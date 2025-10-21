Reykjavík, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amaroq Ltd.
(“Amaroq” eða “félagið”)
Tilkynning til handhafa íslenskra heimildarskírteina
Einföldun á útgáfu hlutabréfa félagsins undir einu ISIN númeri
Amaroq Ltd. (AIM, TSX-V, NASDAQ Iceland: AMRQ, OTCQX: AMRQF) tilkynnir að íslenskum heimildarskírteinum félagsins (e. Icelandic Depository Receipts – IDR ) (ISIN: IS0000034569) sem áður voru útgefin af Arion Banka hf., verður sjálfkrafa breytt í hlutdeildarskírteini (e. Depository Interest – DI). Nýju hlutdeildarskírteinin, sem gefin verða út af Computershare Investor Services PLC í Bretlandi og gerð aðgengileg á Íslandi í gegnum Nasdaq CSD á Íslandi með tengingu við CREST, munu sameina öll hlutabréf félagsins undir sama ISIN númeri - CA02311U1030. Með þessari einföldun eykst skilvirkni og viðskipti yfir landamæri verða auðveldari. Á sama tíma munu íslenskir fjárfestar halda áfram að eiga viðskipti með bréfin á Nasdaq Iceland í íslenskum krónum. Breytingin er eingöngu tæknilegs eðlis og hefur engin áhrif á undirliggjandi hlutabréf eða réttindi fjárfesta, en hin nýju hlutdeildarskírteini endurspegla beina hlutafjáreign í félaginu.
Hvað mun breytast?
- Heimildarskírteini (DR) útgefin af Arion Banka hf verða afskráð.
- Í stað heimildaskírteina munu íslenskir fjárfestar fá afhent hlutdeildarskírteini (DI) sem eru rafræn verðbréf sem endurspegla beina hlutafjáreign í kanadísku hlutabréfum félagsins.
- Hlutdeildarskírteini eru staðlað breskt form sem gerir fjárfestum kleift að eiga viðskipti með verðbréf erlendra félaga í CREST. Á Íslandi verða þau aðgengileg í gegnum Nasdaq CSD á Íslandi og birtast hluthöfum eins og önnur verðbréf.
- Verðbréf íslenskra hluthafa munu hér eftir bera sama ISIN-númer og kanadísku hlutabréf félagsins (CA02311U1030).
- Áður útgefin heimildarskírteini (IS0000034569) verða fjarlægð af vörslureikningi hluthafa og samsvarandi fjöldi hlutdeildarskírteina (CA02311U1030) verða afhent á sama reikning í staðinn.
Hvað er ekki að breytast?
- Undirliggjandi kanadísku hlutabréf félagsins haldast óbreytt.
- Réttindi hluthafa (arðgreiðslur, atkvæðisréttur og aðrar fyrirtækjaaðgerðir) haldast óbreytt og verða framkvæmd í gegnum Nasdaq CSD á Íslandi
- Skráning félagsins á AIM markaðinn helst jafnframt óbreytt og munu viðskipti þar halda áfram með venjubundnum hætti.
- Viðskipti á Nasdaq Iceland halda áfram eins og áður í íslenskum krónum.
- Fjárfestar þurfa ekki að gera neinar ráðstafanir, skiptin fara fram sjálfkrafa.
Gildistaka
Skiptin frá IDR til hlutdeildarskírteina mun eiga sér stað þegar allar nauðsynlegar ráðstafanir hafa verið gerðar. Amaroq mun tilkynna gildistökudag og veita fjárfestum frekari upplýsingar í samstarfi við Nasdaq CSD Iceland, Arion Banka og Computershare Investor Services PLC.
- Vörsluaðilum er bent á að hafa samband við Nasdaq CSD á Íslandi á netfangið csd.iceland@nasdaq.com hafi þeir spurningar varðandi tæknilega framkvæmd.
Further Information:
About Amaroq
Amaroq’s principal business objectives are the identification, acquisition, exploration, and development of gold and strategic metal properties in South Greenland. The Company’s principal asset is a 100% interest in the Nalunaq Gold mine. The Company has a portfolio of gold and strategic metal assets in Southern Greenland covering the two known gold belts in the region as well as advanced exploration projects at Stendalen and the Sava Copper Belt exploring for Strategic metals such as Copper, Nickel, Rare Earths and other minerals. Amaroq is continued under the Business Corporations Act (Ontario) and wholly owns Nalunaq A/S, incorporated under the Greenland Companies Act.
