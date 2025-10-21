Datavault AI(나스닥: DVLT), Max International AG와 협력해 스위스 디지털 실물자산(RWA) 거래소 출범 — 기관 투자자 대상 토큰화의 주요 장벽 해소

특허 기반 AI, 스위스 규제 인프라, 신탁 전문성을 결합해 1조 달러1 규모 글로벌 실물자산(RWA) 시장 토큰화 추진… 취리히 골드 허브를 중심으로 기관 투자 진입 장벽 해소

오리건주 비버튼, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- 안전한 데이터 및 자산 수익화를 위한 특허 기반 AI 구동 블록체인 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)가 Max International AG와의 전략적 파트너십 체결을 오늘 발표했다. 이번 협력은 스위스에 기반한 ‘Swiss Digital RWA Exchange’(스위스 디지털 실물자산 거래소)를 구축·운영하기 위한 것으로, 스위스의 강력한 디지털 자산 규제 체계를 최대한 활용하는 것을 목표로 하고 있다. 스위스는 디지털 자산 인프라 분야에서 세계를 선도하는 거래소이자, 나스닥(NASDAQ)의 오랜 기술 파트너인 SIX 디지털 거래소(SIX Digital Exchange, SDX)의 본거지이기도 하다.

이번 파트너십은 규제 불확실성, 기술적 확장성, 신탁적 신뢰(fidu­ciary trust)라는 세 가지 핵심 장벽을 해소함으로써 기관 투자자들의 실물자산(Real World Assets, RWA) 도입을 촉진하는 것을 목표로 한다. 또한 이번 협력은 Datavault AI의 International Elements Exchange(채굴되지 않은 금, 구리 등 원자재의 토큰화)와 International NIL Exchange(이름, 이미지, 초상권 등 NIL 권리의 토큰화) 구축을 위한 핵심 기반이 될 예정이다.

스위스 금융 중심지인 취리히(Zurich)는 이번 플랫폼의 확장성을 한층 강화할 것으로 기대된다. 전 세계 금 정제 및 거래2의 약 70%를 처리하는 취리히는 실물자산(RWA) 토큰화를 위한 이상적인 관문 역할을 하기 때문이다.

Datavault AI는 미국, 유럽, 아시아 전역에 걸친 글로벌 특허 포트폴리오를 보유하고 있으며, 여기에는 보안 데이터 토큰화, 디지털 트윈(Digital Twin), 자동화된 규제 준수 시스템이 포함되어 있다. 이를 통해 규제 환경 내에서 독자적 권리를 보호하며, 위·변조가 불가능하고 확장 가능한 거래를 가능하게 한다.

주요 경쟁력은 다음과 같다:

• AI 기반 시장 효율성(AI-Driven Market Efficiency): Datavault AI의 DataValue® 및 DataScore® 시스템은 비유동 자산에 대해 투명하고 알고리즘 기반의 가치 평가를 제공하여 유동성을 높이고 불투명성 위험을 줄인다.

• 규제 기반 안정성(Regulatory Fortress): Max International AG는 스위스 내 법인 등록 및 네트워크를 통해, 규제된 원장 기반 증권 발행 및 거래를 지원한다.

• 전문 인력을 통한 신탁적 신뢰(Fiduciary Trust via Human Capital): 금융 서비스 경험이 풍부한 인력과 공인된 ‘적격(‘Fit and Proper’) 전문가’로 구성된 팀이 거버넌스를 관리하며, 스위스 사모 자산 관리 기준에 부합하는 안정적 기관 자본 운용을 보장한다.

이번 시너지는 Datavault AI의 특허 기술과 NYIAX를 통해 축적된 나스닥(NASDAQ) 수준의 엄격한 운영 체계, 그리고 Max International AG의 스위스 금융 전문성을 결합한 것으로, 이 거래소를 고부가가치 자산 토큰화 분야의 선도 플랫폼으로 자리매김하게 할 것으로 기대된다. 가장 즉각적인 이정표는 스위스의 견고한 DLT(Distributed Ledger Technology, 분산원장기술) 규제 체계를 기반으로, 미국의 Genius Act와 같은 글로벌 정책 변화에 영향을 받지 않는 규제 준수형 스테이블코인 플랫폼에서의 첫 합법적 거래 성사다.

토큰화된 자산 규모가 2030년까지 1조 달러1를 초과할 것으로 전망되는 가운데, 이번 프로젝트는 복잡한 실물자산(RWA) 및 NIL(이름·이미지·초상권) 수익화를 위한 합법적이고 자동화된 솔루션을 통해 Datavault AI의 글로벌 기업 가치를 부각시키는 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.

맥스 인터내셔널(Max International AG)의 매니징 디렉터인 요아힘 베그만(Joachim Wegmann)은 “기관 투자자를 겨냥한 이번 프로젝트에서 Datavault AI와 협력하게 되어 매우 기쁘다. 특허 기술을 우리의 스위스 규제 기반 및 신탁 전문성과 결합함으로써, 자산 토큰화 도입의 주요 장벽을 해결하고 세계적 수준의 지속가능하고 장기적인 토큰화 표준을 제시하는 플랫폼을 구축하고 있다”라고 말했다.

Datavault AI의 CEO 네이선 브래들리(Nathaniel Bradley)는 “우리는 대기업과 정부 기관들로부터 실물자산(RWA) 및 NIL(이름·이미지·초상권) 수익화를 위한 블록체인 기반 솔루션에 대한 수요 증가에 대응해달라는 요청을 받고 있다. 복잡한 구조를 단순화하고, 자동화된 토큰화 시스템을 통해 안정적이고 규제에 부합하는 확장 가능한 모델을 제공하는 것이 우리의 목표이다. 이번 Max International AG와의 파트너십은 우리의 거래소를 신뢰받는 스위스 허브로 도약시키며, 막대한 글로벌 가치를 실현하는 전환점이 될 것”이라며 기대감을 내 비쳤다.”

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI Inc. (나스닥: DVLT)은 Web 3.0 환경에서 자산의 시각화, 가치평가, 수익화 (Visualization, Valuation, Monetization) 를 위한 독자적인 솔루션을 제공하는 선도 기업이다. 데이터 과학(Data Science)과 음향 과학(Acoustic Science)을 결합한 클라우드 기반 플랫폼으로, 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 HPC 소프트웨어 라이선스 기반의 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 Information Data Exchange® (IDE) 시스템은 실제 물리적 객체를 불변의 메타데이터 또는 블록체인 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스, 책임 있는 AI 구현을 가능하게 한다. 회사의 솔루션은 개인정보 및 인증 보호를 철저히 보장하며, 완전한 맞춤형 구성이 가능하다. 또한 AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 제3자 통합, 정밀 분석 및 데이터 관리, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 등의 기능을 지원한다. 본사는 미국 오리건주 비버튼(Beaverton)에 있으며, 자세한 내용은 www.dvlt.ai에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료에는 1995년 제정된 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 관련 증권법의 의미에 따른 ‘미래예측진술(Forward-Looking Statements)’이 포함되어 있다. “expect(기대하다)”, “will(~할 것이다)”, “anticipates(예상하다)”, “continues(지속하다)” 등과 같은 단어 및 이와 유사한 미래 또는 조건부 표현은 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 이러한 미래예측진술에는 당사 파트너십 및 거래소 관련 계획, 사업 기회 및 전망, 전략, 특허 관련 활동, 그리고 당사의 특허 기술의 성공적 구현 가능성에 관한 진술이 포함되어 있으며, 이는 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 근거하지만 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 따라서 독자들은 본 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험 및 불확실성 요인으로 인해 이러한 진술에서 제시된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 여기에는 다음이 포함되나 이에 한정되지 않는다. 즉 본 파트너십을 통해 기대되는 이익을 실현할 수 있는 능력, 실물자산(RWA) 거래소 설립과 관련된 규제 및 기타 위험, 이미 발급된 특허 및 허가 통지를 받은 지식재산권의 활용 능력, 인수한 자산을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 신규 수익원을 창출할 수 있는 역량, 현재 유동성 및 향후 운영 자금을 확보하기 위한 추가 자금 조달 필요성, 전반적인 시장, 경제, 기타 외부 환경 요인, 계속기업(going concern)으로서의 존속 가능성, 나스닥 상장 유지 능력, 비용 관리 및 운영·예산 계획 실행 능력, 재무 목표 달성 가능성, 당사 기술을 라이선스 받은 기업들이 실제로 이를 제품에 적용할지 여부 및 그 시기, 기술 혁신 및 지식재산권 관련 위험 등이다. 이러한 위험 요인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 보고서에 보다 자세히 기술되어 있다. 본 보도자료의 정보는 발표일 기준으로 제공되며, 법률이 요구하는 경우를 제외하고 Datavault AI는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 본 미래예측진술을 갱신하거나 수정할 의무를 지지 않는다.

언론 연락처:

marketing@dvlt.ai