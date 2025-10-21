Datavault AI（NASDAQ：DVLT）与 Max International AG 达成合作，推出瑞士数字现实世界资产交易所，以克服机构资产代币化障碍

本次里程碑式的合作以苏黎世的黄金枢纽为支点，集专利 AI 技术、瑞士的监管堡垒以及信托专业知识于一体，共同推动万亿美元1级全球现实世界资产 (RWA) 市场的代币化

比弗顿，俄勒冈州, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 渠道发布 -- 作为一家利用专利 AI 驱动区块链技术实现安全数据和资产货币化的领头羊企业，Datavault AI Inc.（NASDAQ：DVLT）今日宣布，该公司已与 Max International AG 达成战略性合作协议，后者将成为其授权合作伙伴。 在此次合作中，双方将共同部署并管理一个位于瑞士的数字现实世界资产交易所，该交易所的核心目标在于充分发挥瑞士健全的数字监管框架所带来的优势。 瑞士是 SIX Digital Exchange (SDX) 交易所的所在地——作为 NASDAQ 在数字资产基础设施领域的长期技术合作伙伴，该交易所已成为全球领先的数字资产交易平台。

此次合作旨在通过解决三大关键障碍：监管不确定性、技术可扩展性以及信托信任问题，从而推动各大机构采用现实世界资产 (RWA)。 它将为 Datavault AI 的国际要素交易所（International Elements Exchange，该交易所将诸如未开采的金矿和铜矿等商品代币化）以及国际姓名、形象与肖像 (NIL) 交易所奠定基础。

瑞士的金融重镇苏黎世则进一步强化了该平台的规模：苏黎世处理了全球超过 70% 的黄金精炼和交易业务2，这为 RWA 代币化提供了一个理想的门户。 Datavault AI 的全球专利组合——涵盖了安全数据代币化、数字孪生以及覆盖了美国、欧洲以及亚洲的自动化合规技术——确保了在这个受监管的生态系统中能够实现专有执行，进而打造防篡改、可扩展的交易。

核心竞争优势包括：

• AI 驱动的市场效率：Datavault AI 旗下的 DataValue® 和 DataScore® 系统能够为非流动性资产提供透明的算法估值，从而提升流动性并降低信息不透明性风险。

• 监管堡垒：Max International AG 在合作中为基于受监管账本的证券发行与交易提供在瑞士的注册地和网络支持。

• 通过人力资本建立信托信任：由经验丰富的金融服务团队以及持牌的“适当人选”专家组成交易所团队，确保治理体系符合瑞士私人财富标准，为机构资本提供去风险化保障。

此次合作将融合 Datavault AI 的专利技术、源自 NYIAX 的 NASDAQ 级严格标准，以及 Max International AG 的瑞士信誉。我们坚信，这些要素足以让该交易所成为高价值资产代币化领域当之无愧的领头羊。 眼下的里程碑是在稳定币平台上完成首笔符合监管要求的交易，得益于瑞士强大的分布式账本技术 (DLT) 框架，使其能够独立于包括美国《天才法案》(U.S. Genius Act) 在内的各种全球性政策变动而运行。

鉴于代币化资产规模预计将在 2030 年前突破 1 万亿美元1，我们相信，通过为复杂的 RWA 与 NIL 货币化提供合规且自动化的解决方案，此次合作将突显 Datavault AI 的全球企业价值。

Max International AG 董事总经理 Joachim Wegmann 表示：“我们非常高兴能与 Datavault AI 一同合作，开展这项面向机构客户的计划。 通过将专利技术与我们的瑞士监管支柱和信托专业知识相结合，我们正在创造一个平台，这个平台将能消除市场采纳的障碍，并为全球最重要资产的长期、可持续代币化设定标准。”

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 则声明：“我们已获得多家大型企业与政府机构的垂询，助其应对日益增长的区块链驱动解决方案需求，实现 RWA 与 NIL 货币化——化复杂为可行，开创简易通证化、自动化、万无一失的合规扩展模式。 此次与 Max International AG 的合作将推动我们的交易所成为值得信任的瑞士枢纽，从而释放巨大的全球价值。”

