研究影響力步入新紀元：AACSB、AOM 與全球合作夥伴就里程碑架構徵詢公眾意見

多倫多, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International（國際商管學院促進協會，AACSB）和 Academy of Management（美國管理學會，AOM）與來自商業學術及研究社群的八大頂尖機構今天聯手，發佈了《全球研究影響力架構：徵詢意見稿》（Global Research Impact Framework: Exposure Draft），為朝著擴大全球商學院研究的覆蓋範圍、相關性和嚴謹性邁出重要的一步。

Global Research Impact Task Force（全球研究影響力工作小組）由來自 AACSB International、Academy of International Business（國際商務學會）、Academy of Management、American Accounting Association（美國會計協會）、American Marketing Association（美國市場營銷協會）、Asia Academy of Management（亞洲管理學會）、Association for Information Systems（資訊系統協會）、European Accounting Association（歐洲會計學會）、Journal of Operations Management（營運管理雜誌）和 Production and Operations Management Society（生產與營運管理學會）的代表組成，代表著跨越學科、地區及學術團體史無前例的合作，目的在於為商業教育研究影響力的未來作出重新定義。

數十年來，認可研究影響力的現行制度，一直致力於維護學術的優越性。 然而，隨著社會期望的轉變，以及對相關性的要求日益強烈，研究生態系統正面臨關鍵時刻。 該聯盟意識到，滿足這些嶄新要求需要採取果斷、協調的行動，引領整個系統轉型，確保研究得以繼續，並且以有意義和可衡量的方式為商界、政策及社會帶來影響。

由四個關鍵目標為該架構提供指引：

對影響力作出重新定義 ：將研究影響力的定義擴大到傳統學術指標以外。

：將研究影響力的定義擴大到傳統學術指標以外。 加強評估 ：識別出能反映有意義、具實證基礎與實務貢獻的評估原則。

：識別出能反映有意義、具實證基礎與實務貢獻的評估原則。 賦予創新能力 ：賦予商學院及其學科靈活性，自行決定鼓勵及獎勵具實證基礎影響力的激勵措施。

：賦予商學院及其學科靈活性，自行決定鼓勵及獎勵具實證基礎影響力的激勵措施。 擴大參與程度：確保研究影響力反映多方利益持份者，包括學術界、產業界、政策制定者、監管機構和社會的觀點。

AACSB 主席兼行政總裁 Lily Bi 表示：「提升研究影響力無法單靠任何單一團體獨力完成。 這方面需要我們所有人，包括學術社群、從業者和政策制定者同心協力，實現共同願景。 該架構有助促進變革。 目的在於改進我們評估及認可商業學術界影響力的方式，同時要堅守嚴謹和質素，為卓越的研究確立定義。」

AOM 前任總裁 Peter Bamberger 說道：「研究必須在學術圈以外產生迴響。 這項倡議體現了我們致力推進研究的集體承諾，這些研究能夠指導實踐、影響政策決定，並且為社會創造實質價值。」

徵詢意見稿鼓勵商學院採用涵蓋多方面的評估方法，整合定性和定量指標，以捕捉對學術、商業、政策、社會和教育領域的影響。 該架構將與 AACSB 的 Standards Refresh（「標準更新」）計劃保持一致，以確保 Global Standards for Business Education™（全球商業教育標準）能夠鞏固研究影響力的進展。

徵詢意見稿將於 2025 年 10 月 20 日至 2026 年 1 月 23 日期間，開放予公眾提供意見。 AACSB 及其合作夥伴誠邀學系教師、機構領袖、從業人員和政策制定者審閱該架構，並透過徵詢意見稿連結中的問卷，提交回饋意見。 來自社群的意見將有助於完善此架構，最終結果將於 2026 年 4 月在美國華盛頓州西雅圖舉行的 AACSB 國際會議及年會上發表。

如欲審閱及回應《全球研究影響力架構：徵詢意見稿》（Global Research Impact Framework: Exposure Draft），請瀏覽 aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-draft。

關於 AACSB International

AACSB International（AACSB）成立於1916年，為全球最具規模的商業教育協會，代表 2,000 家機構成員及逾 1,000 家獲認可成員，致力聯繫商學院、企業和終身學習者，共同培育出下一代的傑出領袖。 AACSB 的成員遍及 100 多個國家及地區，為提升全球商學院的質素和影響力貢獻良多。 欲了解 AACSB 及全球商學院如何以果斷方式引領商業教育，請瀏覽 aacsb.edu。

關於 Academy of Management

Academy of Management 是專為管理及機構學人而成立的優秀專業學會。 其全球成員包括大學商學院的教授和博士生、相關社會科學及其他領域的學者，以及重視知識創造和應用的從業人員。 Academy of Management 成立於 1936 年，是全球歷史最悠久及最具規模的學術管理協會，在全球超過 125 個國家及地區，擁有近 22,000 名成員。

mediarelations@aacsb.edu