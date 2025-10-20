Le CN annonce des changements aux postes de chef de la direction de l’exploitation et de cheffe de la direction des Affaires commerciales

MONTRÉAL, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la nomination immédiate de Patrick Whitehead au poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation ainsi que de Janet Drysdale au poste de vice-présidente exécutive et cheffe des Affaires commerciales. La nomination de Patrick fait suite au départ de Derek Taylor de l’entreprise.

« Janet et Pat jouent un rôle déterminant dans les efforts du CN visant à atteindre de nouveaux sommets d’excellence sur les plans opérationnel, commercial et du service à la clientèle. Leur leadership interfonctionnel éprouvé joue un rôle déterminant dans la création de valeur pour nos actionnaires et nos clients. J’ai hâte de poursuivre notre étroite collaboration », a déclaré Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN. « Je remercie Derek pour ses contributions à l’entreprise et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Notes biographiques

Patrick, 50 ans, est un dirigeant accompli qui compte plus de 30 ans d’expérience ferroviaire, dont plus de 25 ans dans des postes de cadre auprès des équipes d’exploitation au Transport et à la Mécanique. Patrick a été nommé vice-président exécutif et chef de l’exploitation du réseau en octobre 2023. Il détient une maîtrise en sciences dans le domaine de la gestion des transports de l’Université de Denver et a suivi les programmes de gestion avancée et de gouvernance d’entreprise de la Wharton School of Business. Pat sera en poste à Montréal et suit des cours de français depuis 2023.

Janet, 53 ans, a occupé divers postes au sein des Ventes et Marketing au cours de la première décennie de sa carrière de près de 30 ans au CN. Leader chevronnée et polyvalente, Janet possède une vaste expérience interfonctionnelle, notamment à titre de cadre dirigeante au CN, plus particulièrement aux Relations avec les investisseurs, aux Finances, au Développement corporatif et commercial, et au Développement durable. Elle occupe le poste de cheffe des Affaires commerciales par intérim depuis juillet 2025. Avant cela, elle était cheffe des Relations avec les intervenants du CN. Bilingue et établie à Montréal depuis 1997, Janet est titulaire d’un baccalauréat avec mention d‘honneur en sciences de l’Université Queen’s et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources:

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Premier directeur Affaires publiques et Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692 514 399-0052

media@cn.ca investor.relations@cn.ca





