Siili Solutions Oyj:n taloudellisten katsausten aikataulu ja yhtiökokous vuonna 2026
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 21.10.2025 kello 10.00
Siili Solutions Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2026 seuraavasti:
- Tilinpäätöstiedote 2025 11.2.2026
- Vuosikertomus vuodelta 2025, sisältäen CSRD:n mukaisen vastuullisuusraportin, viikolla 11
- Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2026 28.4.2026
- Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2026 11.8.2026
- Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2026 28.10.2026
Vuoden 2025 tilinpäätöstiedote ja puolivuosikatsaus vuodelta 2026 julkaistaan noin klo 9.00. Liiketoimintakatsaukset julkaistaan mainittuina päivinä noin klo 10 mennessä.
Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.4.2026 Helsingissä.
Lisätietoja:
Taru Kovanen, lakiasiainjohtaja
Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com
www.siili.com/fi
Siili lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi