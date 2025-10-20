CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 octobre 2025 au 17 octobre 2025

|Montrouge, le 20 octobre 2025
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
13 octobre 2025 au 17 octobre 2025
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-13
|FR0000045072
|35000
|16,501355
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-13
|FR0000045072
|340000
|16,497092
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-13
|FR0000045072
|31000
|16,497678
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-13
|FR0000045072
|950000
|16,500048
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-14
|FR0000045072
|32000
|16,482019
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-14
|FR0000045072
|360000
|16,484146
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-14
|FR0000045072
|30000
|16,480948
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-14
|FR0000045072
|970000
|16,485296
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-15
|FR0000045072
|30000
|16,999275
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-15
|FR0000045072
|240000
|16,995183
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-15
|FR0000045072
|28000
|16,995739
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-15
|FR0000045072
|840000
|16,998320
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-16
|FR0000045072
|30000
|16,866400
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-16
|FR0000045072
|300000
|16,864366
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-16
|FR0000045072
|20000
|16,863344
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-16
|FR0000045072
|900000
|16,866172
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-17
|FR0000045072
|60000
|16,524214
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-17
|FR0000045072
|440000
|16,522056
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-17
|FR0000045072
|60000
|16,522468
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-17
|FR0000045072
|1020000
|16,522847
|XPAR
|TOTAL
|6716000
|16,654428
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Alexandre Barat : 06 19 73 60 28 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr
Olivier Tassain : 06 75 90 26 66 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com
Pièce jointe