Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 13. oktober til 17. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.129.635 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 235,3736 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|13. oktober
|OSE
|278.535
|238,5355
|66.440.485,49
|CEUX
|TQEX
|14. oktober
|OSE
|285.400
|235,0251
|67.076.163,54
|CEUX
|TQEX
|15. oktober
|OSE
|CEUX
|TQEX
|16. oktober
|OSE
|281.000
|235,9183
|66.293.042,30
|CEUX
|TQEX
|17. oktober
|OSE
|284.700
|232,0918
|66.076.535,46
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.129.635
|235,3736
|265.886.226,79
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|14.704.821
|249,9380
|3.675.294.128,05
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|14.704.821
|249,9380
|3.675.294.128,05
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|15.834.456
|248,8990
|3.941.180.354,84
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|15.834.456
|248,8990
|3.941.180.354,84
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 42.531.946 egne aksjer, tilsvarende 1,66% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 32.211.644 egne aksjer. tilsvarende 1,26% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg