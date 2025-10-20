EGIDE : Résultats au 30 juin 2025

Bollène, le 20 octobre 2025 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

Résultats au 30 juin 2025

Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2025 en légère progression de 1 % par rapport au premier semestre 2024, atteignant 15 583 k€.

Performance notable du groupe qui affiche un EBITDA consolidé positif de 182 k€, en amélioration de 559 k€ par rapport au S1 2024.

La perte nette consolidée s’élève à -2 043 k€, vs -1 448 k€ un an plus tôt, en raison de faits exceptionnels sur Egide SA et d’un chiffre d’affaires en retrait sur Santier.

Perspectives pour le second semestre 2025 :

Poursuite du redressement vers une rentabilité opérationnelle durable.

Chiffre d'affaires en progression par rapport au S1 2025.

Amélioration continue de l'EBITDA.





Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour les résultats du 1er semestre 2025.

Pour mémoire, les comptes sont désormais présentés selon les normes comptables françaises (French GAAP) concernant le 1er semestre 2025 et 2024 et non plus selon les normes internationales IFRS.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 16 octobre 2025 à l’effet d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2025. Pour rappel, sur Euronext Growth, les comptes semestriels ne sont pas obligatoirement soumis à l’audit des commissaires aux comptes (Règles d’Euronext Growth, art. 4.2.1). Les comptes présentés ci-après ne sont et ne seront donc pas audités.

PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2025 – NON AUDITES

En K€





S1 2025 * S1 2024 ** Variation K € % Chiffre d'affaires 15 583 15 434 +149 +1% EBITDA ** 182 -377 +559 -148% Résultat d’exploitation -1 388 -1 171 -218 +19% Résultat financier -729 -367 -361 +98% Résultat exceptionnel 0 0 / / CIR 75 90 +15 -17% Résultat net -2 043 -1 448 -595 -41%

* Non audité

** Chiffres 2024 retraités French Gaap

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL CONSOLIDÉ 2025 – NON AUDITE

CA (en K€)





S1 2025 * S1 2024 ** Variation K€ % CA K€ % CA K€ % Egide SA 7 814 50% 7 040 46% +774 +11% Egide USA 5 679 36% 5 154 33% +525 +10% Santier 2 090 14% 3 240 21% -1 150 -35% Groupe Egide 15 583 100% 15 434 100% +149 +1%

* Non audité

** Chiffres 2024 retraités French Gaap

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 15 583 K€, en croissance de 1% par rapport au premier semestre 2024. Cette progression de 149 K€ résulte d’évolutions contrastées selon les entités :

Egide SA (+774 K€, +11%) est principalement tiré par la forte reprise de l’activité auprès de plusieurs clients historiques, notamment en France, en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Cette performance compense la réduction du chiffre d’affaires en Asie en raison de la situation géopolitique et valide la stratégie visant à renforcer sa position de leader sur ses marchés européens et américains.





est principalement tiré par la forte auprès de plusieurs clients historiques, notamment en France, en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Cette performance compense la réduction du chiffre d’affaires en Asie en raison de la situation géopolitique et valide la stratégie visant à renforcer sa position de leader sur ses marchés européens et américains. Egide USA (+525 K€, +10%) enregistre une croissance soutenue au 1 er semestre, sur des segments à forte valeur ajoutée. Cette performance valide la stratégie de diversification mise en œuvre aux États-Unis, notamment sur l’imagerie thermique où le Groupe occupe une position de leader mondial, ainsi que sur les batteries thermiques et les dispositifs de mise à feu, secteurs stratégiques en forte expansion.





enregistre une croissance soutenue au 1 semestre, sur des segments à forte valeur ajoutée. Cette performance valide la mise en œuvre aux États-Unis, notamment sur l’imagerie thermique où le Groupe occupe une position de leader mondial, ainsi que sur les batteries thermiques et les dispositifs de mise à feu, secteurs stratégiques en forte expansion. Santier (-1 150 K€, -35%) a été impacté par l'arrêt d’un certain nombre de programmes à forte valeur ajoutée avec des clients de premier plan aux États-Unis et en Asie, entraînant une baisse de 35% de son chiffre d’affaires au 30 juin 2025. Cette situation contribue à la dégradation de la rentabilité du Groupe au 1er semestre.





RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CA (en K€)





S1 2025 * S1 2024 ** Variation K€ % CA K€ % CA K€ % Amérique du Nord 6 778 44% 7 280 47% - 502 -7% Europe 5 188 33% 3 400 22% +1 788 +53% Asie & reste du monde 3 617 23% 4 754 31% - 1 137 -24% Groupe Egide 15 583 100% 15 434 100% +149 +1%

* Non audité

** Chiffres 2024 retraités French Gaap

La répartition géographique témoigne du rééquilibrage opéré par le Groupe :

Europe : forte progression (+53%) grâce à la reconquête de clients historiques.

forte progression grâce à la Amérique du Nord : recul de 7% (-502 K€) résultant de deux dynamiques opposées : les difficultés de Santier (-1 150 K€ de CA) ne sont pas compensées par la croissance de l’activité d’ Egide USA (+525 K€). Cette zone représente toujours 44% du chiffre d’affaires global du Groupe.

recul de 7% résultant de deux dynamiques opposées : les (-1 150 K€ de CA) ne sont pas compensées par la de l’activité d’ Asie & reste du monde : impact du contexte géopolitique (-24 %), compensé par les autres régions.





RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2025 – NON AUDITÉS

Progression du chiffre d'affaires (+1 %).

(+1 %). EBITDA : 182 K€ contre -377 K€ au S1 2024, soit une amélioration de +559 K€ .

: 182 K€ contre -377 K€ au S1 2024, soit une amélioration de . Résultat d’exploitation : dégradation de 218 K€ pour atteindre -1 388 K€.

dégradation de 218 K€ pour atteindre -1 388 K€. Perte nette : -2 043 K€ contre -1 448 K€, détérioration de 595 K€.

PRESENTATION DE L'EBITDA PAR FILIALE AU 30 JUIN 2025

Le Groupe présente l'EBITDA détaillé par entité afin d'offrir une lecture plus transparente de la performance opérationnelle de chaque filiale et d'identifier précisément les sources de création ou de perte de valeur.

EBITDA

(En K€)





S1 2025 * S1 2024 ** Variation K€ K€ K€ Egide SA 116 -205 +320 Egide USA 783 -279 +1 062 Santier -711 114 -825 Egide USA LLC (holding)*** -5 -8 +3 Groupe Egide 182 -377 +559

*Non audité

** Chiffres 2024 retraités French Gaap

***Egide USA LLC (holding) correspond à la société holding américaine qui détient Egide USA et Santier.

Son EBITDA reflète uniquement les coûts de structure de cette entité

Ce passage à un EBITDA positif confirme le bien-fondé de la stratégie mise en place il y deux ans qui résulte en une progression continue :

Egide SA enregistre une forte amélioration de son EBITDA à 116 K€, contre -205 K€ un an plus tôt, soit une amélioration de +320 K€ . Cette amélioration résulte de la progression du chiffre d’affaires (+11%), d’une diminution des charges fixes indirectes (-226 K€), et de la maitrise des performances industrielles , qui permettent de mieux absorber les coûts de structure et contribuent à la hausse de la rentabilité du site.





enregistre une forte amélioration de son EBITDA à 116 K€, contre -205 K€ un an plus tôt, soit une . Cette amélioration résulte de la (+11%), d’une (-226 K€), et de la , qui permettent de mieux absorber les coûts de structure et contribuent à la hausse de la rentabilité du site. Egide USA affiche également une nette amélioration, avec un EBITDA positif de 783 K€, en hausse de 1 062 K€ par rapport à la même période de 2024. Cette performance reflète à la fois la progression du chiffre d’affaires (+10 %, soit +525 K€), l’amélioration de la performance industrielle et la maîtrise des coûts . Les achats consommés ont été réduits de 47 K€ malgré la hausse du chiffre d’affaires, les charges de personnel ont diminué de 258 K€, tandis que les autres charges ont augmenté de 89 K€. À cela s’ajoutent 320 K€ de produits d’exploitation.





affiche également une nette amélioration, avec un EBITDA positif de 783 K€, en par rapport à la même période de 2024. Cette performance reflète à la fois la (+10 %, soit +525 K€), et la . Les achats consommés ont été réduits de 47 K€ malgré la hausse du chiffre d’affaires, les charges de personnel ont diminué de 258 K€, tandis que les autres charges ont augmenté de 89 K€. À cela s’ajoutent 320 K€ de produits d’exploitation. Santier enregistre une baisse significative de 825 K€ de l’EBITDA, passant d’un EBITDA positif au S1 2024 à un EBITDA négatif de -711 K€ au 30 juin 2025. Cette détérioration s’explique principalement par la forte contraction du chiffre d’affaires (-35%, soit -1 150 K€) liée à l’arrêt de plusieurs programmes à forte valeur ajoutée avec des clients de premier plan aux États-Unis et en Asie. Elle est également accentuée par une hausse des achats consommés (+106 K€) et des charges de personnel (+162 K€), partiellement compensée par une réduction des autres charges externes (-225 K€) et par d’autres produits d’exploitation (+324 K€).





RÉPARTITION DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PAR ENTITÉ AU 30 JUIN 2025 (NON AUDITE)

Résultat Net

(En K€)





S1 2025* S1 2024 ** Variation K€ K€ K€ Egide SA -1 484 -397 -1 088 Egide USA 313 -993 +1 306 Santier -866 -50 - 816 Egide USA LLC (holding) -5 -8 + 3 Groupe Egide - 2 043 -1 448 - 595

*Non audité

** Chiffres 2024 retraités French Gaap

La perte nette du Groupe se dégrade de 595 K€ au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024 et s’établit à -2 043 K€.

Egide SA, l’écart de 1 599 K€ entre l’EBITDA et le résultat net s’explique essentiellement par :

1 110 K€ de dotations aux amortissements et provisions , incluant notamment -261 K€ sur les immobilisations corporelles et incorporelles, -459 K€ de dotations aux provisions pour risques et charges , et -390 K€ de dépréciations dues à un changement de méthode comptable de valorisation des stocks.

, incluant notamment -261 K€ sur les immobilisations corporelles et incorporelles, -459 K€ de dotations aux , et -390 K€ de dues à un changement de méthode comptable de valorisation des stocks. 596 K€ de charges financières , dont 496 K€ de pertes de change (liées principalement aux comptes courants intra-groupe) et 99 K€ d’intérêts financiers.

, dont 496 K€ de pertes de change (liées principalement aux comptes courants intra-groupe) et 99 K€ d’intérêts financiers. Partiellement compensés par un crédit d’impôt recherche de +75 K€.





Ces éléments traduisent une pression accrue sur le résultat net, malgré une amélioration de la performance opérationnelle au niveau de l’EBITDA.

Egide USA, l’écart de 470 K€ entre l’EBITDA et le résultat net s’explique essentiellement par :

363 K€ de dotations aux amortissements sur immobilisations.

de 106 K€ de résultat financier.

Santier, l’EBITDA de -711 K€ se traduit par un résultat net de -866 K€, en raison principalement de :

27 K€ de charges financières .

. 129 K€ de dotations aux provisions et dépréciations, liées aux immobilisations corporelles.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ AU 30 JUIN 2025

Actif (k€) 30/06/2025 31/12/2024 Passif (k€) 30/06/2025 31/12/2024 Actif immobilisé 6 892 8 213 Capitaux propres 4 251 6 152 Immobilisations incorporelles 3 5 Capital 9 804 9 800 Immobilisations corporelles 6 421 7 632 Primes liées au capital 1 118 1 115 Immobilisations financières 468 576 Réserves -4 628 -2 387 Résultat net (Part du groupe) -2 043 -2 375 Actif circulant 14 528 15 987 Autres fonds propres 454 459 Stocks et en-cours 6 644 8 044 Provisions 972 541 Clients et comptes rattachés 3 132 3 081 Passif courant 15 743 17 047 Autres créances et Cpt de regul. 2 490 3 014 Dettes financières 7 959 9 357 Trésorerie 2 263 1 848 Dettes fournisseurs 5 912 5 991 Autres dettes et Cpts de régul. 1 872 1 698 Total Actif 21 420 24 199 Total Passif 21 420 24 199

Les capitaux propres s'élèvent à 4 251 K€, soit 19,8 % du total du bilan.

La diminution de 1 901 K€ des capitaux propres de 6 152 K€ au 31 décembre 2024 à 4 251 K€ au 30 juin 2025, s’explique par :

2 043 K€ de perte nette.

de 134 K€ d’ écart de change.

d’ 6 K€ d’autres charges.





L’endettement net (défini comme la différence entre la trésorerie et les dettes financières) a diminué en passant de 7 509 K€ au 31 décembre 2024 à 5 696 K€ au 30 juin 2025.

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS APRÈS LE 30 JUIN 2025

IGNACE DUPON NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL GROUPE DEPUIS LE 1ER AOÛT 2025

Le 1er juillet 2025 le Conseil d'Administration, réuni sous la présidence de Philippe BENSUSSAN, a annoncé la nomination d'Ignace DUPON à la direction générale du Groupe, effective depuis le 1er août 2025.

Cette nomination s'inscrit dans une logique de continuité opérationnelle et stratégique, Ignace DUPON ayant occupé des postes clés au sein du Groupe depuis plus de dix ans et ayant dirigé les opérations américaines en tant que General Manager d'EGIDE USA depuis 2023 et de Santier depuis 2024.

Cette transition de gouvernance vise à renforcer l'intégration des opérations françaises et américaines du Groupe, capitalisant sur l'expertise terrain d'Ignace DUPON acquise des deux côtés de l'Atlantique. Sa connaissance approfondie des marchés internationaux et son expérience commerciale constituent des atouts majeurs pour poursuivre l'expansion du Groupe et développer de nouveaux comptes stratégiques.

PERSPECTIVES

Le Groupe anticipe une progression de son chiffre d’affaires au second semestre 2025 (S2 2025), portée par :

Egide SA : poursuite du rebond commercial observé au S1, avec un élargissement de la base clientèle sur les marchés européens et nord-américains ;

: poursuite du rebond commercial observé au S1, avec un élargissement de la base clientèle sur les marchés européens et nord-américains ; Egide USA : maintien de la dynamique de croissance sur les segments à forte valeur ajoutée ;

maintien de la dynamique de croissance sur les segments à forte valeur ajoutée ; Santier : recherche active de nouvelles opportunités pour compenser l’arrêt des contrats majeurs, mais la faiblesse de l’activité devrait persister au S2.





Le Groupe anticipe la poursuite de l’amélioration de l’EBITDA, déjà positif au premier semestre, grâce aux actions engagées.

Le retour à une rentabilité opérationnelle durable demeure la priorité du Groupe.

Les efforts commerciaux se poursuivent dans le cadre de la stratégie de diversification du portefeuille clients. Egide conserve une présence forte sur ses marchés stratégiques, notamment dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale, où les perspectives restent solides en Amérique du Nord comme en Europe. Dans cette optique, l’organisation a été adaptée avec la création d’une direction commerciale Groupe dont les responsabilités s’étendent aux 3 entités présentes sur les 2 continents.

Le développement de synergies entre les entités françaises et américaines se poursuit, afin de renforcer la compétitivité globale du Groupe.

CALENDRIER FINANCIER

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025 20 octobre 2025

Chiffre d’affaires 2025 20 janvier 2026

CONTACTS

EGIDE

Ignace DUPON : Directeur Général

idupon@fr.egide-group.com

Anais CAZAUX : Directrice Administrative et Financière Groupe

acazaux@fr.egide-group.com

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

Pièce jointe