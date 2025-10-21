Siili Solutions Oyj liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2025 (tilintarkastamaton)

Strategian mukainen uudistuminen etenee, asiakaskysyntä vahvistunut tekoälyprojekteissa

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 21.10.2025 kello 9.30

TAMMI-SYYSKUU 2025

Vahvistimme kokonaistarjoomaamme vastauksena markkinakysyntään, ja käynnistimme uuden Advisory-liiketoiminta-alueen

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 81 430 (83 310) tuhatta euroa, jossa laskua edellisvuodesta -2,3 %

Tammi-syyskuun oikaistu EBITA oli 3 127 (4 006) tuhatta euroa ja vastaavasti 3,8 % (4,8 %) liikevaihdosta





HEINÄ-SYYSKUU 2025

Uudistimme organisaatiotamme ja toimintamalliamme

Jatkoimme osaamisprofiilin mukauttamista vastaamaan strategiaamme ja nykyistä markkinatilannetta

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23 886 (24 124) tuhatta euroa, jossa laskua vertailukaudesta -1,0 %

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 565 (697) tuhatta euroa ja vastaavasti 2,4 % (2,9 %) liikevaihdosta





Milj. euroa 7-9/2025 7-9/2024 1-9/2025 1-9/2024 Liikevaihto 23,9 24,1 81,4 83,3 Liikevaihdon kasvu, % -1,0 % -10,8 % -2,3 % -9,8 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -2,5 % -10,8 % -4,1 % -9,8 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 27,4 % 31,7 % 26,5 % 29,1 % Oikaistu EBITA 0,6 0,7 3,1 4,0 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 2,4 % 2,9 % 3,8 % 4,8 % EBITA (Oikaistu liikevoitto) -1,1 0,7 0,5 3,4 Liikevoitto (EBIT) -1,5 0,4 -0,5 2,5 Osakekohtainen tulos, EUR -0,21 0,02 -0,12 0,24 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 839 945 839 945 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 870 956 891 976 Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa 856 909 856 909 Kokoaikaisen alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa 134 148 134 148





Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2025

Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 108–130 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 4,7–7,7 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki:

Siili jatkoi heinä-syyskuussa määrätietoisesti dataan ja tekoälyyn keskittyvän strategiansa toteuttamista. Autoimme asiakkaitamme saavuttamaan kilpailuetua tekoälytransformaation keskellä, ja jatkoimme organisaatiomme ja toimintamallimme kehittämistä tukemaan strategiaamme entistäkin vahvemmin.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuodesta -1,0 % ja oli 23,9 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA vuosineljänneksen osalta oli 0,6 miljoonaa euroa ja 2,4 % liikevaihdosta.

Olemme kuluneiden kuukausien aikana nähneet selkeän trendin asiakkaiden siirtymisessä data- ja tekoälyhankkeissa konseptointi- ja testausvaiheesta laajempiin projekteihin. Data- ja tekoälyprojektien keskimääräinen koko on kasvanut selvästi ja painopiste on siirtynyt testauksesta oikeisiin, tuotantoon meneviin projekteihin. Tekoälymurroksen kaltaiset merkittävät muutokset ottavat aina aikansa, mutta nyt nähtävissä oleva suunta ja kehitys ovat meille vahva osoitus strategiamme oikeellisuudesta.

Olemme jatkaneet ja laajentaneet yhteistyötä pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa heidän tekoälymatkansa tukemisessa, ja panostaneet vahvasti myös uusien asiakkuuksien hankkimiseen. Pitkäaikaiset kumppanuudet muodostavat edelleen vakaan pohjan Siilin toiminnalle, mistä on hyvänä esimerkkinä pitkäjänteinen yhteistyömme esimerkiksi Verohallinnon ja Ruokaviraston kanssa. Olemme jatkaneet ja laajentaneet yhteistyötä myös Sanoman kanssa. Olemme muun muassa toteuttaneet Sanomalle useita tekoälypohjaisia työkaluja, jotka nopeuttavat Sanoman toimittajien työtä niin ideoinnin, taustoittamisen, vieraskielisten tekstien kääntämisen kuin jutun kirjoittamisenkin osalta. Tämän lisäksi olemme luoneet ja testanneet erilaisia mainoskuvien tuottamiseen, finanssianalyyseihin, videoeditointiin ja työvuorosuunnitteluun liittyviä tekoälyratkaisuja.

Julkaisimme elokuussa The AI Ripple Effect -white paperin, joka on yksi konkreettinen esimerkki Siilin ajatusjohtajuudesta ja edelläkävijyydestä tekoälyn aikakaudella. Tässä julkaisussa asiantuntijamme tuovat esiin ilmiön, josta harvoin puhutaan julkisesti: kun ohjelmistokehitys nopeutuu, suurimmat hidasteet siirtyvät koodista hyväksyntäprosessihin, laadunvarmistukseen ja johtamiseen. Alkuvuodesta käynnistämämme Advisory-liiketoiminta-alue on saavuttanut jo vahvan jalansijan näiden uusien tekoälyaikakauden pullonkaulojen ratkaisijana.

Elo-syyskuussa uudistimme toimintamalliamme ja organisaatiotamme vastaamaan paremmin Siili-konsernin strategiaa ja tekoälymurroksen luomia asiakastarpeita. Jatkossa Siilin organisaatio rakentuu kolmen liiketoiminta-alueen ympärille:

– Siili AI Strategy & Transformation

– Siili Digital Engineering

– Siili Managed Services

Toimintamallin ja organisaatiorakenteen uudistamisen yhteydessä uudistimme myös Siili-konsernin johtoryhmää. Tuomas Toropainen aloitti syyskuun alussa konsernin talousjohtajana. Syyskuun puolivälissä johtoryhmään nimitettiin Siilin strategiasta ja kumppanuuksista vastaava Jaakko Aatola sekä Siilin Digital Engineering -liiketoiminnasta vastaava Markku Savusalo. Johtoryhmän jäsenenä aikaisemminkin toiminut Maria Niiniharju vastaa uudessa organisaatiossamme Siilin AI Strategy & Transformation -liiketoiminnasta. Myös Superchargen johdossa tapahtui muutoksia. Merkittävän ja omistautuneen yrittäjyysmatkansa päätteeksi Superchargen toimitusjohtaja Andras Tessenyi jätti yhtiön toimitusjohtajan tehtävänsä. Superchargen uudeksi toimitusjohtajaksi ja Siilin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin syyskuun puolivälistä lähtien yhtiön talousjohtajana aikaisemmin toiminut Marton Heves. Taru Salo jatkaa osana Siilin johtoryhmää konsernin henkilöstöjohtajana.

Jatkoimme vuoden kolmannella neljänneksellä osaamisprofiilimme mukauttamista vastaamaan nykyistä markkinatilannetta.Vahvan osaamisprofiilin ylläpitämisessä keskeisessä roolissa on määrätietoinen ja jatkuva panostaminen siilien osaamisen kehittämiseen. Osana organisaatiorakenteen muutosta ja osaamisprofiilin mukauttamista kävimme myös läpi muutosneuvottelut osassa Siili Solutionsin ja Siili Onen organisaatioita. Neuvottelujen tuloksena vähensimme yhteensä 37 henkilöä. Vaikka henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet eivät koskaan ole helppoja, saavutimme näillä toimilla vakaamman pohjan toiminnallemme.

Haluan kiittää kaikkia siilejä ja asiakkaitamme tästä vuoden kolmannesta neljänneksestä. Olemme ottaneet useita merkittäviä ja konkreettisia askelia strategiamme toteuttamisessa ja olemme nyt hyvissä asemissa jatkamaan asiakasarvon luomista loppuvuoden aikana.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

