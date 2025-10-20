Era Baharu untuk Impak Penyelidikan: AACSB, AOM dan Rakan Global Menjemput Maklum Balas Awam terhadap Rangka Kerja Bersejarah

TORONTO, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International (AACSB) dan Academy of Management (AOM), dengan kerjasama lapan organisasi terkemuka daripada komuniti akademik dan ilmiah perniagaan, hari ini telah melancarkan Global Research Impact Framework: Exposure Draft, satu langkah penting ke arah memperluas capaian, relevansi serta ketelitian penyelidikan sekolah perniagaan di seluruh dunia.

Pasukan Petugas Impak Penyelidikan Global, yang terdiri daripada wakil AACSB International, Academy of International Business, Academy of Management, American Accounting Association, American Marketing Association, Asia Academy of Management, Association for Information Systems, European Accounting Association, Journal of Operations Management dan Production and Operations Management Society—mewakili satu kerjasama yang tidak pernah berlaku sebelum ini merentasi disiplin, rantau dan persatuan akademik untuk mentakrifkan semula masa depan impak penyelidikan dalam pendidikan perniagaan.

Selama beberapa dekad, sistem sedia ada untuk mengiktiraf impak penyelidikan telah mengekalkan kecemerlangan akademik. Namun, seiring perubahan jangkaan masyarakat dan peningkatan tuntutan terhadap kerelevanan, ekosistem penyelidikan kini berada di ambang perubahan yang signifikan. Untuk memastikan penyelidikan terus memberi kesan yang bermakna dan boleh diukur terhadap dunia perniagaan, dasar, dan masyarakat, gabungan ini menegaskan keperluan kepada tindakan berani dan terselaras bagi memacu transformasi menyeluruh sistem demi memenuhi tuntutan baharu yang semakin mendesak.

Rangka kerja ini dibentuk berasaskan empat matlamat utama yang kritikal:

Mentakrifkan Semula Impak : Meluaskan definisi impak penyelidikan melebihi metrik akademik tradisional.

: Meluaskan definisi impak penyelidikan melebihi metrik akademik tradisional. Memperkukuh Penilaian : Mengenal pasti prinsip penilaian yang mencerminkan sumbangan yang bermakna, empirikal dan praktikal.

: Mengenal pasti prinsip penilaian yang mencerminkan sumbangan yang bermakna, empirikal dan praktikal. Memperkasa Inovasi : Memberi fleksibiliti kepada sekolah perniagaan dan displin masing-masing untuk menentukan insentif yang menggalakkan serta memberi ganjaran kepada impak berasaskan bukti.

: Memberi fleksibiliti kepada sekolah perniagaan dan displin masing-masing untuk menentukan insentif yang menggalakkan serta memberi ganjaran kepada impak berasaskan bukti. Meluaskan Keterlibatan: Memastikan impak penyelidikan mencerminkan pelbagai perspektif pihak berkepentingan—merangkumi komuniti akademik, sektor industri, pembuat dasar, badan pengawal selia, serta masyarakat umum.

“Memajukan impak penyelidikan bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan oleh satu pihak sahaja,” kata Lily Bi, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif AACSB. “Ia memerlukan kerjasama semua—komuniti akademik, pengamal industri dan pembuat dasar—untuk bergerak bersama ke arah satu visi yang dikongsi. Rangka kerja ini menjadi pemangkin kepada perubahan tersebut. “Ia berkaitan dengan memperkembangkan pendekatan kita dalam menilai dan mengiktiraf impak dalam bidang akademik perniagaan, sambil terus berpegang pada ketelitian dan kualiti yang menjadi asas kepada penyelidikan yang unggul.”

“Penyelidikan mesti memberi kesan melangkaui lingkungan akademik kita sendiri,” kata Peter Bamberger, Bekas Presiden AOM. “Inisiatif ini mencerminkan komitmen kolektif untuk memajukan penyelidikan yang memaklumkan amalan, membentuk dasar dan mencipta nilai nyata untuk masyarakat.”

Draf pendedahan ini menggalakkan sekolah perniagaan untuk menerima pendekatan penilaian pelbagai dimensi, dengan menggabungkan petunjuk kualitatif dan kuantitatif bagi mengukur impak merentas bidang akademik, perniagaan, dasar, masyarakat dan pendidikan. Rangka kerja ini akan diselaraskan dengan projek Semakan Semula Piawaian AACSB bagi memastikan Global Standards for Business Education™ menyokong evolusi impak penyelidikan.

Draf pendedahan ini dibuka untuk maklum balas awam mulai 20 Oktober 2025 hingga 23 Januari 2026. AACSB dan rakan-rakannya menjemput para pensyarah, pemimpin institusi, pengamal industri dan pembuat dasar untuk meneliti rangka kerja ini serta mengemukakan maklum balas melalui tinjauan yang dipautkan dalam draf pendedahan tersebut. Maklum balas daripada komuniti akan membantu memperkemas rangka kerja ini, yang akan dimuktamadkan melalui penemuan akhir yang akan dikongsikan semasa Persidangan Antarabangsa dan Mesyuarat Tahunan AACSB di Seattle, Washington, Amerika Syarikat pada April 2026.

Untuk meneliti dan memberi maklum balas terhadap Global Research Impact Framework: Exposure Draft, sila layari aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-draft.

Perihal AACSB International

Ditubuhkan pada tahun 1916, AACSB International (AACSB) merupakan persatuan pendidikan perniagaan terbesar di dunia, mewakili 2,000 ahli institusi dan lebih daripada 1,000 ahli bertauliah. Ia menghubungkan sekolah perniagaan, sektor korporat dan individu yang menimba ilmu sepanjang hayat untuk melahirkan generasi pemimpin unggul yang seterusnya. Dengan keahlian di lebih 100 negara dan wilayah, AACSB mempertingkatkan kualiti dan impak sekolah perniagaan di peringkat global. Ketahui cara AACSB dan sekolah perniagaan dari seluruh dunia menerajui pendidikan perniagaan dengan berani dalam pendidikan perniagaan di aacsb.edu.

Perihal Academy of Management

Academy of Management ialah persatuan profesional terkemuka bagi para sarjana dalam bidang pengurusan dan organisasi. Ahlinya di seluruh dunia terdiri daripada profesor dan pelajar Ph.D. di sekolah perniagaan universiti, ahli akademik dalam bidang sains sosial dan bidang berkaitan lain, serta pengamal yang menghargai penciptaan dan aplikasi ilmu pengetahuan. Ditubuhkan pada tahun 1936, Academy of Management merupakan persatuan ilmiah dalam bidang pengurusan yang tertua dan terbesar di dunia, dengan komuniti global hampir 22,000 ahli yang merangkumi lebih daripada 125 negara.

mediarelations@aacsb.edu