COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 octobre au 17 octobre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/10/2025
|FR0000062234
|13
|1340,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/10/2025
|FR0000062234
|58
|1339,4483
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/10/2025
|FR0000062234
|4
|1338,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/10/2025
|FR0000062234
|2
|1340,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|14/10/2025
|FR0000062234
|59
|1328,9492
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|14/10/2025
|FR0000062234
|2
|1324,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|14/10/2025
|FR0000062234
|5
|1320,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|14/10/2025
|FR0000062234
|13
|1324,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/10/2025
|FR0000062234
|59
|1340,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/10/2025
|FR0000062234
|4
|1340,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/10/2025
|FR0000062234
|14
|1340,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/10/2025
|FR0000062234
|2
|1340,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|16/10/2025
|FR0000062234
|5
|1334,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|16/10/2025
|FR0000062234
|17
|1332,3529
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|16/10/2025
|FR0000062234
|14
|1332,8571
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|16/10/2025
|FR0000062234
|2
|1334,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/10/2025
|FR0000062234
|5
|1320,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/10/2025
|FR0000062234
|2
|1320,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/10/2025
|FR0000062234
|14
|1320,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/10/2025
|FR0000062234
|58
|1320,4138
|XPAR
|TOTAL
|352
|1331,8750
