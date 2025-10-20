CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S42-2025

 | Source: CRCAM Alpes Provence CRCAM Alpes Provence

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

                                                

Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 20 octobre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.        

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332713/10/2025FR0000044323134148,00XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332714/10/2025FR0000044323127147,98XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332715/10/2025FR0000044323123145,02XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332716/10/2025FR0000044323124143,00XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332717/10/2025FR000004432387143,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur


Code Identi
fiant


Nom du PSI


Code Identi
fiant PSI


jour/heure de la transaction


Code identifiant de l'instrument financier


Prix unitaire (unité)


Devise


Quantité achetée


Code iden
tifiant marché


Numéro de référence de la transaction


Objectif
du
rachat


 
 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		13/10/25 9:57FR0000044323148EUR134XPAROD_8lc9Hto-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		14/10/25 7:12FR0000044323147,98EUR25XPAROD_8lhKG6g-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		14/10/25 7:18FR0000044323147,98EUR102XPAROD_8lhLtoY-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		15/10/25 8:45FR0000044323145,02EUR123XPAROD_8lnYG0d-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		16/10/25 7:04FR0000044323143EUR87XPAROD_8lszOXj-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		16/10/25 7:06FR0000044323143EUR29XPAROD_8lszxem-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		16/10/25 7:11FR0000044323143EUR8XPAROD_8lt11Nx-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		17/10/25 8:37FR0000044323143EUR30XPAROD_8lzDFl0-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		17/10/25 8:54FR0000044323143EUR3XPAROD_8lzHUL8-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		17/10/25 9:33FR0000044323143EUR29XPAROD_8lzRIKh-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		17/10/25 14:19FR0000044323143EUR25XPAROD_8m0bJEX-00Annulat
ion		 

Pièce jointe


Attachments

S42_2025

