Velan remporte une importante commande de vannes pour la remise à neuf de la centrale nucléaire de Pickering

MONTRÉAL, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. a reçu l’attribution d’une commande de plus de 20 millions de dollars canadiens auprès d'Ontario Power Generation (OPG) pour la fourniture de vannes d'injection de refroidissement d'urgence (ECI) destinées à trois réacteurs en cours de remise à neuf à la centrale nucléaire de Pickering, l'une des plus grandes installations nucléaires au monde.

Ces vannes essentielles, classées ASME III classe 1, représentent le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité dans leur catégorie. Velan a fourni les vannes d'origine il y a plus de 45 ans et a continuellement soutenu Pickering tout au long de son programme de construction et de rénovation.

La première expédition est prévue pour janvier 2027, les livraisons suivantes devant être achevées d'ici le 31 janvier 2028.

« Velan est fière de poursuivre son partenariat avec OPG, de soutenir l'innovation nucléaire canadienne et de faire progresser la technologie CANDU », a déclaré James Mannebach, chef de la direction. « Cette commande reflète notre engagement en faveur de la sécurité, de la fiabilité et d'un avenir énergétique durable pour le Canada et au-delà. »

Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à développer la capacité de production d'énergie propre et renforce l'héritage de Velan en tant que fournisseur de confiance de l'industrie nucléaire depuis plus de 75 ans.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants mondiaux de vannes industrielles. La société a son siège social à Montréal, au Canada, et exploite des usines de fabrication dans 9 pays. Velan Inc. est une société publique dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

ÉNONCÉ D’EXONÉRATION

