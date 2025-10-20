Eik fasteignafélag hf.: Stækkun á skuldabréfaflokknum EIK 150536

Eik fasteignafélag hf. hefur lokið stækkun á skuldabréfaflokknum EIK 150536. Bréfið er verðtryggt jafngreiðslubréf sem ber 3,8% nafnvexti og eru greiðslur tvisvar á ári. Lokagjalddagi bréfsins er 15. maí 2036.
Seld voru skuldabréf að nafnverði 2.500 milljónir króna á ávöxtunarkröfunni 4,12%. Heildarstærð flokksins verður því í kjölfar stækkunarinnar 8.500 milljónir króna en hámarksstærð flokksins er 10.000 milljónir króna.
Stefnt er að uppgjöri viðskiptanna þann 24. október næstkomandi.
Arctica Finance hf. hafði umsjón með viðskiptunum.
Nánari upplýsingar veitir Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, á netfanginu lydur@eik.is eða í síma 820-8980.