연구 영향력의 새로운 시대: AACSB·AOM·글로벌 파트너들, 혁신적 프레임워크에 대한 공개 의견 수렴에 나서

토론토, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB 인터내셔널(국제경영대학 발전협의회, 이하 AACSB)과 경영학회(AOM)가 경영학 및 학술 커뮤니티의 8개 주요 기관과 협력해 ‘글로벌 연구 영향 프레임워크 공개용 초안 (Global Research Impact Framework: Exposure Draft)’를 오늘 발표했다. 이번 발표는 전 세계 경영대학의 연구 영향력을 확장하고, 그 관련성과 엄격성을 강화하기 위한 중요한 진전으로 평가된다.

‘글로벌 연구 영향 태스크포스(Global Research Impact Task Force)’는 AACSB 인터내셔널, 국제경영학회(AIB), 경영학회(AOM), 미국회계학회(AAA), 미국마케팅학회(AMA), 아시아경영학회(AAOM), 정보시스템학회(AIS), 유럽회계학회(EAA), Journal of Operations Management, 그리고 Production and Operations Management Society (POMS) 등 다양한 학문 분야와 지역, 학술 단체를 대표하는 전문가들로 구성되었다. 이는 경영교육 연구의 미래적 영향력을 재정의하기 위한 전례 없는 글로벌 협력체다.

수십 년간 기존의 연구 영향 평가 체계는 학문적 우수성을 유지해 왔다. 그러나 사회적 기대가 변화하고 연구의 실질적 ‘관련성’에 대한 요구가 커짐에 따라, 연구 생태계는 중대한 전환점을 맞고 있다. 이 연합체는 이러한 새로운 요구에 부응하기 위해서는 과감하고 체계적인 행동을 통해 연구가 비즈니스, 정책, 그리고 사회를 보다 의미 있고 측정 가능한 방식으로 변화시키도록 하는 전면적인 시스템 혁신이 필요하다고 강조했다.

이 프레임워크는 다음 네 가지 핵심 목표를 중심으로 설계되었다:

전통적인 학문적 지표를 넘어 연구의 ‘영향력’을 보다 넓은 관점에서 재정의한다. 평가 강화(Strengthen Evaluation): 의미 있고, 실증적이며, 실질적인 기여를 반영하는 평가 원칙을 수립한다.

비즈니스 스쿨과 학문 분야가 증거 기반의 연구 성과를 장려하고 보상할 수 있도록 유연한 인센티브 체계를 마련한다. 참여 확대(Broaden Engagement): 연구의 영향력이 학계뿐 아니라 산업계, 정책 입안자, 규제 기관, 그리고 사회 등 다양한 이해관계자의 관점을 반영하도록 보장한다.





“AACSB의 회장이자 CEO인 릴리 비(Lily Bi)는 “연구의 사회적 영향력을 강화하는 일은 어느 한 조직이 단독으로 할 수 있는 일이 아니다. 학계, 실무자, 정책 입안자 모두가 공동의 비전을 향해 함께 나아가야 한다. 이번 프레임워크는 그러한 변화를 촉진하는 촉매제에 해당한다. 이는 경영학 연구에서 ‘영향력’을 평가하고 인정하는 방식을 발전시키되, 훌륭한 연구를 정의하는 엄격함과 품질을 유지하는 것에 초점을 두고 있다”라고 의미를 부여했다.

AOM(경영학회) 전 회장 피터 뱀버거(Peter Bamberger)는 “연구는 학문 공동체 내부를 넘어 울려 퍼져야 한다. 이번 이니셔티브는 실무에 통찰을 제공하고, 정책을 형성하며, 사회에 실질적 가치를 창출하는 연구를 발전시키기 위한 학계의 공동 의지를 반영하고 있다”라고 강조했다.

이번에 나온 공개용 초안(Exposure Draft)은 경영대학들이 다차원적 평가 방식을 수용하도록 권장하고 있다. 즉, 정성적(qualitative) 지표와 정량적(quantitative) 지표를 통합해 연구의 영향을 학문, 비즈니스, 정책, 사회, 교육 등 다양한 영역에서 포착할 수 있도록 하는 것이다. 이 프레임워크는 AACSB의 ‘경영교육 글로벌 표준(Global Standards for Business Education™)’을 발전시키기 위한 Standards Refresh 프로젝트와 연계되어, 연구 영향력 평가의 진화를 강화하도록 설계되었다.

이 공개용 초안은 2025년 10월 20일부터 2026년 1월 23일까지 일반 의견 접수를 받게 된다. AACSB와 협력 기관들은 교수진, 기관 리더, 실무자, 정책 입안자들에게 프레임워크를 검토하고, 공개 초안에 포함된 설문 링크를 통해 의견을 제출해 달라는 입장이다. 커뮤니티의 피드백은 프레임워크를 구체화하는 데 활용되며, 최종 결과는 2026년 4월 미국 워싱턴주 시애틀에서 열리는 AACSB 국제 콘퍼런스 및 연례총회 (International Conference and Annual Meeting)에서 발표될 예정이다.

‘글로벌 연구 영향 프레임워크: 공개 초안(Global Research Impact Framework: Exposure Draft)’ 전문 열람 및 의견 제출은 다음 링크에서 가능하다: aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-draft.

AACSB International (국제경영대학 발전협의회) 소개

1916년에 설립된 AACSB 인터내셔널(AACSB)은 전 세계 최대 규모의 경영교육 협회로, 2,000개의 기관 회원과 1,000개 이상의 인증 회원을 대표하며 경영대학, 기업, 그리고 평생학습자를 연결해 차세대 글로벌 리더를 양성하고 있다. 100여 개국 이상에 회원을 두고 있는 AACSB는 전 세계 경영대학의 교육 품질과 영향력을 높이는 데 앞장서고 있다. AACSB와 전 세계 경영대학들이 어떻게 대담하게 경영교육의 미래를 이끌고 있는지에 대한 자세한 내용은 aacsb.edu에서 확인할 수 있다.

경영학회 (Academy of Management, AOM) 소개

경영학회(AOM)는 경영 및 조직 연구자들을 위한 세계 최고 권위의 전문 학술 단체이다. AOM의 회원은 전 세계 대학의 경영대학 교수 및 박사과정 학생, 사회과학 및 관련 분야의 학자, 그리고 지식 창출과 실무 적용을 중시하는 전문가들로 구성되어 있다. 1936년에 설립된 AOM은 125개국 이상에서 약 2만 2천 명이 참여하는 세계 최대이자 가장 오래된 경영학 학술 단체이다.

