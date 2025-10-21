Hepsor AS-i kontserni ettevõte Hepsor Jugla SIA sõlmis Zaļā Jugla projekti ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 8,4 miljonit eurot.

20. oktoobril 2025. aastal allkirjastasid Hepsor AS kontserni kuuluv ettevõte Hepsor Jugla SIA ja BluOr Bank AS laenulepingu summas 8,4 miljonit eurot. Laenu eesmärgiks on finantseerida elamuarendusprojekti Zaļā Jugla esimese etapi ehitust ning taristu rajamist aadressil Braila iela 23, Jugla, Riias.

Arendusprojekti esimeses etapis ehitatakse kaks kortermaja, kokku 70 korteri ehk 4 262 m² müüdava pinnaga. Ehitustööde valmimine on kavandatud 2026. aasta neljandasse kvartalisse.

Kogu Zaļā Jugla elamuarendusprojekti raames on plaanis rajada kolm kortermaja, milles saab olema kokku 105 korterit ja 6 393 m² müüdavat pinda. Kahe etapi eeldatav kogumaksumus ulatub 15 miljoni euroni.

Lisainformatsiooni Zaļā Jugla projekti kohta : https://hepsor.lv/zalajugla/?q=eng

Tänaseks on Hepsoril Lätis valminud kokku 404 kodu, millest 97% on müüdud. Järgnevatel aastatel on oodata enam kui 500 uue kodu valmimist.

Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2.





Tänaseks on Hepsor Lätis valminud kokku 404 kodu, millest 97% on müüdud. Järgnevatel aastatel on oodata enam kui 500 uue kodu valmimist.