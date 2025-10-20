研究影响力新时代：AACSB、AOM 与全球合作伙伴就里程碑框架征求公众意见

多伦多, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International (国际商学院协会，简称“AACSB”) 与 Academy of Management (国际管理学会，简称“AOM”) 联合商科学术界的八家领先组织，今日发布《全球研究影响力框架：征求意见稿》，这是推动全球商学院研究扩大影响、提升相关性与严谨性的重要一步。

由 AACSB International（国际商学院协会）、Academy of International Business（国际商业学会）、Academy of Management（国际管理学会）、American Accounting Association（美国会计学会）、American Marketing Association（美国营销协会）、Asia Academy of Management（亚洲管理学会）、Association for Information Systems（国际信息系统协会）、European Accounting Association（欧洲会计学会）、Journal of Operations Management（《运营管理杂志》）及 Production and Operations Management Society（国际生产与运营管理学会）代表组成的全球研究影响力特别工作组，实现了跨学科、跨地区与跨学术团体的史无前例协作，旨在重新定义商科教育中研究影响力的未来。

几十年来，现有的研究影响力认可体系始终秉持学术卓越性。 然而，随着社会期望的变化和对相关性要求的加强，研究生态系统面临着关键转型时刻。 该联盟认识到，满足这些新需求需要大胆、协调的行动，以引领系统性变革，确保研究继续以有意义和可衡量的方式塑造商业、政策和社会。

该框架遵循四个关键目标：

重新定义影响力 ：拓展研究影响力的内涵，使其超越传统学术度量标准。

：拓展研究影响力的内涵，使其超越传统学术度量标准。 加强评估 ：确立反映有意义、实证和实践贡献的评估原则。

：确立反映有意义、实证和实践贡献的评估原则。 赋能创新 ：为商学院及其学科提供灵活性，以确定鼓励和奖励基于证据的影响的激励措施。

：为商学院及其学科提供灵活性，以确定鼓励和奖励基于证据的影响的激励措施。 扩大参与度：确保研究影响力反映多方利益相关者的观点，包括学术界、行业、政策制定者、监管机构和社会。

AACSB 总裁兼首席执行官 Lily Bi 表示：“提升研究影响力不是任何一个团体能够单独完成的。 这需要我们所有人——学术界、从业者和政策制定者——朝着共同愿景而携手努力。 该框架是这一变革的催化剂。 这关乎革新我们评估与认可商学院学术影响力的方式，同时恪守定义卓越研究的严谨性与标准。”

AOM 前任主席 Peter Bamberger 表示：“研究必须在我们自己的学术圈之外产生共鸣。 这一倡议反映了我们的集体承诺，即推进能够指导实践、塑造政策并为社会创造切实价值的研究。”

该征求意见稿鼓励商学院采用多维评估方法，整合定性和定量指标，以捕捉跨学术、商业、政策、社会和教育领域的影响力。 该框架将与 AACSB 的标准更新项目相协同，以确保 Global Standards for Business Education™（全球商科教育标准）能够强化研究影响力的发展。

征求意见稿从 2025 年 10 月 20 日至 2026 年 1 月 23 日开放供公众评论。 AACSB 及其合作伙伴诚邀广大教师、机构领导者、从业者和政策制定者审阅该框架，并通过征求意见稿中的调查链接提交反馈。 社群意见将助力完善该框架，最终成果将于 2026 年 4 月在美国华盛顿州西雅图市举行的 AACSB 国际会议暨年会上正式发布。

如需审阅并回应《全球研究影响力框架：征求意见稿》，请访问 aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-draft。

关于 AACSB International

AACSB International（国际商学院协会，简称“AACSB”）成立于 1916 年，是全球最大的商科教育协会，拥有 2,000 家机构会员和超过 1,000 家认证会员，通过联结商学院、企业及终身学习者共同培养下一代卓越领袖。 AACSB 的会员遍布 100 多个国家和地区，旨在提升全球商学院的质量和影响力。 欢迎访问 aacsb.edu，了解 AACSB 与全球商学院如何锐意引领商科教育。

关于 Academy of Management

Academy of Management（国际管理学会）是管理学与组织学领域首屈一指的专业协会。 其全球会员包括高校商学院的教授与博士生、相关社会科学及其他领域的学者，以及注重知识创造与应用实践的从业者。 Academy of Management 成立于 1936 年，作为历史最悠久、规模最大的全球性管理学术组织，其会员规模已近 22,000 人，遍布 125 个国家和地区。

