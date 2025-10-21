Galapagos kondigt intentie aan om celtherapieactiviteiten af te bouwen als onderdeel van de voortdurende transformatie van het bedrijf

Deze intentie volgt na een uitgebreid strategisch evaluatieproces en zou de meest optimale manier zijn om kapitaal toe te wijzen ter ondersteuning van een sterkere en duurzame toekomst voor Galapagos

Mechelen, België; 21 oktober 2025, 07:30 CET; gereglementeerde informatie – voorwetenschap – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag de intentie aan om haar celtherapieactiviteiten af te bouwen en met zijn beschikbare kasmiddelen nieuwe baanbrekende business development transacties na te streven. De intentie om af te bouwen volgt na een uitgebreide evaluatie van strategische alternatieven, waaronder een mogelijke verkoop.

Het plan zou het bedrijf in staat stellen om de operationele efficiëntie te verbeteren en de beschikbare liquide middelen gericht in te zetten voor de uitvoering van haar strategie en een pijplijn van nieuwe therapieën op te bouwen via strategische business development activiteiten onder leiding van het nieuwe managementteam.

“We hebben een grondige strategische evaluatie en verkoopproces doorlopen om potentiële kopers of investeerders te identificeren die over de expertise en middelen beschikken om de celtherapieactiviteiten voort te zetten”, aldus Henry Gosebruch, Chief Executive Officer van Galapagos. “Ondanks een beperkt aantal niet-bindende biedingen zijn er uiteindelijk geen haalbare voorstellen ontvangen met voorwaarden of financiering die de toekomst van deze activiteiten voldoende zouden waarborgen. Na een uitgebreide evaluatie van alle strategische alternatieven, en gezien de voortdurende investeringsbehoeften, in combinatie met de veranderende marktdynamiek en rekening houdend met de belangen van alle relevante stakeholders, zijn wij van mening dat het toewijzen van ons kapitaal aan andere domeinen met onvervulde behoeften een aantrekkelijkere aanwending van onze middelen zou zijn. Nu dit uitgebreide strategische evaluatieproces is afgerond, kijken we ernaar uit om baanbrekende business development opportuniteiten verder na te streven.”

Op basis van deze beoordeling en de uitgebreide input van haar adviseurs, is Galapagos van plan haar celtherapieactiviteiten geleidelijk stop te zetten. Deze intentie om de celtherapietak af te bouwen, is erop gericht om een sterker en duurzamer toekomstperspectief voor Galapagos te ondersteunen. Wij zijn diep dankbaar voor de toewijding en steun van onze medewerkers, onderzoekers, patiënten, aandeelhouders en partners.

De intentie om de celtherapie-activiteiten af te bouwen werd unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Galapagos NV, met onthouding van de twee door Gilead aangestelde bestuurders, die zich beiden van de stemming hebben onthouden. De intentie is onder voorbehoud van de afronding van de overlegprocedures met de ondernemingsraden in België en Nederland. Tijdens deze periode zal Galapagos de activiteiten blijven voortzetten. Galapagos zal eventuele haalbare voorstellen om alle of een deel van de celtherapieactiviteiten over te nemen, in overweging nemen, mocht een dergelijk voorstel zich tijdens het proces voordoen.

Indien de intentie tot afbouw uiteindelijk wordt uitgevoerd, zal dit naar verwachting een impact hebben op ongeveer 365 medewerkers in Europa, de VS en China, en zal eveneens mogelijks leiden tot de sluiting van de vestigingen in Leiden (Nederland), Bazel (Zwitserland), Princeton en Pittsburgh (VS), en Shanghai (China). De resterende organisatie van Galapagos NV zou worden herpositioneerd voor langetermijngroei via baanbrekende business development, en een vaste aanwezigheid behouden op het hoofdkantoor in Mechelen, België. De niet-celtherapieactiviteiten zouden onder beheer van Galapagos blijven.

In het geval dat de Raad van Bestuur daadwerkelijk zou overgaan tot een beslissing tot volledige afbouw (d.w.z. wanneer de intentie zou worden bevestigd na afronding van de overlegprocedures met de ondernemingsraden), verwacht de vennootschap de volgende uitgaven te doen in verband met de celtherapieactiviteiten: €100 miljoen tot €125 miljoen aan operationele kosten vanaf het vierde kwartaal van 2025 tot en met 2026, en €150 miljoen tot €200 miljoen aan eenmalige herstructureringskosten in 2026. Een geactualiseerde kasverwachting voor 2025 zal worden bekendgemaakt bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal, begin november.

Tijdens dit proces treden Paul Weiss, Linklaters en Rutgers & Posch op als juridisch adviseurs en Morgan Stanley & Co. International plc als financieel adviseur.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (marktmisbruikverordening).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Alle verklaringen in dit persbericht die geen betrekking hebben op huidige of historische feiten en omstandigheden, zijn toekomstgerichte verklaringen die aanzienlijke risico’s en onzekerheden inhouden. Wanneer in dit persbericht woorden worden gebruikt zoals “verwachten,” “geloven,” “kunnen,” “zouden kunnen,” “schatten,” “voornemen,” “is bedoeld om,” “mogen,” “zouden kunnen,” “plannen,” “potentieel,” “voorzien,” “doelstelling,” “zouden moeten,” of de negatieve vorm daarvan en vergelijkbare uitdrukkingen, worden hiermee toekomstgerichte verklaringen aangeduid. Toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over ons voornemen om onze celtherapieactiviteiten af te bouwen als onderdeel van onze voortdurende transformatie, onze bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen voor toekomstige activiteiten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management, vormen geen toezeggingen of garanties en houden bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren in die ertoe kunnen leiden dat onze feitelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van wat wordt uitgedrukt of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke risico’s omvatten onder meer: ons vermogen om de afbouw van onze celtherapieactiviteiten met succes binnen de verwachte termijn, of überhaupt, te voltooien en de beoogde economische voordelen te realiseren; ons vermogen om geschikte kopers of investeerders te vinden; ons vermogen om met succes nieuwe transformatieve business development projecten na te streven; mogelijke rechtszaken in verband met de afbouw; negatieve gevolgen van dit persbericht voor onze aandelenkoers, het behoud van werknemers, zakelijke relaties en onze onderneming in het algemeen; de uitkomst van de overlegprocedures met ondernemingsraden in België en Nederland; wijzigingen in onze kapitaalallocatiestrategieën; ons vermogen om productkandidaten verder te ontwikkelen en klinische studies met succes af te ronden; de start, timing, voortgang en resultaten van onze preklinische studies en klinische onderzoeken en van onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s; ons vermogen om productkandidaten te identificeren die commercieel succesvol en/of winstgevend zijn; de timing of waarschijnlijkheid van regelgevende indieningen en goedkeuringen; uiteenlopende interpretaties en beoordelingen door regelgevende instanties van onze klinische onderzoeksgegevens; het risico dat tussentijdse of voorlopige gegevens die wij rapporteren afwijken van de uiteindelijke resultaten; risico’s met betrekking tot het uitvoeren van wereldwijde klinische studies, inclusief mogelijke verschillen in perspectieven en vereisten van lokale regelgevende instanties; nieuwe of veranderende overheidsreguleringen; inherente onzekerheden in onderzoek en ontwikkeling, waaronder het vermogen om de verwachte klinische eindpunten, start- en/of voltooiingsdata voor klinische onderzoeken, regelgevende indieningsdata, goedkeuringsdata en/of lanceringsdata te halen, evenals de mogelijkheid van ongunstige nieuwe klinische gegevens of verdere analyses van bestaande klinische gegevens; klinisch falen in eender welke ontwikkelingsfase; onzekerheden omtrent patiëntrekrutering en -snelheid; ons vermogen om onze inspanningen op het gebied van geneesmiddelontdekking te gebruiken en uit te breiden; concurrentie; bijwerkingen veroorzaakt door onze productkandidaten; vertragingen bij het verkrijgen van goedkeuring van productieprocessen en -faciliteiten of verstoringen daarvan; de snelheid en mate van marktacceptatie van onze productkandidaten, indien goedgekeurd; ons vermogen om verkoop- en marketingcapaciteiten op te bouwen; risico’s met betrekking tot de commercialisering van onze productkandidaten, indien goedgekeurd; de prijsstelling en terugbetaling van onze productkandidaten, indien goedgekeurd; ons vermogen om ons bedrijfsmodel en onze strategische plannen voor onze onderneming, productkandidaten en technologie te implementeren; de mate van bescherming die wij kunnen vestigen en behouden voor intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot onze productkandidaten en technologie; ons vermogen om onze activiteiten uit te voeren zonder inbreuk te maken op, zich toe te eigenen of anderszins de intellectuele-eigendomsrechten en propriëtaire technologie van derden te schenden; regelgevende ontwikkelingen in de Verenigde Staten, Europa en andere rechtsgebieden; ons vermogen om strategische samenwerkingsverbanden en partnerschappen aan te gaan; ons vermogen om bestaande samenwerkingen te behouden of aanvullende subsidies te verkrijgen; ons vermogen om gekwalificeerde medewerkers en sleutelpersoneel aan te trekken en te behouden; en andere factoren die worden beschreven onder de titels “Special Note Regarding Forward-Looking Statements” en “Item 3. Key Information—D. Risk Factors” in ons meest recente jaarverslag op Formulier 20-F en andere periodieke indieningen bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze en andere belangrijke factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de in dit persbericht vermelde toekomstgerichte verklaringen. Gezien de aanzienlijke onzekerheden in deze toekomstgerichte verklaringen, mag u deze niet beschouwen als een verklaring of garantie van onze kant, of van enige andere persoon, dat wij onze doelstellingen en plannen binnen een bepaalde termijn of überhaupt zullen bereiken. Wij nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen openbaar bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals wettelijk vereist. Bovendien kunnen wij niet inschatten welke invloed elk van deze factoren afzonderlijk of in combinatie zal hebben op onze onderneming of in welke mate zij ertoe kunnen leiden dat feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van die welke zijn opgenomen in enige toekomstgerichte verklaring.

