיניות וחברה בדרכים משמעותיות ומדידות.

המסגרת הונחה על ידי ארבע מטרות קריטיות:

• הגדרה מחדש של ההשפעה: להרחיב את ההגדרה של השפעת מחקר מעבר למדדים אקדמיים מסורתיים.

• חיזוק הערכה: זהה עקרונות להערכה המשקפים תרומות משמעותיות, אמפיריות ומעשיות.

• העצמת חדשנות: ספק לבתי ספר למנהל עסקים ולדיסציפלינות שלהם גמישות לקבוע תמריצים המעודדים ומתגמלים השפעה מבוססת ראיות.

• הרחבת המעורבות: תוך וידוי שהשפעת המחקר משקפת את נקודות המבט של בעלי עניין מרובים, כולל אקדמיה, תעשייה, קובעי מדיניות, רגולטורים וחברה.

"קידום השפעת המחקר הוא לא משהו שקבוצה אחת יכולה לעשות בעצמה", אמרה לילי בי (Lily Bi), נשיאה ומנכ"לית AACSB. "זה דורש מכולנו - הקהילה האקדמית, אנשי מקצוע וקובעי מדיניות - לעבוד יחד לקראת חזון משותף. מסגרת זו היא זרז לשינוי זה. מדובר בפיתוח האופן שבו אנו מעריכים ומזהים השפעה באקדמיה העסקית, תוך שמירה על נאמנות לקפדנות ולאיכות שמגדירים מחקר נהדר".

"המחקר חייב להדהד מעבר למעגלים האקדמיים שלנו", אמר פיטר במברגר (Peter Bamberger), נשיא AOM לשעבר. "יוזמה זו משקפת מחויבות קולקטיבית לקידום מחקר המודיע על הפרקטיקה, מעצב מדיניות ויוצר ערך מוחשי לחברה".

טיוטת החשיפה מעודדת בתי ספר למנהל עסקים לאמץ גישת הערכה רב-ממדית, המשלבת אינדיקטורים איכותיים וכמותיים כדי ללכוד השפעה בתחומים אקדמיים, עסקיים, מדיניות, חברתיים וחינוכיים. מסגרת זו תתאים לפרויקט רענון הסטנדרטים של AACSB כדי להבטיח שהסטנדרטים הגלובליים ל- Business Education™ מחזקים את התפתחות ההשפעה המחקרית.

טיוטת החשיפה פתוחה להערות הציבור מ-20 באוקטובר 2025 עד 23 בינואר 2026. AACSB ושותפיה מזמינים סגל, מנהיגים מוסדיים, מתרגלים וקובעי מדיניות לבחון את המסגרת ולהגיש משוב באמצעות הסקר המקושר בטיוטת החשיפה. קלט מהקהילה יעזור לחדד את המסגרת, שתגיע לשיאה בממצאים סופיים שישותפו בכנס הבינלאומי והמפגש השנתי של AACSB בסיאטל, וושינגטון, ארה"ב, באפריל 2026.

כדי לסקור ולהגיב למסגרת ההשפעה המחקרית הגלובלית: טיוטת חשיפה, בקרו בכתובת

aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-draft.

אודות AACSB International

AACSB International (AACSB) שהוקמה ב-1916, היא האגודה הגדולה בעולם לחינוך עסקי, המייצגת 2,000 חברים מוסדיים ומעל 1,000 חברים מוסמכים, המחברת בין בתי ספר לעסקים, עסקים ותלמידים לכל החיים כדי ליצור את הדור הבא של מנהיגים גדולים. עם חברים ביותר מ-100 מדינות וטריטוריות, AACSB מעלה את האיכות וההשפעה של בתי ספר לעסקים ברחבי העולם. למדו כיצד AACSB ובתי ספר לעסקים מרחבי העולם מובילים באומץ בחינוך עסקי ב- aacsb.edu .

אודות האקדמיה לניהול

האקדמיה לניהול (The Academy of Management ) היא האגודה המקצועית הבולטת לחוקרי ניהול וארגון. חבריה ברחבי העולם הם פרופסורים ודוקטורנטים בבתי ספר למנהל עסקים באוניברסיטאות, אקדמאים במדעי החברה ובתחומים אחרים, ואנשי מקצוע שמעריכים יצירת ידע ויישומו. האקדמיה לניהול, שנוסדה בשנת 1936, היא איגוד הניהול האקדמי הוותיק והגדול ביותר בעולם עם קהילה גלובלית של כמעט 22,000 חברים המשתרעת על פני יותר מ-125 מדינות.