データボルトAI (Datavault AI)(NASDAQ: DVLT)、マックス・インターナショナルAG (Max International AG) と提携しスイスのデジタルRWA取引所を開設、機関投資家トークン化の障壁を克服

画期的な提携により、特許取得済みAI、スイスの強固な規制体制、および受託者専門知識を活用し、チューリッヒのゴールドハブを拠点に1兆米ドル (約147兆8,321億1,593万円)1 超のグローバルRWA市場をトークン化

オレゴン州ビーバートン発, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 -- 安全なデータおよび資産の収益化を実現する特許取得済みAI駆動ブロックチェーンの先駆者であるデータボルトAI (Datavault AI Inc.)(NASDAQ: DVLT) は本日、ライセンスパートナーとしてマックス・インターナショナルAGとの戦略的提携を発表した。 この提携により、スイスの堅牢なデジタル規制フレームワークを最大限に活用することを目的として、スイス拠点のスイス・デジタルRWA取引所 (Swiss Digital RWA Exchange) を展開・運営する。 スイスは、デジタル資産インフラにおけるNASDAQの長年の技術的パートナーであり、世界をリードするデジタル資産取引所であるSIXデジタル取引所 (SIX Digital Exchange) (SDX) の本拠地である。

この提携は、規制の不確実性、技術の拡張性、そして受託者責任という3つの重要な障壁を解消することで、実世界資産 (RWA) の機関投資家による導入を促進することを目的としている。 これは、データボルトAIのインターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジ (International Elements Exchange)(未採掘の金や銅などの商品をトークン化する) と、名前・画像・肖像に関する権利を扱うインターナショナルNILエクスチェンジ (International NIL Exchange) の基盤となる。

スイス・チューリッヒの金融拠点としての強みが、このプラットフォームの規模をさらに拡大させる。チューリッヒは世界の金精製および取引の70％以上を担っており2、RWAトークン化の理想的なゲートウェイとなっている。 データボルトAIのグローバル特許ポートフォリオは、米国、欧州、アジアにわたって安全なデータトークン化、デジタルツイン、自動コンプライアンスを網羅しており、この規制環境下で独自の権利行使を保証し、改ざん防止かつスケーラブルな取引を実現する。

主な競争上の優位性は以下のとおりである：

• AI駆動の市場効率性：データボルトAIのDataValue®およびDataScore®システムは、流動性の低い資産に対して透明性の高いアルゴリズム評価を提供し、流動性を高めるとともに不透明性リスクを低減する。

• 規制の要塞：マックス・インターナショナルAGは、規制された台帳ベースの証券発行および取引のためのスイス拠点およびネットワークを提供する。

• 人的資本による受託者信頼：経験豊富な金融サービス担当者および認可を受けた「適格・適正 (Fit and Proper)」な専門家チームを擁し、スイスのプライベートウェルス基準に適合したガバナンスを確保することで、機関投資家資本のリスク軽減を実現する。

この相乗効果により、データボルトAIの特許およびNYIAX由来のNASDAQ基準の厳格性と、マックス・インターナショナルAGのスイス的伝統が融合し、同取引所が高価値資産トークン化のリーダーとしての地位を確立すると同社は考えている。 当面のマイルストーンは、スイスの堅牢な分散型台帳技術 (DLT) フレームワークにより、米国のジーニアス法 (Genius Act) などの世界的な制度変更に左右されることなく、ステーブルコインプラットフォーム上での初の規制準拠取引が実現したことである。

トークン化資産は2030年までに1兆米ドル (約147兆8,321億1,593万円)1を超えると予測されており、この事業は、複雑なRWAおよびNILの収益化に対し、規制準拠かつ自動化されたソリューションを提供することで、データボルトAIのグローバル企業価値を明確に示すものと同社は考えている。

マックス・インターナショナルAGのマネージングディレクターであるヨアヒム・ヴェグマン (Joachim Wegmann) は次のように述べている。「データボルトAIとこの機関投資家向け取り組みで協働できることを大変嬉しく思います。」 「特許技術を当社のスイスの規制基盤と受託者専門知識に統合することで、採用の障壁を解消し、世界で最も重要な資産を持続的かつ長期的にトークン化するための新たな標準を確立するプラットフォームを創出しています。」

データボルトAIの最高経営責任者 (CEO) であるネイサン・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は次のように述べている。「当社は、大企業や各国政府から、RWAおよびNILの収益化に向けたブロックチェーンベースのソリューションへの需要の高まりに対応するため、さまざまなアプローチを受けています。複雑な仕組みを簡素化し、シンプルでトークン化され、自動化された完全準拠のスケールを実現します。 今回のマックス・インターナショナルAGとの提携により、当社の取引所は信頼性の高いスイスのハブとして飛躍し、大きな世界的価値を解き放つことになります。」

データボルトAIについて

データボルトAI (NASDAQ: DVLT) は、Web3.0環境における資産の可視化、価値評価および収益化の分野を独自のソリューションで牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、データサイエンスおよび音響科学を活用し、スポーツ＆エンターテインメント、イベント＆会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどのHPCソフトウェア・ライセンス供与を含む、複数の業界に対応する包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)(IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータまたはブロックチェーン・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインと名前・画像・肖像 (Name, Image and Likeness)(NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 同社のソリューションは、プライバシーおよび認証情報の保護を確保している。 また、完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析およびデータ、マーケティング自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。 データボルトAIに関する詳細は www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としている。 このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社の提携および取引所の取り組み、事業機会および見通し、戦略、特許関連の取り組み、ならびに特許技術の実装成功に関する記述が含まれており、これらは同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実性を伴うものである。 読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。 実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で示された内容と大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、ここに記載された提携から期待される利益を実現できるかどうかに関するリスク、RWA取引所を確立する能力に関する規制上およびその他のリスク、発行済みおよび許可通知を受けたすべての知的財産を効果的に活用できるかどうかに関するリスク、取得した資産を利用して市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、新たな収益源を開拓できるかどうかに関するリスク、現在の流動性状況および事業継続を支えるための追加資金の必要性、一般的な市場、経済、その他の環境、継続企業としての存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場維持能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度 (実装する場合) およびそのような実装の時期、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会 (SEC) に提出された同社の届出書類に詳述されているその他のリスクが含まれる。 本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

報道関係者向けの問い合わせ先：

marketing@dvlt.ai