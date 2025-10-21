LHV Groupi 2025. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aasta III kvartalit iseloomustas LHV Groupi jaoks ärimahtude kasv, kuid jätkuv surve tuludele ja kasumlikkusele.

LHV Group teenis 2025. aasta III kvartalis 26,3 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Pank teenis puhaskasumit 24,5 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 1,0 miljonit eurot, LHV Kindlustus 0,7 miljonit eurot ja LHV Varahaldus 0,8 miljonit eurot. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli III kvartalis 14,3%.

Konsolideeritult teenis LHV Group 2025. aasta III kvartalis netotulusid 72,7 miljonit eurot, mida oli 2% vähem kui eelmises kvartalis ja 13% vähem kui aasta tagasi. Käesoleva aasta III kvartali netotuludest moodustasid 55,5 miljonit eurot neto intressitulud ja 15,3 miljonit eurot neto teenustasutulud. Kulud moodustasid kokku 38,8 miljonit eurot, mida oli 4% vähem kui eelmises kvartalis ja 8% rohkem kui aasta tagasi. Allahindlusi tehti III kvartalis üksikute klientide tõttu 1,7 miljoni euro ulatuses. Grupi puhaskasum, 26,3 miljonit eurot, oli III kvartalis 14% võrra väiksem kui eelmises kvartalis ja 24% võrra väiksem kui eelmise aasta samal perioodil.

Septembri lõpu seisuga oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 9,53 miljardit eurot, mida oli 2% rohkem kui eelmises kvartalis ja 22% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 236 miljoni euro ehk 5% võrra 5,23 miljardi euroni. LHV Groupi konsolideeritud hoiused suurenesid 89 miljoni euro ehk 1% võrra 7,45 miljardi euroni. LHV poolt juhitud fondide maht suurenes 57 miljoni euro võrra 1,62 miljardi euroni. Finantsvahendajatest klientide maksete arv oli III kvartalis 21,3 miljonit makset, mis ületas eelmist kvartalit 1,4 miljoni makse võrra.

LHV Group 2025. aasta 9 kuu konsolideeritud netotulud moodustasid 226,0 miljonit eurot, mida on 27,4 miljonit eurot ehk 11% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kulud ulatusid kokku 116,8 miljoni euroni, mida oli 10,7 miljonit eurot ehk 10% rohkem. Grupi 9 kuu konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 86,2 miljonit eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 27,8 miljoni euro võrra ehk 24% väiksem. LHV Pank teenis 9 kuuga 79,4 miljonit eurot puhaskasumit, LHV Bank Ltd 3,3 miljonit eurot, LHV Kindlustus 2,4 miljonit eurot ja LHV Varahaldus 1,4 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Groupi ROE oli 9 kuu lõikes 16,1%.

2025. aasta 9 kuu põhjal on LHV Group netotulude tasandil finantsprognoosist 2,8 miljoni euro ehk 1% ja puhaskasumi tasandil 2,7 miljoni euro ehk 3% ulatuses plaanist maas.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kv 2025 II kv 2025 III kv 2024

korrigeeritud Neto intressitulu 55 532 57 643 67 427 Neto teenustasutulu 15 296 15 579 14 629 Neto finantstulud 1 167 -380 798 Kindlustusteenuse tulem 627 1 065 356 Muud tegevustulud ja -kulud 39 0 355 Netotulud kokku 72 661 73 907 83 565 Personalikulu -22 351 -22 901 -19 499 Kontorikulud -730 -679 -801 IT kulud -3 837 -4 017 -3 612 Turunduskulud -1 140 -1 526 -1 297 Muud tegevuskulud -10 704 -11 387 -10 701 Kulud kokku -38 762 -40 510 -35 910 Ärikasum 33 899 33 397 47 655 Kasum enne allahindlusi 33 899 33 397 47 655 Allahindlus -1 673 4 152 -7 276 Tulumaksukulu -5 916 -6 784 -5 682 Puhaskasum 26 310 30 765 34 697 Vähemusosaluse osa 606 716 312 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 25 703 30 049 34 385 Puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,08 0,09 0,11 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,08 0,09 0,10 Bilanss, tuhandetes eurodes sept.25 juuni.25 sept.24 Raha ja nõuded pankadele 3 837 093 3 867 487 3 376 016 Finantsvarad 402 971 454 979 259 933 Laenud klientidele 5 279 528 5 038 379 4 168 778 Laenude allahindluse reserv -45 277 -39 734 -42 543 Nõuded klientide vastu 12 403 16 626 10 598 Muud varad 42 980 46 058 47 567 Varad kokku 9 529 699 9 383 795 7 820 349 Nõudmiseni hoiused 4 862 458 4 669 435 4 160 516 Tähtajalised hoiused 2 590 440 2 694 906 2 125 844 Saadud laenud 1 048 556 1 037 347 679 550 Võlgnevused klientidele ja saadud laenud 8 501 454 8 401 688 6 965 910 Viitvõlad ja muud kohustused 84 143 105 692 108 605 Allutatud laenud 207 001 161 155 106 079 Kohustused kokku 8 792 598 8 668 535 7 180 594 Omakapital 737 101 715 260 639 755 sh vähemusosaluse osa 8 456 7 850 8 006 Kohustused ja omakapital kokku 9 529 699 9 383 795 7 820 349

III kvartalis mõjutas LHV Groupi netotulusid intressimäärade dünaamika mõju. Negatiivse viiteaja tõttu on laenude intressid langenud kiiremini kui hoiuste puhul, mis on seetõttu seadnud surve alla neto intressitulud. Kasumlikkust mõjutas võrreldes eelmise kvartaliga üksikute klientidega seotud allahindluste suurendamised. III kvartalis jätkasid laenumahud ja hoiused kasvu, mis võrreldes eelmise kvartaliga kasvasid vastavalt 236 miljonit eurot ja 89 miljonit eurot.

LHV Panga klientide arv kasvas kvartaliga 9 200 võrra. Klientide aktiivsus on arvelduste ja kaardikasutuste osas hea. Panga hoiused kasvasid samal perioodil 79 miljoni euro võrra, millest vaid 1 miljon eurot tuli finantsvahendajate hoiustest. Panga hoiuste maht oli septembri lõpu seisuga 6,64 miljardit eurot. Tähtajaliste hoiuste osakaal püsib jätkuvalt plaanitust kõrgemal tasemel. Fookus püsib hoiuste ja klientide aktiveerimisel. Rahvusvaheline juhtiv majandusajakiri Euromoney nimetas LHV Panga Eesti parimaks pangaks. Lisaks viis tööandja brändingu agentuur Instar läbi tööootuste ja tööandja maine uuringu, mille tulemusel selgus, et 2025. aastal on Eesti tööealise elanikkonna ja majandustudengite eelistatuim tööandja LHV Pank.

LHV Panga laenuportfelli maht suurenes eelmise kvartaliga võrreldes 145 miljoni euro võrra ja ulatus 4,57 miljardi euroni. Portfelli kvaliteet püsis tugev, tehtud allahindlused olid seotud üksikute klientidega. Kõrge konkurents laenuturul on survestamas laenumarginaale allapoole. 9 kuu seisuga oli LHV Panga puhaskasum 79,4 miljonit eurot, mis jääb finantsplaanile alla 2,8 miljoni euro võrra.

Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfelli maht kasvas 91 miljoni euro võrra 660 miljoni euroni. Samal ajal on krediidikomitee poolt heaks kiidetud, kuid veel väljastamata laene üle 200 miljoni euro väärtuses, mis on eelduseks laenumahtude kiireks kasvuks ka järgmisel kvartalil.

LHV Banki kaasatud hoiused kahanesid kvartaalses võrdluses 20 miljoni võrra ja ulatusid 1,0 miljardi euroni. III kvartalis lisandusid pakkumisse Apple Pay ja push notification'id. Järgmises kvartalis planeeritud tuua turule otsekorraldused ja täiendavad hoiusetooted. Peale uute toodete lisandumist plaanis muuta atraktiivsemaks hoiuste hinnastamine ning alustada uue turundus- ja kommunikatsioonikampaaniaga. Kiire laenuportfelli kasvu toetamiseks suurendati aktsiakapitali 12 miljoni euro võrra. 9 kuu seisuga oli LHV Banki puhaskasum 3,3 miljonit eurot, mis ületab finantsplaani 0,8 miljoni euro võrra.

LHV Kindlustus III kvartali müügitulemused jäid finantsplaanile veidi alla. Turuüleselt kindlustusmaksete mahud vähenesid oluliselt võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kvartaalne müük kasvas aastases võrdluses 1,7 miljoni euro võrra, mis oli tingitud heast müügitulemusest kodu- ja reisikindlustuses. Septembri lõpu seisuga oli kehtivate kindlustuslepingute arv 289 000, mis on kvartaliga kasvanud 12 000 võrra. 9 kuu seisuga oli LHV Kindlustuse puhaskasum 2,4 miljonit eurot, mis ületab finantsplaani 0,7 miljoni euro võrra.

Finantsturgude kasv ja tugev kulla hinna tõus III kvartalis kajastus ka LHV pensionifondides, mis pakkusid kõik tugevat positiivset tootlust. LHV pensionifondide Ettevõtlik, Julge ja Tasakaalukas tootlused kujunesid kvartalis vastavalt 5,2%, 5,8% ning 3,1%. Konservatiivne fond Rahulik kerkis 1,7%. Pensionifond Indeks tõusis 8,4%. 9 kuuga LHV Varahalduse netotulud jäid suuresti samaks eelmisele kvartalile ja puhaskasum kerkis. Aktiivsete igakuiseid sissemakseid tegevate II samba klientide arv kvartali lõpuks oli 107 000.

LHV Group on hästi kapitaliseeritud ja kõik kapitali eesmärgid täidetud piisava varuga. III kvartalis emiteeris LHV Group 80 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju. Reitinguagentuur Moody’s tõstis LHV Groupi allutamata võlakohustuste reitingu tasemele Baa2.





LHV Groupi juhatuse esimehe Mihkel Torimi kommentaar:

“Kolmas kvartal oli LHV jaoks periood, kus intressimäärade langus ja konkurentsist tulenev surve marginaalidele mõjutas meie tulemust. Sellele vaatamata jätkasime enda jaoks oluliste ärimahtude kasvatamist heas tempos: meie laenuportfell kasvas aastaga 27% 5,2 miljardi euroni, tõusis klientide arv, finantsvahendajate maksete arv kui ka meie poolt halltavate fondide maht. Ka hoiuste maht näitas tublit kasvu, ulatudes 7,5 miljardi euroni, mis on kindel vundament meie edasisele laenutegevusele. Oleme hästi kapitaliseeritud ning hiljutine võlakirjaemissioon tugevdab meie positsiooni ka edaspidiseks.”

