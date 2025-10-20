KFSHRC Realiza a Primeira Ressecção Robótica de Tumor Intracraniano do Mundo... Uma Nova Era na Neurocirurgia

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em um salto histórico para a medicina robótica, o King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) em Riade realizou com sucesso a primeira ressecção robótica de tumor intracraniano do mundo, uma conquista inovadora que estabelece um novo padrão global em precisão e recuperação neurocirúrgica.

A cirurgia foi realizada em um homem de 68 anos com fortes dores de cabeça e perda de concentração e envolveu a remoção de um tumor cerebral de 4,5 centímetros usando braços robóticos. O paciente recebeu alta totalmente consciente em 24 horas, um tempo de recuperação quase quatro vezes mais rápido do que as cirurgias cerebrais tradicionais.

Os funcionários do hospital creditaram a ressecção robótica do tumor pela minimização do trauma cirúrgico e a aceleração da recuperação. De acordo com o médico que realizou a cirurgia, o Dr. Homoud Aldahash, Consultor de Tumores da Base do Crânio do KFSHRC, o sistema robótico permitiu precisão e controle excepcionais, viabilizando que os cirurgiões navegassem em estruturas neurovasculares críticas com um alto nível de segurança. “A alta do paciente no mesmo dia, totalmente consciente e sem complicações, representa uma nova referência para a inovação neurocirúrgica”, acrescentou.

A cirurgia de uma hora usou braços robóticos guiados por um sistema óptico 3D, permitindo que os cirurgiões operassem com uma visão clara e ampliada do cérebro. O uso da tecnologia avançada de navegação guiada por imagem garantiu a remoção precisa do tumor, protegendo áreas vitais do cérebro.

O Dr. Majid Alfayyadh, Diretor Executivo do KFSHRC, associou o marco à jornada de transformação contínua do hospital. “Essa conquista é um exemplo do papel crescente do KFSHRC na formação do futuro da medicina global”, disse ele. “Está perfeitamente alinhada com a nossa visão, onde a inovação e o cuidado centrado no paciente definem o futuro dos cuidados de saúde”.

Antes do advento da neurocirurgia robótica, procedimentos semelhantes exigiam a remoção manual sob um microscópio cirúrgico, onde a precisão dependia grandemente da estabilidade humana e da clareza visual. Os sistemas robóticos agora fornecem maior estabilidade do instrumento, eliminação de tremores e visualização superior, redefinindo os padrões globais de segurança e precisão no atendimento neurocirúrgico.

Este procedimento marcante contribui para o portfólio em expansão do KFSHRC de avanços cirúrgicos robóticos. A instituição realizou anteriormente o primeiro transplante robótico de coração e transplante robótico de fígado do mundo, conquistando reconhecimento internacional e solidificando sua posição entre os principais centros mundiais de cirurgia robótica e minimamente invasiva.

Com os sistemas de saúde em todo o mundo adotando a automação e a cirurgia guiada com precisão, o mais recente sucesso do KFSHRC destaca seu surgimento como pioneiro global na inovação médica de última geração.

O KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte da África e em 15o lugar entre os 250 melhores centros médicos acadêmicos do mundo em 2025. Também foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Oriente Médio pela Brand Finance 2025 e listado entre os Melhores Hospitais do Mundo da Newsweek em 2025, Melhores Hospitais Inteligentes em 2026 e Melhores Hospitais Especializados em 2026, reafirmando sua posição como líder global em atendimento ao paciente orientado à inovação.

