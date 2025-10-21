Datavault AI (NASDAQ: DVLT) Bekerjasama dengan Max International AG untuk Melancarkan Swiss Digital RWA Exchange, Mengatasi Halangan Terhadap Tokenisasi institusi

Kolaborasi Bersejarah Menggabungkan AI Paten, Kubu Peraturan Switzerland dan Kepakaran Fidusiari untuk Mentokenkan Pasaran RWA Global Bernilai Lebih $1 Trilion1, Berpangkalan di Hab Emas Zurich

BEAVERTON, Oregon, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), perintis dalam teknologi blockchain berpacu AI yang dipatenkan untuk pengewangan data dan aset secara selamat, hari ini mengumumkan jalinan kerjasama strategik dengan Max International AG sebagai rakan berlesen. Kerjasama ini akan melancarkan dan mengurus Swiss Digital RWA Exchange yang berpangkalan di Switzerland, dengan tujuan untuk memaksimumkan kelebihan yang ditawarkan oleh rangka kerja pengawalseliaan digital Switzerland yang kukuh. Switzerland merupakan tempat asal SIX Digital Exchange (SDX)—sekutu teknologi jangka panjang NASDAQ dalam infrastruktur aset digital dan merupakan bursa terkemuka dunia bagi aset digital.

Kerjasama ini menyasarkan penerimaan institusi terhadap RWA dengan menangani tiga halangan utama: ketidakpastian peraturan, kebolehskalaan teknologi dan kepercayaan fidusiari. Ia membentuk asas kepada International Elements Exchange milik Datavault AI—yang mentokenkan komoditi seperti emas dan tembaga yang belum dilombong—serta International NIL Exchange untuk hak nama, imej dan rupa diri.

Zurich, pusat kewangan Switzerland, memperkukuh skala platform ini: Dengan mengendalikan lebih 70% pemurnian dan perdagangan emas global2, ia menyediakan pintu masuk yang ideal untuk tokenisasi RWA. Portfolio paten global Datavault AI—yang merangkumi tokenisasi data selamat, kembar digital serta pematuhan automatik merentasi AS, Eropah dan Asia—menjamin penguatkuasaan hak milik eksklusif dalam ekosistem yang dikawal selia ini, sekali gus membolehkan urus niaga yang kalis gangguan dan boleh diskalakan.

Kelebihan daya saing utama merangkumi:

• Kecekapan Pasaran Dipacu oleh AI: Sistem DataValue® dan DataScore® milik Datavault AI menyediakan penilaian algoritma yang telus untuk aset tidak cair, sekali gus meningkatkan kecairan dan mengurangkan risiko ketidakjelasan.

• Kubu Pengawalseliaan: Max International AG menyediakan domisili Switzerland dan rangkaian untuk penerbitan serta pertukaran sekuriti berasaskan lejar yang dikawal selia.

• Kepercayaan Fidusiari melalui Modal Insan: Menampilkan pasukan berpengalaman dalam perkhidmatan kewangan serta pakar berlesen “Fit and Proper”, bagi memastikan tadbir urus memenuhi piawaian kekayaan peribadi Switzerland untuk modal institusi yang telah dikurangkan risikonya.

Sinergi ini menggabungkan paten Datavault AI dan ketelitian NASDAQ yang berakar daripada NYIAX dengan warisan Switzerland milik Max International AG, yang kami percaya akan meletakkan bursa ini sebagai peneraju dalam tokenisasi aset bernilai tinggi. Pencapaian segera adalah pelaksanaan dagangan pertama yang mematuhi peraturan di platform stablecoin, bebas daripada perubahan global seperti Akta Genius AS, hasil rangka kerja DLT Switzerland yang kukuh.

Dengan aset yang ditokenkan dijangka melebihi $1 trilion1 menjelang tahun 2030, kami percaya usaha ini menyerlahkan nilai perusahaan global Datavault AI melalui penyelesaian automatik yang mematuhi peraturan bagi pengewangan RWA dan NIL yang kompleks.

“Kami teruja untuk bekerjasama dengan Datavault AI dalam inisiatif yang disasarkan kepada institusi ini,” kata Joachim Wegmann, Pengarah Urusan Max International AG. “Dengan menggabungkan teknologi yang dipatenkan bersama landasan pengawalseliaan Switzerland dan kepakaran fidusiari kami, kami sedang membina platform yang mengatasi halangan penerimaan serta menetapkan piawaian baharu bagi tokenisasi aset paling signifikan di dunia secara mampan dan jangka panjang.”

Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI, menyatakan: “Syarikat korporat besar dan kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menghubungi kami bagi menangani permintaan yang semakin meningkat terhadap penyelesaian berasaskan blockchain bagi pengewangan RWA dan NIL—menjadikan perkara yang kompleks mudah digunakan serta membuka jalan kepada skala tokenisasi yang ringkas, automatik, patuh peraturan dan tahan gagal. Perkongsian strategik ini dengan Max International AG mengukuhkan kedudukan bursa kami sebagai hab Switzerland yang dipercayai, sekali gus membuka potensi nilai global yang besar.”

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) menerajui bidang ini dengan penyelesaian hak milik dalam visualisasi, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Dengan memanfaatkan sains data dan sains akustik, platform berasaskan awan ini menyediakan penyelesaian menyeluruh yang merangkumi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekali gus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Penyelesaian syarikat ini memastikan perlindungan privasi dan kredensial. Ia boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi berasaskan AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik serta data terperinci, automasi pemasaran dan pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, Oregon. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “berterusan” dan variasi perkataan tersebut serta ungkapan bersyarat atau masa depan yang serupa bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan seperti ini, termasuk kenyataan mengenai usaha sama dan inisiatif pertukaran kami, peluang dan prospek perniagaan, strategi, serta inisiatif berkaitan paten, dan juga pelaksanaan teknologi berpaten kami yang berjaya, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan, secara asasnya tetap mengandungi ketidakpastian. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan penggantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada apa yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan ini disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: risiko berkaitan keupayaan kami untuk merealisasikan manfaat yang dijangkakan daripada perkongsian yang dinyatakan di sini; risiko kawal selia dan risiko lain yang berkaitan dengan keupayaan kami untuk menubuhkan pertukaran RWA; keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi mengembangkan bahagian pasaran dengan berkesan; risiko berkaitan keupayaan kami untuk mewujudkan aliran hasil baharu; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan; keadaan pasaran, ekonomi dan lain-lain secara umum; keupayaan kami untuk terus beroperasi sebagai entiti berterusan; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta belanjawan kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pemegang lesen kami melaksanakan teknologi kami ke dalam produk mereka, jika ada; jangka masa bagi sebarang pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek, serta risiko lain seperti yang dihuraikan dengan lebih terperinci dalam pemfailan kami kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

Orang Hubungan Media:

marketing@dvlt.ai