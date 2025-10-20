EGIDE : Résultats au 30 juin 2025

Bollène, le 20 octobre 2025 – 18 :00 (CET)
Communiqué de presse
Résultats au 30 juin 2025
Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2025 en légère progression de 1 % par rapport au premier semestre 2024, atteignant 15 583 k€.
Performance notable du groupe qui affiche un EBITDA consolidé positif de 182 k€, en amélioration de 559 k€ par rapport au S1 2024.
La perte nette consolidée s’élève à -2 043 k€, vs -1 448 k€ un an plus tôt, en raison de faits exceptionnels sur Egide SA et d’un chiffre d’affaires en retrait sur Santier.
Perspectives pour le second semestre 2025 :
- Poursuite du redressement vers une rentabilité opérationnelle durable.
- Chiffre d'affaires en progression par rapport au S1 2025.
- Amélioration continue de l'EBITDA.
Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour les résultats du 1er semestre 2025.
Pour mémoire, les comptes sont désormais présentés selon les normes comptables françaises (French GAAP) concernant le 1er semestre 2025 et 2024 et non plus selon les normes internationales IFRS.
Le Conseil d’administration s’est réuni le 16 octobre 2025 à l’effet d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2025. Pour rappel, sur Euronext Growth, les comptes semestriels ne sont pas obligatoirement soumis à l’audit des commissaires aux comptes (Règles d’Euronext Growth, art. 4.2.1). Les comptes présentés ci-après ne sont et ne seront donc pas audités.
PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2025 – NON AUDITES
|En K€
|S1 2025 *
|S1 2024 **
|Variation
|K €
|%
|Chiffre d'affaires
|15 583
|15 434
|+149
|+1%
|EBITDA **
|182
|-377
|+559
|-148%
|Résultat d’exploitation
|-1 388
|-1 171
|-218
|+19%
|Résultat financier
|-729
|-367
|-361
|+98%
|Résultat exceptionnel
|0
|0
|/
|/
|CIR
|75
|90
|+15
|-17%
|Résultat net
|-2 043
|-1 448
|-595
|-41%
* Non audité
** Chiffres 2024 retraités French Gaap
CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL CONSOLIDÉ 2025 – NON AUDITE
|CA (en K€)
|S1 2025 *
|S1 2024 **
|Variation
|K€
|% CA
|K€
|% CA
|K€
|%
|Egide SA
|7 814
|50%
|7 040
|46%
|+774
|+11%
|Egide USA
|5 679
|36%
|5 154
|33%
|+525
|+10%
|Santier
|2 090
|14%
|3 240
|21%
|-1 150
|-35%
|Groupe Egide
|15 583
|100%
|15 434
|100%
|+149
|+1%
* Non audité
** Chiffres 2024 retraités French Gaap
Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 15 583 K€, en croissance de 1% par rapport au premier semestre 2024. Cette progression de 149 K€ résulte d’évolutions contrastées selon les entités :
- Egide SA (+774 K€, +11%) est principalement tiré par la forte reprise de l’activité auprès de plusieurs clients historiques, notamment en France, en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Cette performance compense la réduction du chiffre d’affaires en Asie en raison de la situation géopolitique et valide la stratégie visant à renforcer sa position de leader sur ses marchés européens et américains.
- Egide USA (+525 K€, +10%) enregistre une croissance soutenue au 1er semestre, sur des segments à forte valeur ajoutée. Cette performance valide la stratégie de diversification mise en œuvre aux États-Unis, notamment sur l’imagerie thermique où le Groupe occupe une position de leader mondial, ainsi que sur les batteries thermiques et les dispositifs de mise à feu, secteurs stratégiques en forte expansion.
- Santier (-1 150 K€, -35%) a été impacté par l'arrêt d’un certain nombre de programmes à forte valeur ajoutée avec des clients de premier plan aux États-Unis et en Asie, entraînant une baisse de 35% de son chiffre d’affaires au 30 juin 2025. Cette situation contribue à la dégradation de la rentabilité du Groupe au 1er semestre.
RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
|CA (en K€)
|S1 2025 *
|S1 2024 **
|Variation
|K€
|% CA
|K€
|% CA
|K€
|%
|Amérique du Nord
|6 778
|44%
|7 280
|47%
|- 502
|-7%
|Europe
|5 188
|33%
|3 400
|22%
|+1 788
|+53%
|Asie & reste du monde
|3 617
|23%
|4 754
|31%
|- 1 137
|-24%
|Groupe Egide
|15 583
|100%
|15 434
|100%
|+149
|+1%
* Non audité
** Chiffres 2024 retraités French Gaap
La répartition géographique témoigne du rééquilibrage opéré par le Groupe :
- Europe : forte progression (+53%) grâce à la reconquête de clients historiques.
- Amérique du Nord : recul de 7% (-502 K€) résultant de deux dynamiques opposées : les difficultés de Santier (-1 150 K€ de CA) ne sont pas compensées par la croissance de l’activité d’Egide USA (+525 K€). Cette zone représente toujours 44% du chiffre d’affaires global du Groupe.
- Asie & reste du monde : impact du contexte géopolitique (-24 %), compensé par les autres régions.
RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2025 – NON AUDITÉS
- Progression du chiffre d'affaires (+1 %).
- EBITDA : 182 K€ contre -377 K€ au S1 2024, soit une amélioration de +559 K€.
- Résultat d’exploitation : dégradation de 218 K€ pour atteindre -1 388 K€.
- Perte nette : -2 043 K€ contre -1 448 K€, détérioration de 595 K€.
PRESENTATION DE L'EBITDA PAR FILIALE AU 30 JUIN 2025
Le Groupe présente l'EBITDA détaillé par entité afin d'offrir une lecture plus transparente de la performance opérationnelle de chaque filiale et d'identifier précisément les sources de création ou de perte de valeur.
|EBITDA
(En K€)
|S1 2025 *
|S1 2024 **
|Variation
|K€
|K€
|K€
|Egide SA
|116
|-205
|+320
|Egide USA
|783
|-279
|+1 062
|Santier
|-711
|114
|-825
|Egide USA LLC (holding)***
|-5
|-8
|+3
|Groupe Egide
|182
|-377
|+559
*Non audité
** Chiffres 2024 retraités French Gaap
***Egide USA LLC (holding) correspond à la société holding américaine qui détient Egide USA et Santier.
Son EBITDA reflète uniquement les coûts de structure de cette entité
Ce passage à un EBITDA positif confirme le bien-fondé de la stratégie mise en place il y deux ans qui résulte en une progression continue :
- Egide SA enregistre une forte amélioration de son EBITDA à 116 K€, contre -205 K€ un an plus tôt, soit une amélioration de +320 K€. Cette amélioration résulte de la progression du chiffre d’affaires (+11%), d’une diminution des charges fixes indirectes (-226 K€), et de la maitrise des performances industrielles, qui permettent de mieux absorber les coûts de structure et contribuent à la hausse de la rentabilité du site.
- Egide USA affiche également une nette amélioration, avec un EBITDA positif de 783 K€, en hausse de 1 062 K€ par rapport à la même période de 2024. Cette performance reflète à la fois la progression du chiffre d’affaires (+10 %, soit +525 K€), l’amélioration de la performance industrielle et la maîtrise des coûts. Les achats consommés ont été réduits de 47 K€ malgré la hausse du chiffre d’affaires, les charges de personnel ont diminué de 258 K€, tandis que les autres charges ont augmenté de 89 K€. À cela s’ajoutent 320 K€ de produits d’exploitation.
- Santier enregistre une baisse significative de 825 K€ de l’EBITDA, passant d’un EBITDA positif au S1 2024 à un EBITDA négatif de -711 K€ au 30 juin 2025. Cette détérioration s’explique principalement par la forte contraction du chiffre d’affaires (-35%, soit -1 150 K€) liée à l’arrêt de plusieurs programmes à forte valeur ajoutée avec des clients de premier plan aux États-Unis et en Asie. Elle est également accentuée par une hausse des achats consommés (+106 K€) et des charges de personnel (+162 K€), partiellement compensée par une réduction des autres charges externes (-225 K€) et par d’autres produits d’exploitation (+324 K€).
RÉPARTITION DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PAR ENTITÉ AU 30 JUIN 2025 (NON AUDITE)
|Résultat Net
(En K€)
|S1 2025*
|S1 2024 **
|Variation
|K€
|K€
|K€
|Egide SA
|-1 484
|-397
|-1 088
|Egide USA
|313
|-993
|+1 306
|Santier
|-866
|-50
|- 816
|Egide USA LLC (holding)
|-5
|-8
|+ 3
|Groupe Egide
|- 2 043
|-1 448
|- 595
*Non audité
** Chiffres 2024 retraités French Gaap
La perte nette du Groupe se dégrade de 595 K€ au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024 et s’établit à -2 043 K€.
Egide SA, l’écart de 1 599 K€ entre l’EBITDA et le résultat net s’explique essentiellement par :
- 1 110 K€ de dotations aux amortissements et provisions, incluant notamment -261 K€ sur les immobilisations corporelles et incorporelles, -459 K€ de dotations aux provisions pour risques et charges, et -390 K€ de dépréciations dues à un changement de méthode comptable de valorisation des stocks.
- 596 K€ de charges financières, dont 496 K€ de pertes de change (liées principalement aux comptes courants intra-groupe) et 99 K€ d’intérêts financiers.
- Partiellement compensés par un crédit d’impôt recherche de +75 K€.
Ces éléments traduisent une pression accrue sur le résultat net, malgré une amélioration de la performance opérationnelle au niveau de l’EBITDA.
Egide USA, l’écart de 470 K€ entre l’EBITDA et le résultat net s’explique essentiellement par :
- 363 K€ de dotations aux amortissements sur immobilisations.
- 106 K€ de résultat financier.
Santier, l’EBITDA de -711 K€ se traduit par un résultat net de -866 K€, en raison principalement de :
- 27 K€ de charges financières.
- 129 K€ de dotations aux provisions et dépréciations, liées aux immobilisations corporelles.
BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ AU 30 JUIN 2025
|Actif (k€)
|30/06/2025
|31/12/2024
|Passif (k€)
|30/06/2025
|31/12/2024
|Actif immobilisé
|6 892
|8 213
|Capitaux propres
|4 251
|6 152
|Immobilisations incorporelles
|3
|5
|Capital
|9 804
|9 800
|Immobilisations corporelles
|6 421
|7 632
|Primes liées au capital
|1 118
|1 115
|Immobilisations financières
|468
|576
|Réserves
|-4 628
|-2 387
|Résultat net (Part du groupe)
|-2 043
|-2 375
|Actif circulant
|14 528
|15 987
|Autres fonds propres
|454
|459
|Stocks et en-cours
|6 644
|8 044
|Provisions
|972
|541
|Clients et comptes rattachés
|3 132
|3 081
|Passif courant
|15 743
|17 047
|Autres créances et Cpt de regul.
|2 490
|3 014
|Dettes financières
|7 959
|9 357
|Trésorerie
|2 263
|1 848
|Dettes fournisseurs
|5 912
|5 991
|Autres dettes et Cpts de régul.
|1 872
|1 698
|Total Actif
|21 420
|24 199
|Total Passif
|21 420
|24 199
Les capitaux propres s'élèvent à 4 251 K€, soit 19,8 % du total du bilan.
La diminution de 1 901 K€ des capitaux propres de 6 152 K€ au 31 décembre 2024 à 4 251 K€ au 30 juin 2025, s’explique par :
- 2 043 K€ de perte nette.
- 134 K€ d’écart de change.
- 6 K€ d’autres charges.
L’endettement net (défini comme la différence entre la trésorerie et les dettes financières) a diminué en passant de 7 509 K€ au 31 décembre 2024 à 5 696 K€ au 30 juin 2025.
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS APRÈS LE 30 JUIN 2025
IGNACE DUPON NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL GROUPE DEPUIS LE 1ER AOÛT 2025
Le 1er juillet 2025 le Conseil d'Administration, réuni sous la présidence de Philippe BENSUSSAN, a annoncé la nomination d'Ignace DUPON à la direction générale du Groupe, effective depuis le 1er août 2025.
Cette nomination s'inscrit dans une logique de continuité opérationnelle et stratégique, Ignace DUPON ayant occupé des postes clés au sein du Groupe depuis plus de dix ans et ayant dirigé les opérations américaines en tant que General Manager d'EGIDE USA depuis 2023 et de Santier depuis 2024.
Cette transition de gouvernance vise à renforcer l'intégration des opérations françaises et américaines du Groupe, capitalisant sur l'expertise terrain d'Ignace DUPON acquise des deux côtés de l'Atlantique. Sa connaissance approfondie des marchés internationaux et son expérience commerciale constituent des atouts majeurs pour poursuivre l'expansion du Groupe et développer de nouveaux comptes stratégiques.
PERSPECTIVES
Le Groupe anticipe une progression de son chiffre d’affaires au second semestre 2025 (S2 2025), portée par :
- Egide SA : poursuite du rebond commercial observé au S1, avec un élargissement de la base clientèle sur les marchés européens et nord-américains ;
- Egide USA : maintien de la dynamique de croissance sur les segments à forte valeur ajoutée ;
- Santier : recherche active de nouvelles opportunités pour compenser l’arrêt des contrats majeurs, mais la faiblesse de l’activité devrait persister au S2.
Le Groupe anticipe la poursuite de l’amélioration de l’EBITDA, déjà positif au premier semestre, grâce aux actions engagées.
Le retour à une rentabilité opérationnelle durable demeure la priorité du Groupe.
Les efforts commerciaux se poursuivent dans le cadre de la stratégie de diversification du portefeuille clients. Egide conserve une présence forte sur ses marchés stratégiques, notamment dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale, où les perspectives restent solides en Amérique du Nord comme en Europe. Dans cette optique, l’organisation a été adaptée avec la création d’une direction commerciale Groupe dont les responsabilités s’étendent aux 3 entités présentes sur les 2 continents.
Le développement de synergies entre les entités françaises et américaines se poursuit, afin de renforcer la compétitivité globale du Groupe.
CALENDRIER FINANCIER
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025 20 octobre 2025
Chiffre d’affaires 2025 20 janvier 2026
CONTACTS
EGIDE
Ignace DUPON : Directeur Général
idupon@fr.egide-group.com
Anais CAZAUX : Directrice Administrative et Financière Groupe
acazaux@fr.egide-group.com
A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn
Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.
Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID
Pièce jointe