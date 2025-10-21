Liven AS - Tallinnas, Haaberstis asuva uue arenduskinnistu soetus

Liven AS kontserni (Liven) kuuluv Liven Kodu 24 OÜ võitis 2025. aasta oktoobris toimunud Maa- ja Ruumiameti korraldatud enampakkumise Tallinnas, Haabersti linnaosas, Väike-Õismäe asumis, Järveotsa tee 16c asuva arenduskinnistu soetamiseks.

Ligi 13 300 m² suurusele kinnistule on kavas rajada eluhoonete kompleks koos elukeskkonnale väärtust lisavate äripindadega. Täpne ehitusmaht selgub algatatava detailplaneeringu menetluse käigus.

„Uue kinnistu soetamine on Liveni jaoks strateegiline samm, mis kindlustab pikaajalise arendusmahu ühes Tallinna kiiremini arenevas piirkonnas“ kommenteeris Liveni nõukogu esimees Andres Aavik. „Haabersti linnaosa on tuntud aktiivse uusarendusturu ja tiheda konkurentsi poolest, kus ka Livenil endal on arenduses mitu projekti. Järveotsa tee 16c kinnistu arenduse ajaline perspektiiv võimaldab meil tagada järjepidevuse ja Liveni võimekuse pakkuda piirkonnas uusi kodusid ka hetkel käimas olevate ja planeeritud arendusprojektide lõppemise järgselt“ lisas Aavik.

„Meie usku piirkonna potentsiaali kinnitab Liveni Luuslangi arendusprojekt, kus käimasoleva teise etapi esimestes eluhoonetes on aasta enne ehituse valmimist omaniku leidnud juba üle poole kodudest. Usume, et kõik piirkonna uusarendused suurendavad valmides piirkonna üldist atraktiivsust ja väärtust“ täiendas Aavik.

Tehingu väärtus on 1,1 miljonit eurot ja kogu projekti hinnanguline investeeringu maht on 20 miljonit eurot. Kinnistu omandamise tehing viiakse läbi kahe kuu jooksul ning tehingu finantseerimisel kasutatakse Liveni rohevõlakirjadest kaasatud vahendeid.



Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee