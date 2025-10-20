NioBay améliore de 56 % la teneur de son concentré par rapport aux résultats métallurgiques historiques

MONTRÉAL, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer les grandes lignes de ses résultats de travaux métallurgiques effectués par SGS dans la ville de Québec. Rappelons que ces travaux ont été rendus possibles grâce à l’octroi d’une subvention dans le cadre du Programme de soutien à l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (« MRNF ») pour son projet Crevier de niobium & tantale (le « projet Crevier »). Le projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec et il se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Travaux

Le titre du projet subventionné : « Démonstration du procédé de concentration de niobium-tantale à l’échelle pilote et production d’oxydes de niobium et de tantale à partir du gisement du projet Crevier situé dans la région du Lac St-Jean » vient de nous permettre de tester la robustesse de notre diagramme de procédé.

Un peu moins de 10 tm de minerai, en provenance du projet Crevier, fut utilisé pour les essais à une teneur de 0,2 % Nb 2 O 5 et de 200 ppm en Ta 2 O 5 .

Résultats

Niobay a expédié plusieurs types de concentrés à la demande de clients et partenaires, ces concentrés possédaient une teneur en niobium de 16 %, 17 %, 32 % et 36 % (40% selon les données du client) en Nb 2 O 5 selon la demande de ceux-ci

O selon la demande de ceux-ci La récupération a atteint un pic de 84,6 % Nb 2 O 5 . La Société peut établir une moyenne de 65% de récupération

O . La Société peut établir une moyenne de 65% de récupération Avec ce pilotage, Niobay été en mesure de reproduire les précédents résultats effectués en laboratoire en 2023. (Communiqué de presse 25 janvier 2023) mais en testant à plus grande échelle (pilotage 1)

Comparativement aux essais métallurgiques de 2012, la Société a amélioré de 56 % la teneur du concentré final de Nb 2 O 5 soit 20,3 %** versus 36 %.





Nous croyons qu’il est encore possible d’améliorer le procédé et nous devons également poursuivre les livraisons d’échantillons. Pour ce faire, la mise en œuvre d’un second pilotage avec 145 tm de minerai constitue la prochaine étape à entreprendre pour l’entreprise. Dès que le rapport final de SGS sera disponible, il sera déposé sur le site de SEDAR.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay sur Crevier

« Les résultats et travaux démontrent que le projet Crevier est en mesure de fournir du matériel de valeur pour l’industrie. Ce pilotage est une étape importante pour NioBay et confirme le potentiel du projet Crevier. Fort des résultats obtenus et de l'accueil favorable reçu, nous planifions actuellement le pilotage no. 2, qui traitera 145 tm de minerai issu des travaux de terrain de 2025. Ce pilotage nous permettra d’avoir davantage de produit afin d’en faire la promotion sur les marchés. Nous espérons que nos actionnaires seront fiers de cette avancée et nous les remercions d’avance pour leur support » de conclure M. Jean-Sébastien David.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon l'instrument national 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

