Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 octobre au 17 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 octobre au 17 octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/10/2025FR0000062234 131340,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/10/2025FR0000062234 581339,4483XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/10/2025FR0000062234 41338,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/10/2025FR0000062234 21340,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84914/10/2025FR0000062234 591328,9492XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84914/10/2025FR0000062234 21324,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84914/10/2025FR0000062234 51320,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84914/10/2025FR0000062234 131324,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/10/2025FR0000062234 591340,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/10/2025FR0000062234 41340,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/10/2025FR0000062234 141340,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/10/2025FR0000062234 21340,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84916/10/2025FR0000062234 51334,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84916/10/2025FR0000062234 171332,3529XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84916/10/2025FR0000062234 141332,8571CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84916/10/2025FR0000062234 21334,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/10/2025FR0000062234 51320,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/10/2025FR0000062234 21320,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/10/2025FR0000062234 141320,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/10/2025FR0000062234 581320,4138XPAR
   TOTAL 3521331,8750 

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 13 octobre au 17 octobre 2025

