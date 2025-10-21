Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 13. oktober til 17. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.129.635 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 235,3736 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 13. oktober OSE 278.535 238,5355 66.440.485,49 CEUX TQEX 14. oktober OSE 285.400 235,0251 67.076.163,54 CEUX TQEX 15. oktober OSE CEUX TQEX 16. oktober OSE 281.000 235,9183 66.293.042,30 CEUX TQEX 17. oktober OSE 284.700 232,0918 66.076.535,46 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.129.635 235,3736 265.886.226,79 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 14.704.821 249,9380 3.675.294.128,05 CEUX TQEX Totalt 14.704.821 249,9380 3.675.294.128,05 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 15.834.456 248,8990 3.941.180.354,84 CEUX TQEX Totalt 15.834.456 248,8990 3.941.180.354,84





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 42.531.946 egne aksjer, tilsvarende 1,66% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 32.211.644 egne aksjer. tilsvarende 1,26% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg