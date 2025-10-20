KFSHRC realiza la primera resección robótica de tumor intracraneal en el mundo... Una nueva era en la neurocirugía

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En un avance histórico para la medicina robótica, King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) en Riad realizó con éxito la primera resección robótica de tumor intracraneal en el mundo, un logro innovador que marca un nuevo estándar global en precisión neuroquirúrgica y recuperación del paciente.

La cirugía se realizó en un hombre de 68 años que experimentaba fuertes dolores de cabeza y pérdida de concentración e implicó la extirpación de un tumor cerebral de 4,5 centímetros utilizando brazos robóticos. El paciente fue dado de alta completamente consciente en menos de 24 horas, un tiempo de recuperación casi cuatro veces más rápido que las cirugías cerebrales tradicionales.

Los funcionarios del hospital atribuyeron este resultado a que la resección robótica del tumor minimiza el trauma quirúrgico y acelera la recuperación. Según el Dr. Homoud Aldahash, consultor de tumores de la base del cráneo en KFSHRC y quien realizó la cirugía, el sistema robótico permitió una precisión y control excepcionales, lo que permitió a los cirujanos navegar por estructuras neurovasculares críticas con un alto nivel de seguridad. "El alta del paciente en el mismo día, completamente consciente y sin complicaciones, representa un nuevo punto de referencia para la innovación en neurocirugía”, agregó.

La cirugía de una hora de duración utilizó brazos robóticos guiados por un sistema óptico 3D, lo que permitió a los cirujanos operar con una visión clara y ampliada del cerebro. El uso de tecnología avanzada de navegación guiada por imágenes garantizó la extirpación precisa del tumor mientras se protegían las áreas vitales del cerebro.

El Dr. Majid Alfayyadh, director ejecutivo de KFSHRC, vinculó el hito con el proceso continuo de transformación del hospital. "Este logro refleja el rol cada vez más importante del KFSHRC en la configuración del futuro de la medicina global", dijo. "Se alinea perfectamente con nuestra visión, donde la innovación y la atención centrada en el paciente definen el futuro de la atención médica".

Antes de la llegada de la neurocirugía robótica, procedimientos similares requerían la extracción manual bajo un microscopio quirúrgico, donde la precisión dependía en gran medida de la estabilidad y la claridad visual del cirujano. Los sistemas robóticos ahora ofrecen mayor estabilidad de los instrumentos, eliminación de temblores y una visualización superior, redefiniendo los estándares globales de seguridad y precisión en la atención neuroquirúrgica.

Este procedimiento histórico se suma al creciente portafolio de avances en cirugía robótica del KFSHRC. La institución anteriormente realizó el primer trasplante robótico de corazón y el primer trasplante hepático robótico del mundo, ganándose el reconocimiento internacional y consolidando su posición entre los entre los centros líderes mundiales de cirugía robótica y mínimamente invasiva.

A medida que los sistemas de atención médica de todo el mundo adoptan la automatización y la cirugía guiada por precisión, el más reciente éxito del KFSHRC refuerza su papel como pionero mundial en innovación médica de próxima generación.

KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África del Norte, y en el decimoquinto lugar a nivel mundial, entre los 250 principales centros médicos académicos del mundo en 2025. También fue reconocido como la marca de atención médica más valiosa en Oriente Medio por Brand Finance 2025 y fue incluida en la lista de Mejores Hospitales del Mundo 2025 por Newsweek, Mejores Hospitales Inteligentes 2026 y Mejores Hospitales Especializados 2026, reafirmando su posición como líder mundial en atención al paciente, impulsada por la innovación.

